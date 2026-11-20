¿Quiénes son los speakers? ¿Quiénes están en el jurado que eligió a las seis startups finalistas? ¿Cuáles son los horarios de cada charla? Toda la información que necesitas para vivir mejor la quinta versión del MAS Pitch.

Los speakers

Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant: Será el encargado de abrir el evento. Cofundó Globant en Argentina en 2003 y en julio de 2014 la llevó a la Bolsa de Nueva York, donde debutó con una valorización cercana a US$ 400 millones y se convirtió en la primera empresa de software latinoamericana en abrirse en ese mercado. Hoy tiene más de 28.700 empleados en más de 30 países y trabaja para clientes como Google, Electronic Arts y Santander. En 2025 registró los mayores ingresos de su historia, US$ 2.455 millones, y Migoya ha sostenido en distintas entrevistas que Globant “fue construida para este momento” de la inteligencia artificial, a pesar de que la acción ha sido castigada por Wall Street.

Héctor “Tito” Gómez, presidente de Grupo Sable: Ingeniero civil de la UC. Es el chileno que más empresas tecnológicas ha vendido, suma cinco exits con DICOM, Payroll, Acepta, Orden y Rex+, esta última vendida a la noruega Visma. Hoy preside Grupo Sable, que reúne a cerca de 700 personas en cinco países e ingresos por unos US$ 80 millones.

Fernando Larraín y Tomás Bercovich, en diálogo : El cierre es un mano a mano entre dos generaciones del mundo financiero. Fernando Larraín Cruzat, ingeniero comercial de la UC y MBA de Harvard, estuvo casi 40 años en la primera línea de LarrainVial. El 2 de enero dejó las funciones ejecutivas en manos de Andrés Trivelli y sigue como presidente del directorio. Tomás Bercovich cofundó en 2018 Global66, fintech de pagos internacionales y cuentas multimoneda que opera en más de 70 mercados, suma más de US$ 5.000 millones transados, factura más de US$$ 100 millones anuales. Y es rentable.

Juan de Dios Larraín, cofundador de Fabula : Productor de cine y televisión. Junto a su hermano Pablo fundó Fabula, la productora detrás de No , Jackie y Una mujer fantástica , que en 2018 ganó el Oscar a mejor película extranjera.

Daniela Baytelman, cofundadora y CEO de Easycancha : Ingeniera civil industrial, trabajó más de 14 años en LATAM Airlines antes de renunciar para fundar, junto a Roberto de Campos, Easycancha, la plataforma para reservar y pagar canchas deportivas. Hoy opera en 11 países y suma más de 18 millones de reservas, según cifras de la compañía.

Manuel Concha, fundador de Kame ERP: Creció en La Pintana y empezó a trabajar a los 12 años. Creó Kame, un ERP para pymes que usan unas 30 mil empresas, y la vendió a Siigo, compañía del portafolio del fondo estadounidense Accel-KKR.





Los 6 finalistas

Alicia del Sol, Pulga

App para comprar y vender cosas usadas en Chile, con pago, envío y protección de la compra incluidos. Su apuesta es reemplazar a Marketplace y a los grupos de WhatsApp, donde se transfiere por adelantado y sin garantía.

Hussam Sufan, SearchBrand.ai

Hace que las marcas aparezcan y sean recomendadas cuando la gente le pregunta a ChatGPT, Gemini o Perplexity qué comprar. Parte de un problema que, según la startup, hoy tienen las empresas, que no saben qué dice la IA de ellas.

Arturo Dell’oro, Bulk

Agentes de IA que hacen cobranza para bancos, cajas de compensación, cooperativas, automotoras y fintechs en Chile y México. Compiten con los call centers, a los que, según la startup, la gente ya no les contesta.

Ignacio Moreno, Boe

Clínica online para hombres que incluye consulta con especialista, tratamiento, seguimiento y despacho a la casa. Atiende problemas crónicos como el sobrepeso o la caída del pelo.

Jaime Leonart, Btrust

Plataforma regulada por la Ley Fintech donde los proveedores de grandes empresas venden sus facturas. Las financian empresas con caja sobrante y bancos, y así el proveedor accede a un financiamiento más barato.

Paulina Assman, Sequre Quantum

Hardware y software de seguridad cuántica para bancos, gobiernos y empresas. Protege datos que hoy se roban cifrados para descifrarlos cuando lleguen los computadores cuánticos.

El jurado

Son 25 personas entre inversionistas, founders y asesores, y fueron quienes revisaron las postulaciones para elegir a las seis finalistas. Claudio Barahona (CVCLatam), Antonia Bezanilla (Cometa), Rodolfo Borzutzky (Tienda Pet), Nicolás de Camino (AATech), José Tomás Daire (V0), Tomás Denecken (30N Ventures), Juan Fontaine (LarrainVial), Eduardo Gomien (ChileGlobal Ventures), Cristóbal Griffero (Fintoc), Ariel Gringaus (Colegium), Julio Guzmán (AgendaPro), Federico Iriberry (Broota), Boris Kraizel (Buscalibre), Enrique Leikin (EY), Daniela Lorca (Babytuto), Felipe Matta (Chile Ventures), Gustavo Morandé (Zapping), Diego Noguera (Carvuk), Diego Rodríguez (ACR Legal), Patricio Rojas (Endeavor Chile), Cristóbal Silva (Fen Ventures), Cristóbal Silva (Kayyak Ventures), Cristian Tala (Pago Fácil), Juan Turner (Tantauco Ventures) y Matías Zegers (CEPD Abogados).

El programa

El programa

16:00 Acreditación y networking

16:15 Bienvenida de José Tomás Santa María, María José Gutiérrez y Juan Pablo Silva

16:30 Martín Migoya, Globant (lo entrevista María José Gutiérrez)

16:55 Daniela Baytelman, Easycancha

17:07 Ramón Salinas y Matías de Lorenzo, Copec Wind Garage y Walmart

17:19 Manuel Concha, Kame ERP

17:31 Pitch de las seis startups finalistas

18:01 Break y networking

18:16 Juan de Dios Larraín, Fabula

18:31 Héctor “Tito” Gómez, Grupo Sable (lo entrevista Juan Pablo Silva)

18:56 Fernando Larraín y Tomás Bercovich

19:26 Premiación

19:30 Cocktail de networking

22:30 Fin del evento



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