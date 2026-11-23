Los fabricantes occidentales de automóviles han sido desplazados de China a medida que los vehículos eléctricos se masifican. Ahora luchan por evitar un destino similar en sus propios mercados.

Es una secuencia de acontecimientos que se ha repetido en toda China, con repercusiones en el resto del mundo: una grúa llega a un concesionario de BMW, retira el letrero del fabricante alemán y lo reemplaza por el logo de una marca automotriz china.

En cinco años, las ventas de BMW en China han caído 42%. Este año, la compañía está encaminada a entregar menos de medio millón de automóviles en el mayor mercado automotriz del mundo.

Pero sus dificultades no solo muestran cómo los fabricantes extranjeros de automóviles han sido desplazados en gran medida del país, sino que también revelan cómo China está ganando la batalla mundial por el futuro del automóvil.

Toda la industria automotriz occidental ha sido sorprendida por el vertiginoso ritmo de la transición hacia los vehículos eléctricos en China, que ha hundido las ventas de marcas como Volkswagen, Toyota y Mercedes-Benz, cuyas gamas de modelos siguen dominadas por automóviles a gasolina.

Mientras los fabricantes occidentales vacilaban y postergaban sus decisiones, sus rivales chinos descubrieron cómo producir vehículos eléctricos más asequibles a una escala que está acelerando la desaparición del motor de combustión a nivel mundial. Esto los ha encaminado no solo a ganar la batalla tecnológica de los vehículos eléctricos, sino también la guerra automotriz en su conjunto.

La chief supply chain officer de Volvo Cars, propiedad de la china Geely, Francesca Gamboni, describe como "irreversible" el cambio hacia los vehículos eléctricos liderado por China.

"Están los seguidores que (...) no están preparados o que quizás están intentando ralentizar el proceso para tener tiempo de prepararse", afirma. "Desafortunadamente para ellos, (la transición hacia los vehículos eléctricos) está avanzando muy rápido. Es exponencial".

En China, los automóviles impulsados por motores de combustión interna y las empresas tradicionales que los fabrican están quedando rezagados de manera irreversible. Y ahora el cambio está comenzando a desarrollarse a escala mundial, a medida que los fabricantes chinos avanzan en Occidente, con profundas consecuencias económicas.

Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Alemania, planea recortar más de 100 mil puestos de trabajo -aproximadamente uno de cada seis de sus empleados-, mientras que hasta 350 mil empleos en la industria europea de proveedores automotrices podrían desaparecer hacia fines de la década, según estimaciones de la Asociación Europea de Proveedores de la Industria Automotriz.

El comisario de Industria de la Unión Europea, Stéphane Séjourné, ha advertido que la industria automotriz europea está en "peligro mortal".

La feroz competencia interna está impulsando la agresiva expansión de los fabricantes chinos hacia el extranjero. Los reguladores de Estados Unidos y Europa han tomado medidas para proteger a los fabricantes locales, flexibilizando los planes destinados a acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos y elevando los aranceles a las importaciones chinas.

Sin embargo, los analistas señalan que estas medidas, en última instancia, corren el riesgo de fortalecer la ventaja tecnológica acumulada por los fabricantes chinos y dejar a Occidente aún más rezagado en la carrera por los vehículos eléctricos.

Una guerra de precios

El ascenso de China en la industria automotriz es, en parte, resultado de decisiones adoptadas a mediados de los años '80 por el entonces líder Deng Xiaoping, quien ordenó un fuerte aumento de la extracción de tierras raras, utilizadas para producir los imanes empleados en los motores de los vehículos eléctricos. Beijing comenzó a posicionarse a la vanguardia de la revolución de los vehículos eléctricos a principios de los años 2000, después de no conseguir establecerse en el mercado de automóviles a gasolina.

Uno de cada cuatro automóviles nuevos vendidos en el mundo es actualmente un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable, según el centro de estudios medioambiental Ember. Estos "vehículos de nueva energía" representan ahora casi el 70% de los automóviles nuevos vendidos en China.

"La industria automotriz china era ambiciosa en términos de electrificación, y creo que esto ayudó a toda la industria a acelerar la electrificación", afirma François Provost, director ejecutivo de Renault.

El aumento de los precios de los combustibles provocado por la guerra en Irán, combinado con una ampliación de los subsidios gubernamentales en varios mercados europeos, ha contribuido a que las ventas de vehículos eléctricos en la Unión Europea aumentaran 50% durante los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período del año anterior, según la asociación europea de la industria automotriz Acea. En Alemania, Francia y Reino Unido, aproximadamente tres de cada 10 automóviles nuevos vendidos son actualmente eléctricos.

