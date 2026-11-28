Boe vende por suscripción tratamientos contra la caída del pelo con receta de dermatólogo, despacho a domicilio y controles en línea. Facturó por primera vez en enero de 2025, con tres pacientes, y hoy tiene 13 personas en el equipo. Levantó capital con Tantauco Ventures y ya ha atendido a 50 mil pacientes.

Fue un miércoles a las 19:00, a fines de 2024. Lucas Poklepovic y Gerardo Balbontín llevaban una hora esperando en la clínica de Néstor Carreño, dermatólogo especialista en tricología, la rama que trata el pelo, mientras entraban y salían pacientes con injertos capilares. Tenían media hora en una agenda que Balbontín describe como “copada, como buen doctor”. Cuando por fin los recibió, Carreño estaba cansado, recuerdan

“Lo primero que nos dijo fue ‘no, no, yo conozco esto, yo sé que esto no funciona’”, recuerda Poklepovic. Los primeros 10 minutos fueron un no tras otro. Después le hablaron de Hims & Hers, la empresa estadounidense que vende estos tratamientos en línea, y de lo que habían estudiado del tema, y el médico se subió al proyecto.

Carreño es hoy inversionista y asesor médico de Boe. El miércoles 25 de noviembre la startup ganó la quinta edición de MAS Pitch, el evento de startups de DF MAS.

La visa australiana

Poklepovic y Balbontín fueron compañeros de colegio y siguieron siendo amigos en la universidad, ambos estudiaron ingeniería comercial en la UC. Poklepovic trabajó en el área de producto de NotCo, pasó por Toteat y después se fue dos años a Australia. A principios de 2024, en sus últimos meses allá, notó que se le estaba cayendo el pelo.

“Busqué en Google y me aparecieron todas estas plataformas en Australia”, dice. Una era Pilot, del grupo Eucalyptus. Quiso contratarla y no pudo, porque el servicio pedía un número de seguridad social australiano que su visa no le daba.

De vuelta en Chile le contó la idea a Balbontín, con quien siempre había hablado de negocios y startups, y que trabajaba en Tantauco, el fondo de venture capital de Juan Turner y Cristóbal Piñera. Los dos veían a amigos de su edad con el mismo problema y el mismo recorrido, que era ir al dermatólogo, conseguir la receta, esperar meses por una hora con un especialista de renombre y después volver todos los meses a la farmacia. Armaron el caso de negocio y salieron a buscar al médico. Una dermatóloga conocida les dijo que los dos referentes en Chile eran Carreño y el doctor Mardones, y que Carreño era “un poco más contra la corriente”. Les pasó su WhatsApp, le escribieron y consiguieron la reunión de ese miércoles.

El modelo de Hims

La referencia en el mercado es Hims & Hers. Andrew Dudum la fundó en San Francisco en 2017 y partió vendiendo en línea tratamientos para la caída del pelo y la disfunción eréctil, con consulta médica remota y despacho discreto. En enero de 2021 salió a la Bolsa de Nueva York al fusionarse con un SPAC de Oaktree (una sociedad creada sólo para listarse en bolsa y absorber a una empresa privada), con una valorización de US$ 1.600 millones y cerca de 300 mil suscriptores.

En el tercer trimestre de 2026 facturó US$ 890,4 millones, un 49% más que un año antes, y cerró septiembre con cerca de 2,8 millones de suscriptores. En febrero anunció la compra de Eucalyptus, la dueña de Pilot, por hasta US$ 1.150 millones. Balbontín dice que siguen a Hims y a otros referentes de Australia y Europa, y que toman lo que les sirve. “Latinoamérica también es un mercado bastante distinto”, agrega.

Tres pacientes en enero

Boe facturó por primera vez en enero de 2025. Eran tres pacientes, dos amigos y un familiar de los fundadores. Poklepovic estaba full time y Balbontín, part time. Después llegaron primos de amigos y luego gente que no conocían, antes de que hubieran publicado un aviso. El salto vino cuando empezaron a invertir en publicidad.

Con los primeros 200 usuarios decidieron que necesitaban a alguien de tecnología, algo a lo que hasta entonces se habían resistido. “Esto lo queremos llevar a mil, 5 mil, 10 mil pacientes, y la tecnología es un factor clave”, dice Poklepovic.

Ignacio Moreno había sido su compañero en NotCo, en el área de tecnología, y Poklepovic le había comentado la idea de pasada desde Australia. Volvieron a conversar en enero de 2025, cuando Boe había vendido dos tratamientos. “A mí me cerró el negocio de una. De hecho, el primer pensamiento que se me cruzó fue ¿cómo me hago socio de Lucas?”, dice Moreno.

