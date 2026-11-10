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Producción de cobre de Chile cae 8,5% a septiembre aunque Quebrada Blanca sube casi 18%

Según datos de Cochilco, la baja también se registró en el noveno mes del año al anotar 385.100 toneladas, una disminución de 15%.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 17:24 hrs.

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Producción de cobre de Chile cae 8,5% a septiembre aunque Quebrada Blanca sube casi 18%

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