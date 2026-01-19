Coeva aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en la Región de Atacama por US$ 35 millones
La iniciativa, ingresada a evaluación ambiental el 19 de marzo del año pasado, permitiría contar con conocimiento clave para reevaluar alternativas para una futura inversión de la minera en el país.
Por nueve votos a favor y una abstención, la tarde de este lunes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Atacama calificó de manera favorable el proyecto "Prospección Minera El Alto" de la minera canadiense Barrick, el cual involucra una inversión de US$ 35 millones.
La iniciativa, ingresada a evaluación ambiental el 19 de marzo del año pasado a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), consiste en sondajes de exploración en concesiones vigentes en la zona del fallido proyecto aurífero Pascua (el lado chileno de Pascua-Lama). De esta manera, permitiría contar con conocimiento clave para reevaluar alternativas para una futura inversión de la minera en Chile.
En concreto, el proyecto consiste en el desarrollo de una prospección minera tipo diamantina que busca incrementar la certeza sobre el potencial del recurso metálico mediante la habilitación de sondajes mineros con el fin de delimitar el recurso y reservas mineras. Para esto, se contempla la habilitación de 43 plataformas, abarcando una superficie estimada de 212 hectáreas, con una superficie efectiva con obras de 5,04 ha.
El proyecto está localizado aproximadamente a unos 150 km al suroriente de la ciudad de Vallenar. En específico, se ubica en la Cordillera de los Andes, cercano al límite con Argentina, hacia el interior de Compañía Minera Nevada, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.
