Diputado Cristián Tapia por investigación sobre irregularidades en producción de Codelco: “Lo más probable es que presentemos una querella"

Según el legislador, en la instancia y de manera transversal “hemos concluido que hay mentira, que se falsificaron los antecedentes”.

El diputado Cristián Tapia (indep. PPD), preside la Comisión de Minería de la Cámara, pero también la especial investigadora sobre discrepancias en las cifras de producción de Codelco durante el año 2025, que debiera votar el informe de las conclusiones a que están arribando, el próximo 23 de octubre.

Según comentó el parlamentario a Diario Financiero, antes de eso, los integrantes de la instancia escucharán a una última expositora que les genera altas expectativas. Se trata de la contralora Dorothy Pérez.

- ¿En qué etapa está la comisión investigadora?

- Bueno, ha sido una comisión investigadora súper compleja, dado que tenemos datos cruzados; dado que muchos de los ejecutivos que estaban en ese periodo no quisieron ir a la a la comisión; algunos que fueron, como representantes de los trabajadores, entregan una información, el Comité de Auditoría no contestó a las preguntas que le hicimos. Entonces, hemos tenido que ir rebuscando información anexa y la verdad es que ha sido bien difícil la entrega de antecedentes.

- ¿Por qué?

- Porque un día aparecen con una información, después la van cambiando…pero nosotros tenemos documentación, como correos, mensajes a través de Whatsapp, que hemos comprobado y que, en definitiva, esto lo sabía desde el presidente del directorio hacia abajo. Todos concordaron con que había que aumentar, a como diese lugar, la producción del año 2025 y sobrepasar la del 2024. Y eso fue lo que lo que definitivamente hicieron.

“También está el tema de los bonos”

- ¿Qué razón esgrimían los invitados que fueron a la comisión para abultar la producción, porque esto debe haber tenido algunos efectos prácticos?

- Sí, sí…invitados, como (César) Márquez, nos entregó una cantidad de documentos importante; el economista Carlos Berríos, que si bien es externo, también nos entregó información bastante relevante. Cada empresa minera, pública o privada, a principios de año se impone metas de producción que cumplir. Entonces, usaron toda la artimaña, sabiendo también se iban a ir pronto de la plana ejecutiva de Codelco. Y, para otros, también está el tema de los bonos.

- Que no es menor…

- Pero, la diferencia de los bonos entre un trabajador que puede ser de $ 2 millones y que está en contrato colectivo, y el de un ejecutivo que es de 30 o 40 millones de pesos, es grande. Y los trabajadores no toman estas decisiones, cumplen sus metas de producción, de costos, de no accidentabilidad. Los que planifican y hacen esto son los ejecutivos.

-A estas alturas, ¿cómo sigue el calendario de la comisión?

- Para la semana de vuelta de la distrital está invitada la contralora Dorothy Pérez, porque ella incluso ha estado en terreno viendo esta situación. Así que vamos a cerrar el ciclo con ella. Y la asistencia de Bernardo Fontaine con todo su equipo nos dejó algunas cosas bien importantes que vamos a suscribir en el informe final. Vamos a informar qué detectamos en este proceso y cuáles son las medidas que tiene que tomar Codelco a futuro.

“La contralora sabe quiénes están mintiendo y quiénes están diciendo la verdad”

- ¿Qué aportó Fontaine a la comisión?

- Ratificó lo que nosotros ya pensábamos, en cuanto a que en esto había muchas personas involucradas; nos aclaró definitivamente que esas cerca de 27.000 toneladas de cobre fino no fueron productos terminados, sino que estaban en proceso. Ahí hay otro detalle más que nos va a servir y van a ser de tremenda utilidad.

- ¿Qué expectativa tiene de la participación de la contralora?

- Sí, de todas maneras, tengo la confianza de que la Contraloría está haciendo un muy buen trabajo, está buscando detalles; seguramente tiene antecedentes que nosotros no tenemos, por el trabajo que realiza. Y creo que tomamos una muy buena decisión al dejar la exposición de la contralora para el final, porque ya ha escuchado todas las presentaciones que han hecho los otros invitados y sabe definitivamente quiénes están mintiendo y quiénes están diciendo la verdad.

- ¿La idea es contrastar lo que diga Dorothy Pérez con la información que han recibido de otros de los invitados?

- Exactamente. Porque confío en la Contraloría y en su trabajo muy profesional, muy delicado, porque no es fácil indagar en estos procesos. Y tengo la expectativa, como cada uno de los miembros de esta comisión investigadora, de que lo que nos diga la contralora, más los antecedentes que nosotros le podamos entregar a ella, va a ser fundamental para el proceso final.

- Puesto que está terminando el trabajo de la comisión, a su juicio, ¿en qué línea iría el informe y cuánto respaldo tendrá?

- Lo hemos conversado, y nuestra idea es que esto sea transversal y consensuado entre los diputados y diputadas que estamos en la comisión. Creo que en eso no hay doble discurso, todos hemos concluido que hay mentira, que se falsificaron los antecedentes, que hubo toneladas que no terminaron su proceso y que las contabilizaron como termino de proceso. Y la línea que vamos a llevar es, justamente, establecer las condiciones que encontramos en esta producción falsa, porque también tuvimos la voz de los trabajadores, a través de los sindicatos, la Federación de Trabajadores del Cobre; y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones que serán muy vitales.

Un problema más amplio

- ¿Por qué?

- Porque aquí fallaron los sistemas de control, el equipo de contabilización, la auditoría interna, con procesos sumamente malos, que no se condicen con la época que estamos viviendo. Y es muy importante que esta administración de Codelco, ojalá, tome las recomendaciones y mejore no sólo la producción, también la transparencia de la empresa.

- ¿Cuáles serían algunas de esas recomendaciones?

- Eso lo estamos bosquejando recién, pero van en la línea de que esto no suceda nunca más. También mencionar personas que han estado involucradas, pero no es mucho lo que podamos detallar en este momento, porque eso lo estamos trabajando junto a nuestros asesores; y ya el día 23 vamos a hacer esta presentación, en la que no tenemos discrepancia entre oficialismo y oposición.

- ¿Qué le parece que surgieran posibles nuevos casos?

- Yo fui uno de los primeros que dije, cuando se conoció esta información, que esta era la punta del iceberg, que iban a venir muchos casos más y el tiempo me dio la razón. Entonces, este es un tema muy complejo y de mucha mentira y estoy seguro que en otras divisiones no es el mismo caso, pero hay una situación muy, muy parecida.

- ¿Dónde se va a ver reflejado el trabajo de la comisión, habrá denuncias concretas?

- Lo más probable es que presentemos una querella por lo que hemos detectado en este tema. Lo hemos hablado con algunos parlamentarios y todos los que se quieran sumar serán bienvenidos. Pero yo, en lo particular, voy a presentar una querella y no quisimos presentar la querella antes, porque no teníamos elementos tan contundentes como los que tenemos ahora.

- ¿Y la querella sería en contra de quienes resulten responsables o apuntarán a alguien específico?

- En contra de quienes resulten responsables, pero también vamos a entregar ciertos nombres que estamos trabajando.