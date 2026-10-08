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A dos años de su aterrizaje, Chile se convierte en la estación de mayor crecimiento de Turkish Airlines en la región

El gerente general de la aerolínea en el país, Ertan Alpay, aseguró que pasaron de cuatro frecuencias semanales a operar vuelos diarios en junio de 2026. Ahora, aseguró que buscan "fortalecer nuestra posición en el segmento de viajes corporativos y reforzar nuestras conexiones regionales".

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 8 de octubre de 2026 a las 16:35 hrs.

Catalina Vicuña empresas aviones viajes turismo trabajo economia chilena
Foto: Reuters

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