En Estados Unidos, sin embargo, las ventas se han desplomado tras la eliminación, por parte del Presidente Donald Trump, de los créditos tributarios para la compra de vehículos eléctricos y la reversión de las políticas climáticas. Los vehículos eléctricos representaron apenas el 6% del mercado de automóviles nuevos durante el tercer trimestre, frente a un máximo de 10,6% registrado un año antes, según Cox Automotive.

Los aranceles punitivos y las restricciones tecnológicas han dejado, en la práctica, a los vehículos eléctricos chinos fuera del mercado estadounidense. Pero Paul Jacobson, gerente de finanzas de General Motors, afirma que el fabricante estadounidense considera que "existe la posibilidad de que el entorno regulatorio vuelva a cambiar en el futuro (...) queremos estar preparados para eso".

En definitiva, la consecuencia más importante del avance de China ha sido la reducción de los costos de los vehículos eléctricos.

En Occidente, la primera generación de compradores de vehículos eléctricos adquirió sus automóviles principalmente por el deseo de minimizar su huella de carbono. Pero la caída de los precios y el aumento de los costos de la gasolina significan que comprar un vehículo eléctrico hoy suele tener sentido desde el punto de vista económico. Un producto que hace apenas unos años se percibía como exclusivo de los californianos adinerados ahora está al alcance de amplios sectores de la población china.

De los 10 vehículos eléctricos más vendidos en China en lo que va del año, cinco tienen precios iniciales inferiores a 100 mil yuanes (US$ 14.990), según datos de Automobility, una consultora con sede en Shanghai.

Fabricar un vehículo eléctrico suele costarle a un productor chino alrededor de US$ 20 mil dentro del país, pero producir un automóvil equivalente en Europa costaría aproximadamente US$ 31 mil, donde los salarios, las cuentas de energía y los precios de las baterías son más elevados, según consultores de AlixPartners. Los ejecutivos automotrices occidentales también se quejan de que sus rivales chinos se benefician de importantes subsidios estatales.

A pesar de estas ventajas, los vehículos eléctricos chinos generalmente se venden en Europa a precios comparables con los de sus equivalentes europeos, aunque las marcas ofrecen descuentos especiales y condiciones de financiamiento generosas.

El analista de la industria automotriz Matthias Schmidt afirma que esto les permite parecer "competitivos sin ser percibidos como dumping o como productos chinos baratos".

Los fabricantes europeos están intentando responder con vehículos eléctricos más asequibles que aprovechan sus décadas de historia. Renault acaba de lanzar un nuevo Twingo eléctrico en Reino Unido, cuyo precio inicial será inferior a 15 mil libras esterlinas, incluidos los subsidios gubernamentales, más barato que el compacto Dolphin Surf de BYD, cuyo precio es de 18.675 libras esterlinas.

Algunos fabricantes occidentales incluso están asociándose con rivales chinos: Ford está colaborando con Geely en España y Stellantis está planificando una joint venture de fabricación con Dongfeng en Francia.

Las guerras de precios de los vehículos eléctricos en China llevaron la rentabilidad de la industria "hasta el fondo", afirma Thomas Meininger, director ejecutivo de la firma de investigación Mobility Global.

"Ahora la pregunta es: ¿veremos que la guerra de precios se extienda también a otras regiones? ¿Es una carrera hacia el fondo?".

La muerte del motor de combustión interna

En China -donde las ventas de automóviles a gasolina han caído dos tercios desde 2017-, los concesionarios afirman que los consumidores perciben las marcas automotrices tradicionales de la misma manera en que los compradores de iPhone ven los teléfonos Nokia.

"Una de las debilidades que tenemos es que nuestra marca es percibida como una empresa de motores de combustión interna", indica Ivan Espinosa, director ejecutivo de Nissan.

Pero sostiene que "todos los automóviles chinos se parecen. No tienen esa historia ni esa identidad. Así que creo que la batalla está lejos de haber terminado".

El nuevo director ejecutivo de BMW, Milan Nedeljković, espera que el lanzamiento de su SUV completamente eléctrico iX3, fabricado en Shenyang, impulse una mejora en el desempeño de la automotriz en China, donde los concesionarios afirman que la compañía tardó en reconocer la velocidad de la transición hacia los vehículos eléctricos y la calidad de los fabricantes locales.

El iX3 es el primer modelo basado en la plataforma tecnológica "Neue Klasse" de BMW, desarrollada a un costo superior a 10 mil millones de euros.

Aunque expresó confianza en las perspectivas del iX3 durante una reciente presentación de resultados, el gerente de finanzas de BMW, Walter Mertl, compartió la convicción de la compañía de que el mercado de automóviles a gasolina "seguirá existiendo en determinados segmentos de precios. Continuará haciéndolo hasta la próxima década".

