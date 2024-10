Un Nobel conectado con Chile

Cartas

Señor Director:

T James Robinson, flamante Premio Nobel de Economía 2024 y coautor de Why Nations Fail?, ha revolucionado nuestra comprensión del desarrollo económico al demostrar que las instituciones son el factor clave que define por qué algunos países prosperan y otros no.

Tuve la oportunidad de felicitarlo personalmente por su premio y, con notable sencillez, me comentó que había sido una semana loca, pero que estaba ansioso por seguir trabajando en los proyectos que tenemos en la Universidad Andrés Bello. Lo notable de Robinson es que, a pesar de sus inmensos aportes a la Economía, no ha dejado que la fama se le suba a la cabeza; sigue siendo una persona accesible, humilde y centrada en su trabajo.

Durante su reciente visita a la UNAB, mostró un gran interés en América Latina, y especialmente en Chile, al que considera el país mejor posicionado para alcanzar el desarrollo en la región. Además, siempre estuvo disponible para interactuar con los estudiantes, aconsejarlos, colaborar con nuestros académicos y dialogar con los medios. Su compromiso y generosidad son un verdadero ejemplo de su calidad humana y profesional.

Miguel Vargas Román

Decano de la Facultad de Economía y Negocios UNAB