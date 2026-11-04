Fuga de amoníaco en planta frutícola obliga a evacuar a 150 trabajadores en la comuna de Malloa

Un incidente durante un procedimiento de purga en el sector de packing de Garcés Fruit movilizó a equipos especializados de Bomberos, aunque la rápida contención evitó personas lesionadas y permitió reanudar las faenas productivas.

​Una emergencia química interrumpió temporalmente los procesos operativos de la empresa frutícola Garcés Fruit durante la tarde del martes, luego de que se registrara una fuga de amoníaco en sus instalaciones ubicadas en el kilómetro 1 de la Ruta H-716 en la comuna de Malloa, Región de O'higgins. El incidente activó los protocolos de seguridad corporativa y requirió la intervención inmediata de personal de emergencias.

​De acuerdo con los antecedentes recabados por Carabineros y los equipos de rescate, la emergencia comenzó a gestarse pasado el mediodía, lo que derivó en la evacuación preventiva de 150 trabajadores. Los colaboradores fueron trasladados hacia una zona de seguridad designada al interior de las dependencias, logrando evitar cualquier tipo de afectación a la salud del personal presente en la planta.

​El control de la contingencia movilizó a efectivos policiales que arribaron cerca de las 14:30 horas , además del equipo especializado Hazmat del Cuerpo de Bomberos de Rancagua. Los voluntarios de esta unidad técnica se encargaron de ejecutar las labores de contención de la filtración y maniobras de descontaminación en el área.

​Declaración de la empresa

​Consultada por DF Regiones, Garcés Fruit detalló que el evento consistió en una filtración menor de amoníaco al ambiente. Según precisaron desde la compañía, este desperfecto se generó alrededor de las 12:30 horas mientras se llevaba a cabo un procedimiento rutinario de purga en el sector destinado al packing de la fruta.

​La empresa frutícola aseguró que se realizaron de manera inmediata las maniobras de contención necesarias, logrando controlar la situación sin registrar personas lesionadas. Luego de una revisión exhaustiva de las condiciones de seguridad, la gerencia autorizó la reanudación total de las operaciones a partir de las 20:00 horas del martes.

​Al abordar los protocolos ejecutados durante la tarde, la compañía reafirmó sus políticas de prevención, señalando que "la salud y seguridad de nuestros equipos es una prioridad permanente".

​En la misma línea, agregaron que "por ello, continuamos adoptando todas las medidas necesarias para resguardar a las personas y asegurar el correcto funcionamiento de nuestras instalaciones", dando por superada la emergencia.