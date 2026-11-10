Revés para Barrick: Tribunal Ambiental suspende por 30 días aprobación de proyecto minero en zona de Pascua Lama

La iniciativa, ubicada en la zona de Pascua Lama, sufrió un revés en medio de reclamaciones interpuestas por comunidades. Desde la minera consideran que existen antecedentes técnicos y jurídicos que justifican reconsiderar la resolución.

Un tropiezo sufrió la iniciativa que impulsa la canadiense Barrick en la zona de Pascua Lama, el polémico proyecto que terminó clausurado y está en proceso de cierre.

El Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, acogió tres solicitudes de comunidades de suspender, por un plazo de 30 días, los efectos de la resolución que aprobó el proyecto “Prospección Minera El Alto”, ubicado en la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama.

De acuerdo al documento, ha lugar a la medida prejudicial solicitada, decretándose la suspensión de los efectos de la resolución exenta del 30 de enero de 2026 de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Atacama, por un plazo máximo de 30 días corridos. Ello, se indica, "sin perjuicio de su renovación por prórrogas de igual plazo, ya sea de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso noveno de dicha ley”.

En concreto, se trata de cuatro reclamaciones asociadas al proyecto que fueron ingresadas al Segundo Tribunal Ambiental luego de que los ministros de la instancia ubicada en Antofagasta declaran su inhabilidad para conocer las solicitudes de medidas cautelares prejudiciales de las reclamaciones presentadas ante dicha judicatura especializada.

De acuerdo a lo informado en un comunicado por el Segundo Tribunal Ambiental, en relación con la medida cautelar ordenada por esta instancia, solicitada en tres de las cuatro reclamaciones, la resolución respectiva explica que para adoptar una medida cautelar no es necesario tener certeza científica sobre el daño ambiental que dicha acción pretende evitar, pues ello no es propio en una etapa inicial del proceso.

Basta, sostiene, que exista una sospecha mínimamente comprobable, para que pueda adoptar las medidas necesarias para evitar que el eventual daño ambiental se concrete, debido a su carácter irreversible.

El Tribunal, integrado para estos efectos por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, además, rechazó la solicitud de inhabilidad del ministro Cristián Lopez Montecinos, pues indica que no se configuran las causales para ello.

“Estos ministros estiman necesario relevar que los reportes técnicos y la propuesta de conciliación vinculados al proyecto Pascua Lama, fueron elaboradas por el ministro cuya inhabilidad se intenta, cuando se desempeñaba como profesional asesor en ciencias del Primer Tribunal Ambiental y no como ministro, por lo que no revisten la naturaleza de un 'dictamen' emitido por 'el juez' y tampoco versan sobre la cuestión pendiente en autos”, detalla la resolución.

El Segundo Tribunal Ambiental también acogió la recusación amistosa formulada hacia la ministra Marcela Godoy, declarando su inhabilidad para conocer y resolver la solicitud de cautelar. Así como también la de los ministros del Primer Tribunal Ambiental; Alamiro Alfaro, Sandra Álvarez y Marcelo Hernández.

La instancia además rechazó otra solicitud de medida cautelar, que buscaba la suspensión del proceso de consulta a pueblos indígenas del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Modificación Fase de Cierre Pascua Lama”, o en subsidio, de suspensión de la calificación de dicho Estudio.

“La medida cautelar señalada en el motivo anterior versa sobre un procedimiento administrativo distinto al reclamado en autos, que se encuentra aún en proceso de evaluación ambiental, por lo que su legalidad no es objeto de discusión en esta causa. Además, la resolución que califique dicho proyecto podrá impugnarse, en su oportunidad, por las vías administrativas y judiciales que franquea el ordenamiento jurídico”, puntualiza.

Agrega que, de conceder dicha medida, eventualmente podrían verse afectados derechos de terceros ajenos al juicio, toda vez que la consulta del señalado proyecto involucra a otras comunidades.

El Tribunal estuvo integrado por el ministro suplente licenciado en ciencias del Segundo Tribunal Ambiental, Cristian López Montecinos; junto a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Pedro Caro Romero y Elsa Barrientos Guerrero.

La defensa de Barrick

Desde Barrick remarcaron que la prospección minera El Alto obtuvo la aprobación de la Coeva tras un proceso de evaluación realizado conforme a la normativa ambiental vigente.

Y añaden que, luego de ello, ha sido revisada por distintas vías judiciales y administrativas que hasta ahora habían confirmado la vigencia y los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó la prospección Minera El Alto.

"Durante el proceso de evaluación mantuvimos un diálogo con cientos de vecinos y dirigentes sociales, quienes mayoritariamente expresaron su respaldo a iniciativas que contribuyan al desarrollo de largo plazo del territorio", aseguraron.

En ese sentido, la minera considera que existen antecedentes técnicos y jurídicos que justifican reconsiderar la resolución que acoge por un período de 30 días la medida cautelar.

"Si bien, El Alto se ubica en el yacimiento y concesiones mineras de Pascua que hoy se encuentran en proceso de cierre, se trata de una campaña de sondajes que no interfiere con dicho proceso, cuenta con instalaciones de campamento y fuentes de abastecimiento de agua propias, y no utiliza infraestructura de dicho proyecto en cierre, en cumplimiento con lo establecido por la Corte Suprema", lanza.

Por esto, la compañía reafirmó que continuará con el cumplimiento de las obligaciones asociadas al proceso de cierre de Pascua Lama, conforme a la normativa vigente y el mandato de la Corte Suprema.

Y remató: "Barrick mantiene su compromiso de evaluar alternativas de inversión futura que contribuyan al desarrollo de largo plazo del territorio".