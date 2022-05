Por una inversión de casi US$3 mil millones e inicio de operaciones antes de 2030: La propuesta de Copsa para unir Santiago y Valparaíso con un tren

En las últimas semanas, la idea planteada por el gobierno del Presidente Boric respecto de la implementación de un tren que una directamente Santiago y Valparaíso nuevamente ha puesto sobre la mesa el esperado proyecto por ambas regiones.

Claro que todas las veces que surge la idea de lanzar el proyecto se muestra como uno de los principales inconvenientes su alto costo de construcción y a las dificultades técnicas que esto presentaría. De hecho, el mismo ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que es complejo desarrollar una iniciativa de este tipo debido al alto costo y a las pendientes existentes entre ambas zonas.

Sin embargo, aún quedan algunas opciones por barajar. Así al menos lo plantea Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) -quien durante la XXII asamblea ordinaria del gremio fue ratificado en el puesto por un nuevo periodo hasta abril de 2023- y que sostiene que desde el gremio llevan un tiempo analizando una alternativa que si bien aún no han presentado al Ministerio de Obras Públicas (MOP), creen que será bien recibida.

Esto, debido a las posibilidades que la idea ofrece, como un menor tiempo de construcción y un costo más bajo al proyectado por la cartera del ministro García.

“¿Cómo unir Santiago y Valparaíso en tren? Ya está, ya está unido. Aprovechemos la unión que existe y mejorémosla, modernicémosla y convirtamos esto en un gran tren suburbano de la macro zona central, y que además sirva como tren expreso con frecuencia según la demanda directa”, propone Daneri, refiriéndose a la actualización de la antigua vía ferroviaria, que hasta principios de la década de los 90 conectó ambas regiones, y que según cuenta el Ingeniero Civil, “está rehabilitada en gran parte ya”.

El Metro Regional de Valparaíso (Merval) cuenta con dos vías exclusivas de pasajeros, más una tercera exclusiva de carga, y hace 26 años conecta Valparaíso y Limache en poco más de una hora. A juicio de Daneri, "es uno de los mejores proyectos de transporte público que se ha hecho en Chile en los últimos años”, y que podría constituir una gran alternativa al proyecto que desea impulsar el gobierno debido a las ventajas técnicas que presenta.

Trazado en “u”

De acuerdo al presidente de Copsa, la complejidad del desarrollo de un tren de alta velocidad entre las dos regiones radica en la “cantidad enorme de túneles y viaductos, y su impacto ambiental” que este implica. Considerando la institucionalidad ambiental y a las normas que se están definiendo en la nueva Constitución, es que desde el gremio estiman que podría significar una demora de la aprobación del proyecto de al menos 10 años, “si es que tiene suerte”, dice Daneri. Y agrega que si a eso se suma la etapa de construcción, el proyecto completo podría materializarse dentro de los próximos 20 años.

“Imagino que no está en el espíritu del gobierno ni de sus ministros ni de nadie hablar a 20 años plazo”, comenta. De manera que, según dice, la propuesta que hoy exhiben desde la asociación cuenta con esa ”dosis de realidad” que aterriza lo que “se puede hacer realmente, y lo que no”.

“El principal enemigo de los trenes es la pendiente (inclinación de un terreno respecto de la superficie horizontal) ¿Qué hicieron los ingenieros del Siglo XIX? Dijeron ‘vamos a hacer el tren Santiago - Valparaíso’ y se fueron por la costa. Les costó muchísimo, cinco años en llegar a Viña del Mar, tuvieron que romper muchas rocas. Y de ahí, el proyecto original seguía por los médanos de Concón, para tomar la cuenca del río Aconcagua”, comenta el ingeniero. Sin embargo, debido a las dificultades tecnológicas que implicaba en aquella época situar el tren sobre las dunas, “lo que hicieron fue irse por la cuenca del Estero Marga Marga y el Estero Quilpué, y ahí la naturaleza había hecho su trabajo”, dice, aludiendo a las zanjas allí creadas debido al paso del agua.

“Eso permitió de paso la creación de Viña del Mar, y llegaron hasta Quilpué y Limache y posteriormente a Quillota. Y desde Santiago partieron hacia el norte, justamente buscando cómo pasar de la cordillera a la costa y se metieron al paso Til Til, Montenegro, el paso al Tabor y dieron la vuelta y terminaron con Quillota”, explica. Es decir, los ingenieros de la época realizaron un trazado en forma de “u” de 185 kilómetros de longitud que actualmente podría ser usado y conectar así la capital con la V Región en dos horas, según los cálculos de Copsa,

“Usemos esa ‘u’ que tiene el activo más importante y más valioso que tiene la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en Chile, que es la faja vía. Es decir, tiene una faja de muy buen ancho que está expropiada desde hace dos siglos, prácticamente, y que no tiene servicios dentro (...) Lo que se necesita hacer es solamente segregar y hacer todos los pasos superiores, etcétera”, asegura Daneri.

Y agrega que, por lo tanto, se requeriría un Estudio de Impacto Ambiental “relativamente sencillo”

Funcionamiento antes de 2030

Actualmente, desde el lado de Santiago, el proyecto del tren que une la capital y Lampa está a punto de ser licitado y según dice Daneri, “faltaría por rehabilitar el tramo entre Lampa y Quillota”, de manera que según lo estimado, esta inversión alcanzaría del orden de los US$ 700 millones, incluyendo los trenes. “Y entiendo que Santiago - Lampa son como US$ 500 millones, también incluyendo trenes. Por lo tanto, son cerca de US$ 1.200 millones de ejecución, más el tramo intermedio, que pueden ser otros US$ 500 millones más”, sostiene. Por lo que, de acuerdo a las proyecciones de Copsa, la rehabilitación de ciertos tramos e incorporación de ferrocarriles de alta velocidad supondrían un presupuesto que ronda los US$ 2 mil millones - US$ 3 mil millones. Y lo más importante, señala el ejecutivo: “Tienes una tremenda ventaja que es que son factibles de ejecutar en un corto plazo”.

“EFE se dio cuenta que tiene un activo, que son las fajas vías y se hizo hacia el sur también: Rancagua express. Terminemos eso y usémoslo en todo el país donde sirva (...} hasta al sur, hasta Temuco, probablemente”, cuenta. Y agrega además que esto, junto con la construcción de nuevas autopistas podría “descargar” la Ruta 5, de manera de dotarla de una alternativa al transporte no solo de pasajeros, sino también de carga.

“Si hay más voluntad política y se apuran las cosas, el proyecto completo podría estar dentro de esta década. Es perfectamente posible, incluso antes de fines de la década, o sea el año 2028 o 2027”, concluye.