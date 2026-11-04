Acciones de Mercado Libre caen casi 7%, pese a alza de 45% en sus ingresos y en medio de mayor presión a los márgenes

La compañía elevó su capacidad logística casi 20% frente al segundo trimestre y amplió el envío gratis, lo que llevó su margen operativo a 6,3%. Mercado Pago llegó a 93 millones de usuarios.

Mercado Libre informó que sus ingresos netos e ingresos financieros alcanzaron US$ 10.750 millones en el tercer trimestre de 2026, un alza de 45% respecto del mismo período del año anterior, con Brasil como su mercado de mayor crecimiento.

El resultado operativo llegó a US$ 676 millones, con un margen de 6,3%, por debajo de lo registrado en el trimestre del trimestre anterior, mientras que la utilidad neta fue de US$ 448 millones, con un margen de 4,2%.

Este dato causó reacción en los inversionistas, llevando a la acción a caer 6,66% en operaciones fuera de rueda.

En más detalles, la empresa explicó que esto se debió a una menor rentabilidad refleja las inversiones en capacidad de fulfillment, que aumentó casi 20% frente al segundo trimestre, el costo de ampliar el envío gratis y un mayor gasto en marketing en la nación amazónica. E indicó que, como cada año, amplió su capacidad logística antes de la temporada alta, aunque esta vez la expansión fue mayor, en comparación con un alza de 10% en el mismo período del año pasado.

“Nuestras inversiones están funcionando. Los usuarios compran con mayor frecuencia y le confían cada vez más de su dinero a Mercado Pago”, afirmó el CFO de la compañía, Martín de los Santos.

En el negocio de comercio electrónico, los ingresos crecieron 47% en dólares, hasta US$ 6.100 millones. El volumen bruto de mercancías vendidas (GMV) llegó a cerca de US$ 23.000 millones, con un alza de 33% en términos FX neutral, y los artículos vendidos aumentaron 36%, hasta 867 millones. Los compradores activos únicos, en tanto, subieron 22%, hasta unos 94 millones.

Por país, en Brasil el GMV creció 36% y los artículos vendidos, 45%. En México, el GMV avanzó 21%, un ritmo más moderado en un contexto de menor dinamismo en el consumo, mientras que en Argentina el alza fue de 40%.

Los ingresos por publicidad, en tanto, crecieron 58% en dólares, impulsados por Brasil. En esa línea, la empresa destacó alianzas recientes, entre ellas con Netflix, para ampliar la oferta de Mercado Ads en plataformas sociales y de streaming.

Aumentan ingresos en Mercado Fintech

Los ingresos de Mercado Pago aumentaron 42% en dólares, hasta US$ 4.600 millones. Los usuarios activos mensuales crecieron 29%, hasta 93 millones, y los activos bajo administración subieron 67%, hasta US$ 25.000 millones. En México, la plataforma superó los 18 millones de usuarios activos.

Mientras que las transacciónes alacanzaron las 5,7 millones (un aumento del 41%), el volumen de pagos alcanzó US$ 109 millones, registrando un aumento del 53% interanual.

La cartera de crédito alcanzó US$ 17.900 millones, un 62% más que hace un año, impulsada por las tarjetas de crédito, cuya cartera llegó a US$ 8.500 millones, con un alza de 76%. El índice de morosidad de 15 a 90 días se mantuvo prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior, en 7%, cerca de sus mínimos históricos.

Finalmente, el volumen de adquirencia (TPV) creció 43% en dólares, hasta US$ 68.000 millones. Esto, a medida que el negocio de adquirencia gangó participación tanto en pagos digitales como físicos.