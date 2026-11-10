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Revés para Barrick: Tribunal Ambiental suspende por 30 días aprobación de proyecto minero en zona de Pascua Lama

La iniciativa, ubicada en la zona de Pascua Lama, sufrió un revés en medio de reclamaciones interpuestas por comunidades. Desde la minera consideran que existen antecedentes técnicos y jurídicos que justifican reconsiderar la resolución.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 19:10 hrs.

Minería Tribunal Ambiental Pascua Lama Karen Peña
Revés para Barrick: Tribunal Ambiental suspende por 30 días aprobación de proyecto minero en zona de Pascua Lama

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