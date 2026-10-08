A dos años de su aterrizaje, Chile se convierte en la estación de mayor crecimiento de Turkish Airlines en la región

El gerente general de la aerolínea en el país, Ertan Alpay, aseguró que pasaron de cuatro frecuencias semanales a operar vuelos diarios en junio de 2026. Ahora, aseguró que buscan "fortalecer nuestra posición en el segmento de viajes corporativos y reforzar nuestras conexiones regionales".

Un rápido ascenso es el que ha tenido la aerolínea Turkish Airlines desde que llegó a Chile en 2024. El 19 de diciembre de ese año, concretamente, hicieron su debut con cuatro frecuencias semanales Santiago-Estambul, vía Sao Paulo; las que en enero pasado aumentaron a seis y, en junio, a siete: una cada día.

Quien ha liderado estas últimas maniobras es Ertan Alpay, turco asignado como gerente general de Turkish Airlines para Chile en septiembre de 2025. Antes de su aterrizaje, el representante de la aerolínea en el país fue Ömer Bekteş, quien estuvo a cargo de la llegada de la aerolínea, pero viendo Chile y Brasil en su conjunto.

Operando con una frecuencia diaria a la fecha, Alpay detalló a DF que con la ruta Santiago-Estambul la aerolínea busca ofrecer desde Chile “conexiones hacia nuestra extensa red de rutas, principalmente a Europa, Medio Oriente y Asia”. De hecho, precisó que entre el 80% y el 85% de sus pasajeros usa la aerolínea para viajar a otros puntos.

Esta distribución, dice, refleja su principal propuesta de valor en el mercado chileno: "Estambul no es solo una puerta de entrada a Turquía para los pasajeros chilenos, sino también un sólido punto de conexión que da acceso a la amplia red internacional".

Aterrizaje en Chile

Antes de llegar a inaugurar la estación en Chile, Turkish volaba solo a Brasil y Argentina, por lo que su llegada "completó la presencia de la compañía en las tres economías clave del Cono Sur”, dice Alpay.

Sobre su evolución aquí, el ejecutivo aseguró que ha sido "muy positiva". "A medida que Turkish Airlines y las posibilidades de conexión que ofrecemos a través de Estambul se han ido dando a conocer más en el mercado chileno, hemos visto que la demanda también se ha fortalecido".

Este desarrollo, aseguró, "ha posicionado a Santiago, en términos de crecimiento de frecuencias, como la estación de más rápido crecimiento de Turkish Airlines en la región".

Ertan Alpay, director general de Turkish Airlines para Chile.

Además, destacó que han creado diversos acuerdos interlineales importantes con operadores locales (con alianzas estratégica con Sky Airline y Latam, por ejemplo) para desarrollar su conectividad. Esto, explicó que les ha permitido posicionar a Santiago como un “gateway” para transportar pasajeros del resto de las regiones de Chile y Perú.

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Planes futuros

Con este escenario, el foco en el corto y mediano plazo de la aerolínea es “consolidar nuestra operación diaria y continuar nuestro crecimiento en el mercado chileno de manera sostenible”, dice su representante.

Llegar a ofrecer frecuencias todos los días "fue una etapa importante" y ahora se enfocarán "en respaldar esta capacidad con una demanda sólida y equilibrada".

En este sentido, el centro de su estrategia es ofrecer posibilidades de conexión a través de Estambul. "Queremos dar a conocer a más pasajeros el acceso desde Chile hacia nuestra amplia red de rutas, principalmente a Europa, Medio Oriente y Asia, fortalecer nuestra posición en el segmento de viajes corporativos y reforzar nuestras conexiones regionales", delineó.

Además, deslizó que quieren aumentar el reconocimiento de su marca, trabajando de cerca con agencias de viajes, clientes corporativos, el sector turístico, etc.; sumado a evaluar colaboraciones con "plataformas culturales, deportivas, turísticas y del mundo empresarial en Chile".

De momento, Alpay aseguró que Chile aún es un mercado joven para Turkish Airlines, pero afirmó que creen en su potencial a largo plazo. "Nuestro objetivo es construir, sobre esta sólida base que hemos sentado, una operación duradera y sostenible".