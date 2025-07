Primeros aprontes

Hernán Cheyre

No cabe duda de que la estrella política del momento se llama Jeannete Jara. Su abultado -aunque no inesperado- triunfo en las primarias oficialistas la ha puesto en un pedestal que era difícil de imaginar algunos meses atrás. Aunque disciplinada militante comunista desde su juventud, en estos comicios presentó una versión más soft, marcando diferencias con el propio presidente de su colectividad cuando lo estimó oportuno. De hecho, ha señalado explícitamente que si bien el PC forma parte de la coalición que encabeza, su gobierno no sería el de su partido solamente, sino que habrá que crear espacios para sumar otras fuerzas, entre ellas el Socialismo Democrático, que fue particularmente duro con Jara durante la campaña. Siendo un planteamiento inteligente de cara a la verdadera campaña presidencial que se está iniciando, la pregunta que subyace es si sus propuestas van a representar su genuina convicción sobre los distintos temas, o bien si van a responder a una negociación por conveniencia.

En lo económico el asunto no es menor. En sus aprontes durante la campaña Jeanette Jara manifestó que el libro “Apuntes para superar el neoliberalismo” iba a constituir su “hoja de ruta” en el diseño de su programa. El texto en cuestión tiene un carácter eminentemente refundacional, con propuestas del estilo de recuperar la renta soberana de las riquezas mineras avanzando hacia una renacionalización de la minería, establecer un impuesto patrimonial a los más ricos, gravar las transacciones bursátiles, hacer que los dividendos tributen sobre base devengada, establecer una agenda estratégica que ataque la acumulación de rentas y avance hacia una socialización de las rentas, y un largo etcétera caracterizado por la visión de modificar radicalmente el modelo de desarrollo que se ha venido aplicando en Chile durante 40 años.

A esto se agregan declaraciones en cuanto a que el eje del crecimiento debe estar en el fortalecimiento de la demanda interna, al establecimiento de un “salario vital” de $ 750 mil, a continuar avanzando hacia la eliminación de las AFP, y, en palabras de su principal asesor económico, la polémica frase de que antes de crecer hay que igualar. Aunque el propio Fernando Carmona se encargó de decir que había sido una “mala cuña”, en realidad no es primera vez que se escuchan planteamientos de ese tenor.

No obstante el carácter refundacional de esta mirada -no muy distinta en muchos aspectos de lo que fue el programa de campaña del candidato Boric en la elección anterior-, no deja de llamar la atención de que los mercados no han reaccionado en forma negativa frente a esto. Y la explicación es muy simple: se le está asignando una baja probabilidad a la opción de que Jara resulte vencedora en caso de pasar a segunda vuelta. Pero ante la gran capacidad que ha mostrado la candidata Jara para adaptarse a circunstancias cambiantes y a su gran atributo en cuanto a que la gente “le cree”, los candidatos de oposición mejor aspectados no deben regalarle este espacio en el ámbito de las propuestas para recuperar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las personas.

Urge retomar la iniciativa con propuestas concretas que formen parte de un todo coherente que resulte creible y que sea convocante. El tiempo avanza rápido.