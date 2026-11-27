Héctor “Tito” Gómez partió emprendiendo hace más de 40 años, cuando no existía el venture capital. De hecho, contó que un amigo le preguntó si iba a usar una presentación durante el MAS Pitch y él le respondió que había mandado una transparencia, de esas de retroproyector. Es, claramente, de otra generación, pero eso no le ha impedido armar y vender empresas de tecnología desde entonces. Entre sus exits están DICOM, Orden, I-Med, Payroll, Acepta y Rex+, y hoy maneja Grupo Sable, el holding de sus empresas actuales. Acá, un puñado de sus recomendaciones para los atentos emprendedores que lo escuchaban.

1. Empresas dentro de la empresa

En 1990, Orden, la firma de software que Gómez había fundado, ganó el premio de innovación del Colegio de Ingenieros. Al principio sintió que no lo merecía, “pero después me di cuenta de que sí merecíamos el premio, porque habíamos generado una idea muy poderosa al interior, que era el intraemprendimiento”, contó. Se refería a que dentro de una empresa nazcan semillas que después se conviertan en otras compañías, como pasó con I-Med y Acepta. Ese, dijo, ha sido una de las claves de su holding.

2. Buscar ingresos recurrentes

La empresa Orden hacía software complejo para el gobierno y grandes empresas. Era un en el que no ganaban ni perdían plata. “Decidimos que teníamos que cambiar nuestro modelo de negocios. No podíamos seguir en la elaboración de cosas muy complejas”, recordó. Buscando ingresos recurrentes, crearon una empresa de informes comerciales para evitar estafas con cheques. Así nació el negocio que luego se fusiono con DICOM.

3. Saber cuánto vale lo propio

Tito Gómez dijo que hoy Grupo Sable evalúa si vender, reinvertir o buscar un socio en su área de software para pymes, que genera un flujo de caja libre de US$ 5 millones. “¿Negocia con miedo a que se caiga el deal?”, le preguntó Juan Pablo Silva al empresario. “Nunca me he asustado. No está en los genes nuestros. Pero lo que pasa es que sabemos cuánto vale”, respondió.

4. IA como oportunidad

Una de sus empresas hace el software con el que 45 aseguradoras de la región administran su negocio, desde las pólizas hasta los siniestros. Llevaba US$ 8 millones invertidos en una nueva versión cuando llegó la inteligencia artificial, y sus ingenieros le dijeron que esa plata estaba perdida, porque la tecnología que estaban usando había quedado atrás. Entonces fueron donde la peruana Pacífico Seguros y le propusieron un sistema hecho con la IA de Anthropic, el primero de su tipo en el mundo según Gómez. Cerraron un proyecto por US$ 28 millones. “Esas son las oportunidades que provoca la IA. Entonces yo no puedo decir otra cosa que es maravillosa”, cerró.