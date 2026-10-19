Autoridades de Atacama llegan a La Moneda para evitar cierre de fundición Potrerillos: más de 4 mil empleos en riesgo

La planta de Codelco permanece paralizada desde 2025 tras el colapso de una chimenea. Parlamentarios, alcaldes y sindicatos solicitaron al Presidente José Antonio Kast intervenir para evitar su cierre definitivo, impulsar inversiones y evaluar su reconversión para atender a la pequeña y mediana minería.

La incertidumbre por el futuro de la fundición Potrerillos, perteneciente a la División Salvador de Codelco, llegó este lunes hasta La Moneda. Parlamentarios, alcaldes y dirigentes sindicales de la Región de Atacama entregaron una carta al Presidente José Antonio Kast para solicitar su intervención ante un eventual cierre definitivo de las instalaciones, una decisión que, según los trabajadores, podría afectar a más de 4 mil empleos en la provincia de Chañaral.

La preocupación se arrastra desde 2025, cuando el colapso de la chimenea de la planta de ácido sulfúrico obligó a paralizar las operaciones del complejo industrial. Desde entonces, la falta de certezas sobre su reactivación ha generado inquietud entre los trabajadores, las empresas contratistas y las autoridades de Diego de Almagro y Chañaral, comunas cuya economía mantiene una estrecha relación con la actividad minera.

Aunque Codelco no ha anunciado oficialmente el cierre definitivo de Potrerillos, la incertidumbre sobre el futuro de la fundición llevó a las autoridades locales y trabajadores a solicitar que la estatal evalúe alternativas para retomar sus operaciones.

La delegación que llegó a Santiago estuvo integrada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Juan Santana, ambos del Partido Socialista, junto con el alcalde de Chañaral, Alex Ahumada, y su par de Diego de Almagro, Mario Araya. También participaron dirigentes sindicales de Codelco y representantes de trabajadores contratistas.

En la carta entregada al Mandatario, solicitaron suspender cualquier decisión irreversible sobre el futuro de Potrerillos mientras se estudian alternativas técnicas y económicas para asegurar su continuidad. También propusieron establecer una mesa de trabajo con participación del gobierno, Codelco, autoridades regionales, trabajadores y representantes de la pequeña y mediana minería.

Empleos en riesgo

El principal temor de las autoridades está relacionado con las consecuencias laborales y económicas que tendría el cierre permanente de la fundición, especialmente en localidades que dependen de la actividad de Codelco y de los servicios asociados a sus operaciones.

El presidente del Sindicato N.º 6 de Codelco División Salvador, Carlos Gallardo, advirtió que una eventual clausura podría afectar el empleo de más de 4 mil personas en la provincia de Chañaral.

Desde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), el Sindicato N.º 2 de Potrerillos también ha advertido sobre los efectos indirectos de una eventual paralización definitiva. Según sus estimaciones, por cada puesto de trabajo directo que se pierde o congela en el complejo industrial, podrían desaparecer entre tres y cuatro empleos adicionales vinculados a contratistas, transporte y comercio local.

El alcalde de Diego de Almagro, Mario Araya, manifestó su preocupación por los efectos que una decisión de este tipo tendría sobre las actividades económicas de la zona. “Si es que llegan a cerrar la fundición, créame que va a ser un impacto económico y social para nuestra provincia de Chañaral”, advirtió.

La inquietud también alcanza a proveedores, establecimientos comerciales, servicios de alimentación y alojamiento que dependen del movimiento generado por las operaciones mineras. Las autoridades locales han señalado que el territorio ya enfrenta dificultades económicas, entre ellas una disminución de las ventas en algunos sectores del comercio.

Por su parte, la senadora Cicardini cuestionó que una eventual decisión de cierre pueda afectar la continuidad laboral de quienes se desempeñan en el complejo. “Los trabajadores no están pidiendo regalos ni que les paguen para dejar de trabajar, están pidiendo que se les permita seguir trabajando. Y nuestra posición es clara, no al cierre de Potrerillos”, sostuvo.

Plan de reconversión

Además de evitar el cierre, los trabajadores y autoridades plantean que Potrerillos podría asumir un nuevo papel dentro de la industria minera de Atacama.

Una de las alternativas consiste en transformar las instalaciones en una fundición que preste servicios de procesamiento de concentrados a pequeñas y medianas empresas mineras de la región, mediante una eventual alianza con la Empresa Nacional de Minería (Enami).

La propuesta también considera aprovechar la capacidad del complejo para producir ácido sulfúrico, insumo utilizado en los procesos de lixiviación de cobre y cuya disponibilidad resulta relevante para distintas operaciones mineras.

El presidente del Sindicato N.º 2 de Potrerillos, Andrés Pizarro, ha planteado ante el Senado la importancia de recuperar esta capacidad productiva, mientras que las organizaciones sindicales sostienen que la modernización permitiría mantener empleos y fortalecer el procesamiento de minerales en el país. En la carta entregada al Presidente Kast, las autoridades y representantes de los trabajadores insistieron en que se deben evaluar alternativas antes de resolver el futuro de la instalación.

“Queremos que se evalúe, entre otras alternativas, la posibilidad de transformar Potrerillos en una fundición que pueda prestar servicios a la pequeña y mediana minería de Atacama”, señala el documento.

La solicitud se suma a las gestiones iniciadas por los municipios de Chañaral y Diego de Almagro, que durante los últimos días coordinaron acciones con dirigentes sindicales y representantes de los supervisores de Codelco Salvador.

Mientras se espera una definición de la estatal, la Comisión de Minería y Energía del Senado mantiene pendiente la información solicitada sobre las inversiones y la evaluación económica del complejo. Los alcaldes y sindicatos, en tanto, buscan que el Gobierno participe en una mesa de trabajo para revisar las alternativas de continuidad operacional de Potrerillos.