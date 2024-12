“Silencio negativo” en edificación

Cartas

Señor Director:

El 29 de noviembre se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.718, sobre agilización de permisos de edificación, iniciada por el diputado Juan Manuel Fuenzalida y que luego tomó a su cargo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En principio, algunos de los artículos propuestos son un aporte para acelerar las revisiones y aprobaciones de los proyectos, liberando a los directores de Obras de observar carpetas que no requieren de su revisión ni permiso. No obstante, para que todo funcione se necesita que se redacten los reglamentos correspondientes y el compromiso de las autoridades municipales de respetar lo que expresa la ley sobre revisiones y plazos, ya que de no ser así esta ley podría ser letra muerta.

Uno de los aspectos negativos de esta nueva ley es el llamado “silencio negativo”, que considera rechazado el expediente de un proyecto si el director de Obras no responde dentro del plazo legal, pudiendo el interesado solo recurrir ante la Seremi de Vivienda, sin contar con una Resolución de Rechazo que permita al afectado recurrir a los Tribunales de Justicia para impugnar los actos de la autoridad municipal. Esto demorará más las aprobaciones, ya que la Seremi no tiene personal suficiente ni plazos para pronunciarse.

Yves Besançon Prats

Arquitecto