Producción de cobre de Chile cae 8,5% a septiembre aunque Quebrada Blanca sube casi 18%
Según datos de Cochilco, la baja también se registró en el noveno mes del año al anotar 385.100 toneladas, una disminución de 15%.
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Nuevas cifras al noveno mes del año siguen dando cuenta de la caída de la producción de cobre en Chile.
Según datos publicados este martes por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la producción de cobre del país totalizó a septiembre las 3,63 millones de toneladas de cobre fino frente a las 3,97 millones de toneladas alcanzadas a igual período de 2025, siendo una baja de 8,5%.
La caída también se registró en el noveno mes del año al anotar 385.100 toneladas, lo que se compara con las 453.300 alcanzadas en septiembre de 2025. Es decir, una disminución de 15%.
Al observar el comportamiento por operación, se desprenden informaciones relevantes. Por ejemplo, Escondida explicó una parte de la caída nacional. De acuerdo a los datos revelados por la entidad estatal, esta registró una producción de 891.300 toneladas a septiembre de este año frente a las 1.018.600 alcanzados a igual mes de 2025, representando una caída de 12,5%.
Codelco también siguió la tendencia. Si bien a septiembre de 2025 había alcanzado 1.016.200 toneladas, a igual mes de este año registró 932.700 toneladas, una disminución del 8,2%. Entre las divisiones, El Teniente representa la mayor caída con 17,1%.
Spence, de BHP, sufrió una baja de 25,7%. La faena transitó de 197.100 toneladas a septiembre de 2025 a 146.500 toneladas a ese mismo mes de este año. En tanto, hubo otras caídas: Centinela (óxidos) 19,2%, Centinela (sulfuros) 18,7%, El Abra 11,5% y Mantos Copper 14%.
Sin embargo, Quebrada Blanca subió 17,8% su producción. En concreto, pasó desde 134.600 a 158.500 toneladas. Y Anglo American Sur también aumentó un 7,1%.
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