Paro de camioneros en San Antonio obliga a desviar a Valparaíso el primer Cherry Express de la temporada

El servicio marítimo que lleva cerezas chilenas directamente a China debía iniciar sus embarques este sábado. Con cerca de 30 camiones bloqueando depósitos y una ocupación portuaria del 88%, Frutas de Chile informó que la primera nave fue redestinada a Valparaíso.

El paro de camioneros independientes en San Antonio comenzó a generar consecuencias para la temporada de exportación de cerezas 2026-2027. Este miércoles, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, informó que el primer buque del servicio Cherry Express, que tenía previsto operar desde ese puerto, fue desviado a Valparaíso debido a los bloqueos que mantienen los transportistas en los depósitos de contenedores.

La información también fue confirmada por el presidente de la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai), Manuel Araya, quien señaló que la primera nave destinada al transporte de fruta había cambiado de puerto.

La programación original contemplaba comenzar la carga este sábado 7 de noviembre y realizar el primer zarpe hacia China el lunes 9, en una de las etapas de mayor movimiento para la industria frutícola.

El Cherry Express es la denominación utilizada por distintas navieras para servicios marítimos rápidos que transportan cerezas chilenas hacia China durante la temporada de exportación. Estas rutas utilizan contenedores refrigerados para conservar la fruta y reducir los tiempos de traslado, un factor clave para mantener su calidad y llegar oportunamente al mercado asiático.

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Preocupación por las exportaciones

El conflicto preocupa a los exportadores por la cercanía del inicio de los embarques y la importancia de San Antonio en la salida de fruta fresca. Durante la mañana de este miércoles, Marambio indicó que cerca de 30 camiones continuaban bloqueando los accesos a los depósitos extraportuarios y que los terminales portuarios registraban una ocupación equivalente a 88% de su capacidad.

El dirigente dimensionó los efectos de la paralización sobre el transporte de fruta destinada al mercado internacional. "Hay una disrupción gigantesca para la logística frutícola", afirmó el dirigente frutícola, quien recordó que durante la temporada salen por San Antonio más de 15 mil contenedores de cerezas.

El cambio de puerto informado constituye una de las primeras consecuencias concretas de la movilización sobre la programación naviera de esta temporada. Sin embargo, todavía no se han cuantificado los mayores costos logísticos que podría significar la modificación ni eventuales retrasos en los envíos.

Durante la temporada 2025-2026, Puerto San Antonio embarcó más de 16.500 contenedores refrigerados de cerezas hacia China, equivalentes a unas 347 mil toneladas, mediante los terminales STI y DP World. En ese período se atendieron 39 naves vinculadas con estos embarques.

La relevancia del terminal también se refleja en su participación en las exportaciones frutícolas del país. De acuerdo con Frutas de Chile, prácticamente la mitad de la fruta chilena destinada al exterior sale por San Antonio, lo que convierte su operación en un punto estratégico durante los meses de mayor actividad.

En ese contexto, Marambio advirtió que las dificultades no solo afectan a las empresas exportadoras, sino también a productores, trabajadores portuarios y transportistas vinculados con la cadena logística. "La situación es de extrema gravedad para la industria", sostuvo el presidente de Frutas de Chile.

El impacto también alcanzó al lanzamiento oficial de la temporada de cerezas. El gremio canceló su participación en la ceremonia programada para este miércoles en San Antonio Terminal Internacional (STI), actividad que contemplaba la asistencia de autoridades de Gobierno y del embajador de China, Niu Qingbao.

La organización exportadora solicitó adoptar medidas para recuperar el acceso a los depósitos de contenedores y asegurar la continuidad de las operaciones, considerando que se trata de productos perecibles que requieren mantener la cadena de frío y cumplir estrictos plazos de transporte.

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Camioneros rechazan oferta

La movilización comenzó el 28 de octubre y mantiene interrumpido el acceso a distintos depósitos extraportuarios de San Antonio, recintos fundamentales para el movimiento, almacenamiento y disponibilidad de contenedores.

El bloqueo afecta especialmente la circulación de equipos vacíos que posteriormente son utilizados por los exportadores, incluidos los contenedores refrigerados necesarios para transportar cerezas y otros productos perecibles.

Pese a la paralización, las operaciones al interior de los terminales portuarios continúan desarrollándose. Las principales dificultades se concentran en los accesos a los depósitos de contenedores, lo que limita el funcionamiento de la cadena logística.

Los transportistas reclaman un reajuste de las tarifas que reciben por el traslado de contenedores, argumentando que los valores no han aumentado en proporción con sus costos operacionales. Entre los principales factores mencionan el encarecimiento del combustible, los peajes y la mantención de los camiones.

También cuestionan la futura instalación de nuevos pórticos TAG en la Ruta 78, que conecta San Antonio con Santiago, y solicitan mayor transparencia en las tarifas que pagan las empresas generadoras de carga.

Según el presidente de Agreporsai, Manuel Araya, las empresas ofrecieron un incremento de $ 2 mil por transferencia de contenedores, propuesta que no permitió alcanzar un acuerdo.

Los camioneros exigen establecer una instancia de negociación directa con los responsables de los depósitos y han condicionado el levantamiento de la movilización a la apertura de ese diálogo.

"Nos negamos rotundamente a sacar nuestras máquinas hasta que los gerentes de cada depósito se sienten a conversar con nosotros", afirmó.

La protesta también recibió el respaldo de organizaciones de trabajadores portuarios de San Antonio, cuyos representantes no descartaron sumarse a las movilizaciones si no se constituye una mesa de negociación.

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Gobierno interviene

Ante el riesgo de que la paralización se prolongue durante el inicio de la temporada exportadora, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, asumió un papel de intermediario entre los transportistas y las empresas involucradas. Durante la mañana de este miércoles, la autoridad se reunió con representantes de los camioneros y comprometió gestiones con las gerencias de los depósitos de contenedores para intentar acercar posiciones.

El delegado explicó que las principales demandas apuntan al reajuste de las tarifas de transporte y a una mejor organización de los servicios, materias que espera abordar con las empresas generadoras de carga y los representantes del sector portuario.

La autoridad también se refirió a las consecuencias del cambio de puerto informado durante esta jornada, particularmente para quienes dependen de las operaciones de embarque. "Esto también perjudica a los estibadores de San Antonio, a quienes se les paga por turno, entonces también se han visto perjudicados con esta paralización", indicó Millones.