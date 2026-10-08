Proyecto de parque eólico marino de US$ 2.600 millones en Valparaíso enfrentaría este viernes votación clave para su futuro

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero debe resolver la solicitud de concesión marítima del Parque Eólico Marino Lile, iniciativa liderada por Acciona, que contempla la instalación de 66 aerogeneradores sobre plataformas flotantes, El proyecto enfrenta cuestionamientos por sus efectos en la navegación.

Un proyecto energético de US$ 2.564 millones, que busca instalar un gran parque eólico marino frente a las costas de la Región de Valparaíso, afronta una definición clave para su desarrollo.

Este viernes 9 de octubre, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero votaría la solicitud de concesión marítima del Parque Eólico Marino Lile, según informó El Mercurio de Valparaíso.

El proyecto es desarrollado por la empresa Lile, vinculada al grupo Acciona Energía / Blue Lines Energía, y considera la instalación de 66 aerogeneradores sobre plataformas flotantes, junto con sus respectivas obras de fondeo y conexión eléctrica.

La propuesta busca generar energía renovable no convencional mediante el aprovechamiento del viento en el mar. Sin embargo, su emplazamiento cercano al puerto de Valparaíso, donde existe un intenso movimiento de embarcaciones comerciales y navales, abrió cuestionamientos sobre su compatibilidad con las operaciones marítimas.

El Gobierno Regional confirmó al medio regional que el Comité Técnico de la comisión emitió un informe previo desfavorable respecto de la ubicación del parque, observación que será considerada durante la votación.

Observaciones por cercanía al puerto

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto tiene relación con las rutas utilizadas por embarcaciones que transitan frente a la costa de Valparaíso.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones explicó que las principales observaciones apuntan al emplazamiento del parque y su cercanía con las rutas utilizadas por embarcaciones comerciales y navales. “No se está cuestionando el proyecto desde el punto de vista de su calidad, sino que tiene que ver con la ubicación, que es muy cercano a un puerto, y por tanto, tendría algún tipo de dificultades en el tránsito marítimo de barcos mercantes o de barcos de guerra que se estén desplazando al sur”, señaló al medio local.

La autoridad detalló que el emplazamiento propuesto podría modificar las condiciones de navegación de las embarcaciones que utilizan habitualmente ese sector del litoral.

“Entiendo que son cinco millas desde la orilla de Laguna Verde hacia el mar, y eso significaría que cualquier navío que tenga que desplazarse a la zona sur tendría que trasladarse a la altura de Quintero para viajar, por lo tanto, tiene un impacto en la navegación”, indicó Millones.

El informe técnico recogió y analizó estas observaciones, que forman parte de los antecedentes considerados para resolver la solicitud de concesión.



Tres años de tramitación

La votación de este viernes llega después de casi tres años de tramitación administrativa. Acciona Energía presentó la solicitud de concesión marítima el 1 de diciembre de 2023 ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, organismo que admitió el requerimiento el 3 de abril de 2024.

En septiembre, el Gobierno Regional de Valparaíso informó que su División de Planificación y Desarrollo había iniciado la revisión de los antecedentes del Parque Eólico Marino Lile. El procedimiento contemplaba reuniones con la empresa, una visita a terreno y la evaluación del comité técnico, antes de someter la solicitud a consideración de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero.

La instancia, presidida por el gobernador regional Rodrigo Mundaca, deberá pronunciarse sobre la solicitud, aunque la decisión final respecto de la concesión corresponde a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa.

El proyecto enfrenta, además, los desafíos propios de una tecnología que todavía no cuenta con parques en construcción en Chile. En septiembre, el asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura y director ejecutivo de GTD Ingenieros Consultores, Héctor Lagunas, señaló que desarrollar y ejecutar una iniciativa eólica marina de estas características requiere al menos 10 años.

A la espera de definición

La iniciativa contempla una inversión significativa para la Región de Valparaíso, tanto por su monto como por la infraestructura que busca desarrollar en el borde costero.

Su diseño considera aerogeneradores instalados sobre estructuras flotantes ancladas al fondo marino, a diferencia de los parques eólicos terrestres, con el objetivo de aprovechar el recurso eólico disponible frente a Laguna Verde.

No obstante, la magnitud de la inversión no ha despejado las inquietudes sobre su emplazamiento. Desde el Gobierno Regional señalaron que la revisión técnica identificó dificultades que deben ser abordadas antes de avanzar.

En particular, la comisión deberá determinar si las observaciones pueden subsanarse mediante modificaciones o si corresponde replantear la ubicación de la iniciativa.

Millones planteó que existen otras zonas que eventualmente podrían ser evaluadas para desarrollar este tipo de infraestructura, aunque hasta ahora no se ha informado de una propuesta alternativa por parte de la empresa.

Impacto en Laguna Verde

A las observaciones vinculadas con la navegación se suman las inquietudes de residentes y organizaciones ambientales de Laguna Verde, quienes han manifestado su oposición al proyecto. Entre sus principales preocupaciones figuran el impacto paisajístico, las posibles consecuencias sobre el entorno natural y las dudas respecto de los antecedentes entregados por la empresa.

Desde la Municipalidad de Valparaíso, liderada por alcaldesa Camila Nieto, que participa en la comisión que revisará la iniciativa, señalaron que el desarrollo de nuevas fuentes de energía debe considerar las características de los territorios donde se proyectan las instalaciones.

El municipio valoró “que se desarrollen proyectos de energías renovables y que Chile avance hacia una matriz energética más limpia. Pero también tenemos que ser muy responsables respecto de dónde se emplazan estos proyectos y cuál es su impacto sobre el territorio, el borde costero y las actividades que allí se desarrollan”.

La administración comunal agregó que estudiará los antecedentes técnicos antes de definir su posición en la votación. Asimismo, indicó que la evaluación debe incorporar las necesidades de los habitantes de Laguna Verde y de las comunidades que desarrollan actividades en el sector.