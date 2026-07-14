Emergencia Laboral: los caminos para enfrentarla

Luis Larraín

El economista David Bravo viene hace tiempo advirtiendo sobre una emergencia laboral. La tasa de desocupación de 9,1% del trimestre terminado en abril, ya había advertido la gravedad del problema. El desempleo juvenil llegaba al 22%, y 28% en las mujeres jóvenes, cifras impactantes. En un taller en Libertad y Desarrollo (L y D), David se explayó sobre las causas e ideas para enfrentar la emergencia.

El dato del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del trimestre terminado en mayo, posterior a ese taller, encendió las alarmas. La desocupación subió a 9,4% reflejando algo más que un efecto estacional. Estamos ante una tendencia dura de estancamiento del empleo que requiere cirugía mayor. La tasa es la más alta desde junio de 2021 y completa 41 meses sobre el 8%. Son 980.000 personas que buscan trabajo y 100.000 que no han logrado llegar al primero. Chile no puede seguir indiferente a esta nueva pandemia y debe apoyar las iniciativas que permitan salir de la emergencia.

David atribuye esta tendencia principalmente al costo de la mano de obra encarecido desde el año 2021. Frente a la emergencia y designado por el ministro Tomás Rau para coordinar una comisión que proponga medidas para enfrentarla, dice que hay que escoger prioridades. Y los jóvenes y las mujeres son los grupos prioritarios. La legislación actual sobre sala cuna es un disuasivo a la contratación de mujeres. Un pronto acuerdo sobre la materia es entonces imprescindible. Respecto a los jóvenes, Bravo plantea que la decisión del gobierno de hacer un cambio drástico a los programas de capacitación es una oportunidad. Sugiere una asociación público-privada que incluya a empresas que contraten practicantes de los últimos años de la educación técnico profesional —cerca del 37% del egreso de la educación media—, lo que puede ser apoyado con subsidios estatales. Un joven con experiencia laboral temprana es candidato a esquivar el desempleo juvenil. Las políticas seguidas en el último gobierno, que llevaron a aumentos de 30% en el salario mínimo, son destructoras de empleos. El entrenamiento en el trabajo es una de las herramientas más eficaces de capacitación, como afirmaba Milton Friedman.

“Chile no puede seguir indiferente a esta nueva pandemia y debe apoyar las iniciativas que permitan salir de la emergencia”.

Pero no fue solo el aumento del salario mínimo lo que encareció la contratación de mano de obra. En abril empieza a regir la rebaja de jornada de trabajo a 42 horas, y el 2028 llega a 40 horas. En Chile, al contrario de lo que se ha hecho en otros países, se mantiene la remuneración provocando un aumento generalizado de salarios (excluyendo a los desempleados) que impacta especialmente a las PYME. Se agregan a ello los seis puntos adicionales de cotización previsional de la reforma de pensiones, que comienzan a ponerse en práctica gradualmente desde el 2026 afectando decisiones de contratatación.

David Bravo alerta sobre una discrepancia estadística respecto a la informalidad. El INE informa una caída de la informalidad entre marzo de 2022 y la actualidad, lo que es contrario a los datos del total de cotizantes al sistema de pensiones en el mismo período registrado por la Superintendencia de Pensiones. Debiera aclararse.

El gobierno ha reaccionado a la urgencia con su campaña por el Empleo que pretende crear 50 mil puestos de trabajo con recursos fiscales. Pero no es suficiente; la aprobación del proyecto de Reconstrucción durante el mes de julio es imprescindible para dar un salto cuantitativo en la inversión.