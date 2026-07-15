El rol de analista en extinción

Durante décadas, el primer empleo era el lugar donde un joven profesional aprendía lo que la universidad no enseña. ¿Cómo funciona una empresa por dentro, cómo se toman decisiones, cómo se lee un número en contexto? El cargo de analista, ese rol de entrada, era mucho más que una posición junior. Era el mecanismo a través del cual las organizaciones formaban a sus futuros líderes. Ese escalón está empezando a desaparecer en muchas organizaciones.

Chile cierra el trimestre marzo-mayo de 2026 con una tasa de desempleo de 9,4%, la más alta desde 2021. Pero hay un número que inquieta más: el desempleo juvenil, que llegó al 24,6%, más del doble que el desempleo nacional. Y golpea con especial fuerza a un segmento que hasta hace poco parecía protegido, los jóvenes profesionales, quienes llevan meses buscando trabajo y no lo encuentran, no por falta de preparación académica, sino porque los cargos para los que se prepararon están dejando de existir, o están cambiando más rápido de lo que las mallas curriculares logran seguir.

Hace pocas semanas, el gerente general de una inmobiliaria nos contaba cómo había optimizado su equipo de finanzas. “Antes tenía cinco analistas, hoy trabajo con dos y rindo más”, nos dijo. En nuestro trabajo vemos con frecuencia organizaciones que mantienen o aumentan su productividad con menos posiciones de entrada.

“Muchas de las tareas que antes ocupaban buena parte del tiempo de un analista junior hoy pueden resolverse en minutos con inteligencia artificial”.

Ese mismo día tenía sobre mi escritorio el currículum de un ingeniero comercial de la UC, ocho meses buscando trabajo y una respuesta recurrente: “Necesitamos alguien con experiencia”. Tenía 23 años. ¿Qué experiencia se supone que debía tener?

Muchas de las tareas que antes ocupaban buena parte del tiempo de un analista junior hoy pueden resolverse en minutos con inteligencia artificial. Es probable que en el largo plazo aparezcan nuevos roles de entrada y el mercado termine adaptándose. Pero esa transición no resuelve el problema de quienes hoy necesitan incorporarse al mundo laboral.

Y esa pregunta lleva a otra que las universidades todavía no terminan de responder: ¿están adaptando sus mallas a esta nueva realidad? Seguimos formando profesionales con programas pensados para un primer empleo que ya no existe. Si el mercado ya no ofrece ese escalón de entrada donde se aprendía haciendo, la formación tendría que empezar antes. Hoy no está claro que eso esté ocurriendo a la velocidad que el mercado laboral exige.

Entonces debemos hacernos la pregunta: ¿cómo se van a formar los futuros líderes empresariales del país si hoy no nos hacemos cargo de los más jóvenes? Optimizar costos y aumentar productividad es parte de la responsabilidad de cualquier organización, pero también lo es formar a la siguiente generación.