La viña desarrolló Nuva Oxi junto a la emprendedora de Peumo Ana Barra. El lanzamiento es el primer paso de la compañía para llevar su investigación sobre los antioxidantes de la uva al mercado de los alimentos.

Viña Concha y Toro anunció el lanzamiento de Nuva Oxi, una barra elaborada con harina de uva que desarrolló junto a la emprendedora Ana Barra. La compañía trasladó al desarrollo de un alimento una línea de trabajo que su Centro de Investigación e Innovación lleva años explorando: los polifenoles, compuestos antioxidantes presentes en la fruta.

Barra, creadora del producto, presentó la idea a la viña. “Crecí rodeada de parras y uvas. Siempre supe que la uva tenía excelentes propiedades, por lo que me propuse hacer un alimento nutritivo y funcional con esa materia prima”, relató en un comunicado.

La harina es el ingrediente con el que el equipo incorporó al snack los compuestos que estudiaba. Según Álvaro González, director del centro de investigación de la compañía, la piel y las semillas de la uva concentran buena parte de los polifenoles, lo que abre la posibilidad de utilizar estos componentes en otros alimentos.

El gerente general de Concha y Toro, Eduardo Guilisati, situó el lanzamiento dentro de un plan de largo plazo. “Nuva Oxi es el primer resultado de una visión de largo plazo en torno al potencial de los antioxidantes de la uva”, señaló. En el anuncio, Concha y Toro aún no informó el precio de la barra ni cuándo o dónde estará a la venta.