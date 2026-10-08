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Proyecto de parque eólico marino de US$ 2.600 millones en Valparaíso enfrentaría este viernes votación clave para su futuro

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero debe resolver la solicitud de concesión marítima del Parque Eólico Marino Lile, iniciativa liderada por Acciona, que contempla la instalación de 66 aerogeneradores sobre plataformas flotantes, El proyecto enfrenta cuestionamientos por sus efectos en la navegación.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 8 de octubre de 2026 a las 14:00 hrs.

Valparaíso Energías Renovables Concesiones Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
Proyecto de parque eólico marino de US$ 2.600 millones en Valparaíso enfrentaría este viernes votación clave para su futuro

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