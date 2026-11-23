Forus compra los derechos de Azaleia en Chile y Perú y suma 14 tiendas a su operación peruana
La firma ligada a la familia Swett alcanzó un acuerdo con la brasileña Vulcabras. En el mercado chileno, donde comercializa la marca desde 2006, prevé abrir dos nuevos locales en 2027.
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La chilena Forus, ligada a la familia Swett, concretó la adquisición de los derechos de propiedad intelectual de la marca brasileña de calzado y accesorios femeninos Azaleia para Chile y Perú, tras alcanzar un acuerdo con Vulcabras.
Según informó la empresa en su reporte de resultados del tercer trimestre de 2026, el acuerdo fue suscrito a fines de septiembre y entró en vigencia el 1 de octubre.
Hasta entonces, Forus comercializaba Azaleia en Chile bajo una licencia exclusiva desde 2006, mientras que en Perú la marca era operada directamente por Vulcabras. Con la transacción, Azaleia pasó a integrar el portafolio de marcas propias de la compañía chilena, que también incluye RKF, BSoul y Norseg.
En Perú, la adquisición comprende 14 tiendas, incluyendo su mobiliario, equipamiento e inventarios, además de los canales de comercio electrónico y venta mayorista. El negocio digital considera tanto el sitio Azaleia.pe como su presencia en plataformas de terceros.
Con ello, Forus pasa a contar con una red de 30 tiendas de Azaleia entre ambos mercados, de las cuales 16 se encuentran en Chile y 14 en Perú.
La compañía señaló que la integración de las operaciones permitirá generar economías de escala en la producción de colecciones, mejorar las eficiencias operativas y fortalecer el desarrollo de la marca en ambos países.
Los planes
La adquisición se enmarca en la estrategia de expansión internacional de Forus, particularmente en Perú, donde Azaleia se convierte en la tercera marca incorporada en poco más de un año, después de Parfois y Vans.
En Chile, en tanto, Forus continuará operando sus 16 tiendas de la marca y contempla la apertura de otros dos establecimientos durante 2027. La comercialización también se mantendrá a través de sus canales digitales y del negocio mayorista, que permite distribuir los productos en tiendas multimarca.
A estos planes se suma la entrada de Azaleia a nuevas categorías de productos. Recientemente, la compañía lanzó en Chile Azaleia Beauty, una línea de belleza y cuidado personal que incluye productos para el cuidado de la piel, cosméticos, cuidado corporal y bronceado, entre otros.
La nueva categoría se comercializa en las tiendas físicas de Azaleia, a través de su plataforma de comercio electrónico y en las tiendas por departamento Paris.
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