Lo invitaron formalmente en mayo. Trabajó part time hasta fines de junio, cuando renunció a su empleo. “No podía seguir trabajando en mi otra pega con Boe en la cabeza todo el día. Los negocios crecen con el tiempo que le dan sus fundadores”, dice. Desde agosto de 2025 está full time como CTO. Todavía no habían levantado plata y no había para sueldos. “Pero había un negocio que estaba traccionando”, agrega.

En Tantauco, Balbontín le contó a uno de sus jefes que trabajaba en paralelo en el proyecto, y ese jefe lo respaldó. Cristóbal Piñera, su otro jefe, se enteró de otra forma. Al terminar una reunión del fondo con un inversionista, la persona con la que conversaban dijo “oye, tú eres el fundador de Boe, ¿no?”. Balbontín, muerto de vergüenza dijo que sí. “Aquí en la oficina son todos pacientes de Boe”, le dijo el inversionista.

Al salir de la reunión “Cristóbal me preguntó ‘¿en qué estás metido?’. Le conté el negocio y le gustó, me pidió ser paciente, en vez de frenarme, mostró interés y apoyo desde el principio”, dice Balbontín. Tantauco terminó entre los primeros inversionistas de Boe.

La ronda se cerró en enero de 2026 con Tantauco Ventures y Carreño. Ese mes los tres fundadores ya estaban full time, y en diciembre de 2025 tenían 1.100 pacientes activos, entre referidos y marketing digital. Hoy son 12 personas, más de 50 mil personas han hecho la evaluación en el sitio y más de 10 mil pacientes están suscritos.

Un frasco sin nombre

¿Cómo funciona? El paciente completa una evaluación en línea, un dermatólogo especialista revisa el caso y receta, y una farmacia magistral fabrica el medicamento con esa receta personalizada y Boe lo despacha con su marca. La suscripción incluye la atención médica y el tratamiento, y en cada renovación hay un control con un doctor, con un equipo interno de enfermeras que deriva los casos.

El plan de un mes cuesta $ 29.990, el de tres meses unos $ 74 mil y el de seis meses, cerca de $ 120 mil. Casi todos los pacientes eligen el de seis meses, que es el plazo en que se ve el efecto del tratamiento. Con la integración con Skip, que gestiona el reembolso en la isapre, el costo mensual baja de $ 20 mil a unos $ 15 mil en promedio. Balbontín lo compara con una consulta particular, que parte en $ 60 mil cada seis meses, más las compras mensuales en farmacia.

La alopecia androgenética, la calvicie de origen hormonal, afecta a cerca de cuatro de cada 10 hombres según Moreno. “Es una condición sin cura”, dice Poklepovic. Mientras se toma el fármaco, el efecto se mantiene, y si se deja, el pelo vuelve a su estado inicial. Por eso tampoco compiten con los injertos. “Cuando uno se implanta y no toma estos fármacos, se te va a volver a caer el pelo”, dice.

La mayor inversión de la empresa se ha ido en estudios legales, porque venden fármacos con receta en una industria regulada. “Lo vemos como una buena barrera de entrada”, dice Balbontín. En Chile dicen ser los primeros. En México identifican dos competidores y en Brasil uno, ninguno en etapa avanzada. Para 2027 el plan es seguir en Chile y abrir una o dos verticales nuevas, cada una con un médico de referencia, y en 2028 mirar un segundo mercado.

La tarde en Casas de lo Matta

Balbontín había ido a MAS Pitch los últimos tres años, del lado de los inversionistas. “Sentía que iban buenas startups, sentía que el público era bastante elevado”, dice. Este año vio la convocatoria en LinkedIn desde la oficina. “Si bien estamos bien anti evento, lo vimos como una muy buena instancia para generar visibilidad”, agrega.

Eligieron a Moreno para presentar, “El más técnico, el más filósofo y el que mejor se planta a hablar”, dice Balbontín. Moreno lo ensayó un par de días. “No me había visto expuesto a este tipo de cosas y dije ‘ya, vamos, démosle’”, cuenta.

Cuando vio las otras presentaciones pensó que la competencia iba a estar peleada, y de la de Bulk (startup de cobranza con IA) pensó “buen negocio”. Después de presentar se les acercaron fondos e inversionistas ángeles. A la mañana siguiente, es decir, este jueves, la curva de ventas se salió de la tendencia. “Lo más divertido fue que pegó las ventas. No sé si el público del DF se está quedando muy pelado”, dice Balbontín entre risas.