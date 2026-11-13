Un estudio de abogados agéntico, la nueva empresa que une a Tantauco Ventures con Cristián Tala y una ex Claro y Cia

Tantauco Ventures, que invierte en startups tecnológicas desde 2022, tiene su primera incubación: Flip Legal, un bufete agéntico que no cobra por hora y tiene como referente a firmas de Estados Unidos como General Legal, que anunció US$ 11,5 millones en su primera ronda.

Hace dos años, Teresa Zúñiga dejó Claro & Cía. para irse a Chicago a hacer un LLM Ya postitulada, entró al estudio A&O Shearman, en Nueva York, donde usaban Harvey, una herramienta de inteligencia artificial para abogados. “Pasé de estar trabajando 18 horas diarias a poder tener una vida relativamente normal”, dice.

Tenía el currículum perfecto para volver a Chile y seguir una carrera tradicional como abogada, pero una conversación le hizo replantearse ese camino. Un amigo le comentó que su cuñado estaba armando un estudio de abogados agéntico, y los puso en contacto.

Ese cuñado era Juan Turner, socio de Tantauco Ventures.

“Me dice yo quiero entrar a esta cuestión”, recuerda Turner. Pese a que Zúñiga tenía otras ofertas sobre la mesa para incorporarse a estudios tradicionales, era consciente de que la industria estaba en una encrucijada con la aparición de la IA. “Esto era como ‘o te unes o mueres de a poco’”, relata la abogada.

La primera conversación entre ambos fue en agosto de este año, y en octubre ella ya estaba liderando Flip Legal, que Turner define como una firma legal agéntica: agentes de inteligencia artificial preparan los documentos y los abogados ponen el criterio y aprueban cada uno antes de que llegue al cliente.

El primer proyecto

Tantauco Ventures, el fondo de venture capital que fundaron en 2022 Cristóbal Piñera y Juan Turner, llevaba tiempo pensando en un área de incubación junto a Cristián Tala, el fundador de Pago Fácil, que vendió en 2021 a BCI Pagos por cerca de US$ 20 millones. Querían partir con una empresa de servicios, y el legal era, en palabras de Turner, “la fruta que cuelga más baja”. “Cuando apareció la Tere, decidimos precipitarla porque encontramos que ya se estaban juntando los astros”, dice.

Piñera complementa: “Los papeles de abogado los tienen muchos. Pero también estábamos buscando a alguien que tuviera ese ADN de founder, ese empuje, esa hambre”.

Sin cobro por hora

“Esto nace de malas experiencias que los emprendedores como Cristián (Tala) tienen con su abogado en general, como la imprevisibilidad en las cuentas”, dice Zúñiga. Tala cuenta que se enteraba seis meses después de cuánto le iba a costar el abogado.

“Los estudios tienen muy pocos incentivos para compartir la eficiencia, porque si se demoran menos cobran menos”, dice otro de los socios.

En Flip, una persona del equipo cotiza cada requerimiento según los documentos que implica. Si una startup quiere contratar a un ejecutivo, recibe antes de partir el precio del contrato, el plan de stock options y el vesting, y el plazo, que puede ser de un día hábil. Si lo necesita para el mismo día, la tarifa sube. Según un cálculo de Turner, un abogado con este sistema podría sacar una rentabilidad “por cuatro o por seis a lo que uno ve en la industria, cobrándole menos al cliente”.

Siete chats abiertos

Tala construyó el sistema: cuando entra un documento, un agente orquestador que bautizaron Flipos lo reparte entre agentes especialistas en derecho societario, laboral, tributario y de privacidad de datos. El resultado pasa por un agente revisor y, al final, por un abogado que lo aprueba. Hoy corre sobre Claude, el modelo de Anthropic, aunque está armado para cambiar de proveedor.

Tala compara Flip con un software como servicio (SaaS, su sigla en inglés), el software que las empresas arriendan y operan ellas mismas. “A mí no me importa, como cliente, cómo esté hecho el trabajo por detrás, mientras yo sepa cuánto te vas a demorar y cuánto me vas a cobrar”, dice.

- ¿Por qué esto sería mejor que una empresa cree su propio agente legal?

“Estamos en un mundo donde OpenAI y Anthropic quieren eliminar a los abogados”, responde Tala. Pero pone el caso de una empresa que redacta un contrato con inteligencia artificial y después recibe una demanda por ley Karin, la norma que obliga a prevenir el acoso y la violencia en el trabajo. “El Claude de Estados Unidos no sabía que existía la ley Karin en Chile”, dice. La persona que firmó el contrato es la responsable, y para Tala la pregunta es si quiere responder por haber usado Claude o por haber contratado a un abogado que también trabaja con esas herramientas.

En Flip le llaman human in the loop: que siempre haya una persona que revise lo que produce la máquina y responda por ello. “El cliente quiere dormir bien, y para dormir bien tiene que saber que un profesional admitido en un colegio, una barra de abogados, le validó la transacción que está realizando”, dice Turner.

Y agrega: “Los grandes abogados son el consiglieri que se sienta al lado de la persona que tiene el dolor y la lleva por el camino que jurídicamente es más apropiado”. La suma del consiglieri más Flip, para Turner, es el mejor complemento.

La legaltech facturó por primera vez en octubre y hoy tiene siete clientes, casi todos startups que llegaron por referidos. Según Piñera, no han sumado más porque todavía están armando el flujo completo.

La apuesta del fondo

“El modelo del VC funciona muy bien para cierto tipo de producto, pero hoy día la gran oportunidad que nosotros veíamos eran en negocios un poco más tradicionales”, dice Piñera. Desde Tantauco han hablado con más de mil startups que tienen los problemas que Flip quiere resolver. Por ahora no piensan levantar capital.

En Estados Unidos, General Legal, un estudio agéntico parecido, fundado en 2025 por exabogados de Fenwick & West y Cooley, anunció en febrero de 2026 US$ 11,5 millones en sus primeras rondas.

En Latinoamérica, dicen en Flip, no ven otro, y quieren llevar el modelo a la región. “Es un sistema que tú lo instalas hoy en México, Perú, Colombia y va a poder funcionar bien en la medida que tengas el capital humano correcto”, dice Zúñiga.