Mesa de expertos del Biobío presentan medidas económicas para revertir la caída laboral en la región
El paquete de 17 propuestas fue entregado a los gremios productivos, con el objetivo de modernizar la estructura económica de los principales sectores que demandan trabajo formal.
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La Mesa de Expertos convocada por el Gobierno Regional del Biobío presentó a los gremios productivos de la Región del Biobío un paquete de 17 medidas orientadas a destrabar inversiones, fomentar compras a proveedores locales y alinear la capacitación técnica con los requerimientos de las empresas, acciones que en su conjunto, buscan reactivar el empleo local.
De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, estudios de percepción y análisis de la industria, Biobío enfrenta un escenario de contracción económica en los principales sectores generadores de empleo, tales como el manufacturero, forestal y de la construcción
“La crisis de empleo es estructural. El modelo productivo de la región está basado en los (años) ‘90 y en pleno 2026, tenemos que ajustarlo a las demandas de hoy”, afirmó el gobernador Sergio Giacaman
El diagnóstico expuesto ante los dirigentes empresariales da cuenta de brechas persistentes en la generación de puestos de trabajo en las principales industrias de la zona
La propuesta entregada por la mesa expertos desde la academia, está organizada en seis pilares: Biobío Acelera, Compra Biobío, Talento Biobío, Conexión Empleo, Oportunidades Sin Barreras y Biobío Inteligente
Opinión del empresariado
La participación de los gremios en esta etapa busca ajustar el diseño técnico de las iniciativas antes de su cierre definitivo
En ese proceso de mejora y ajustes, los representantes del empresariado, plantearon desafíos que pueden fortalecer las medidas anunciadas. Así por ejemplo y para absorber una fuerza laboral hoy en baja como el segmento de los jóvenes, que durante el último trimestre (julio – septiembre) evidenciaron una disminución de 9,8%; es decir, más de 20 mil personas de entre 15 y 34 sin trabajo formal.
El presidente de Fecomtur, Juan Antonio Señor, consideró que esta realidad responde, entre otras causas, a un desajuste entre la oferta educativa y las necesidades productivas. “El gran problema es que la demanda de las empresas no calza con la preparación que están teniendo los trabajadores a través de CFT o universidades. Eso hoy se vio acá y es tremendamente importante. La formación tiene que hacerse de nuestros puntos de vista, mirando los requerimientos de la industria”
En tanto, el vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo, Iván Montes, coincidió en el diagnóstico sobre el deterioro laboral y aunque valoró los aportes, planteó que la recuperación no será un proceso rápido, “el problema es más estructural”, sostuvo, agregando que “los ejes que nos presenta esta mesa de expertos tienen una orientación correcta, pero en la implementación tenemos trabas”
Tras incorporar las observaciones del sector privado, la mesa someterá el documento a revisión de economistas para luego entregar la propuesta final al Presidente José Antonio Kast
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