Esta visión es cuestionada. Chris Liu, analista de Omdia con sede en Shanghai, sostiene que el mercado de motores de combustión interna se encuentra en una fase de declive terminal.

"La caída crea un círculo vicioso: los menores volúmenes elevan los costos de producción por vehículo, lo que hace aún más difícil que los fabricantes compitan en precios", afirma.

En 2020, cuando el mercado automotriz chino todavía estaba compuesto mayoritariamente por vehículos a gasolina, las marcas alemanas, estadounidenses, japonesas y coreanas controlaban el 64% del mercado. Hoy, la participación conjunta de las marcas internacionales ha caído a alrededor del 25%, según la consultora Automobility.

Durante ese período, las ventas anuales de automóviles en China se han contraído desde US$ 25 millones hasta US$ 20 millones, una desaceleración impulsada por una prolongada crisis del mercado inmobiliario y el retiro gradual de los subsidios gubernamentales.

Como resultado, las plantas automotrices del país -que pueden producir 48 millones de vehículos al año funcionando a plena capacidad- están subutilizadas.

Esto ocurre incluso con Chery, el mayor exportador automotriz de China, que fabrica el automóvil más popular de Reino Unido, el Jaecoo 7. En una de sus fábricas en Wuhu, en el delta del río Yangtsé, la compañía puede producir un automóvil nuevo cada minuto. Pero cuando el Financial Times visitó la planta en octubre, solo estaba operando a la mitad de su capacidad.

Zhang Guibing, responsable internacional de Chery, advirtió que las proyecciones de demanda de vehículos de la industria carecían de "sentido".

Los límites del proteccionismo

La feroz competencia en el mercado interno ha llevado a los fabricantes chinos a acelerar su avance hacia los mercados donde sus rivales occidentales han sido tradicionalmente fuertes.

Los analistas estiman que exportarán alrededor de 12 millones de automóviles este año, frente a 7,1 millones el año pasado y menos de un millón en 2020. AlixPartners proyecta que los fabricantes chinos casi triplicarán su producción en el extranjero, hasta alcanzar 3,4 millones de automóviles en 2030.

Enfrentados a una nueva competencia, los fabricantes occidentales están presionando para flexibilizar las regulaciones de Reino Unido y la Unión Europea que fueron diseñadas para obligarlos a acelerar su transición hacia los vehículos eléctricos.

Las automotrices argumentan que las normas -que imponen fuertes sanciones si no cumplen los objetivos de producción de vehículos eléctricos o no reducen suficientemente las emisiones de los vehículos contaminantes- son rígidas y no reflejan el ritmo desigual de la transición hacia la electromovilidad.

Francia y Alemania acordaron recientemente mantener los automóviles nuevos con motores de combustión en las carreteras europeas mucho después de 2035, mientras que Reino Unido se prepara para flexibilizar su objetivo de que el 80% de los automóviles nuevos tenga cero emisiones para 2030.

Aunque los fabricantes reciben favorablemente estas medidas, apostar por la supervivencia del motor de combustión interna podría resultar contraproducente. Gamboni, de Volvo Cars, afirma que reducir la inversión en vehículos eléctricos es riesgoso y sostiene que "a los europeos les gustan los automóviles europeos" solo si son competitivos frente a sus equivalentes chinos en precio y capacidad tecnológica.

La disposición de los gobiernos a imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos ha variado dependiendo de la importancia de sus industrias automotrices nacionales. En un extremo se encuentran Estados Unidos y la Unión Europea, que aplican aranceles de 100% y de un máximo de 45%, respectivamente, mientras que Reino Unido mantiene un arancel estándar de 10%.

Australia, en cambio, no aplica aranceles a los automóviles chinos. Los vehículos eléctricos están creciendo rápidamente en el país y representaron el 23% de las ventas de automóviles en octubre, frente a apenas 7% un año antes, según datos de la industria.

La Asociación Australiana de Concesionarios de Automóviles (AADA, su sigla en inglés) estima que las marcas chinas representarán el 58% del mercado en 2035, frente al 34% de este año.

En Reino Unido, donde el primer ministro Andy Burnham enfrenta presiones de Bruselas para alinear la política comercial británica con la de la Unión Europea, las marcas chinas han alcanzado una participación de 22% del mercado automotriz, según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles.

Investigadores de Rhodium Group estiman que mercados que representan el 44% de las exportaciones automotrices de China, incluidos Tailandia y Sudáfrica, están considerando o planificando establecer barreras comerciales.

La consultora estadounidense advirtió que, si Bruselas lograba coordinar las restricciones, aumentaría la "disposición a adoptar medidas de represalia" por parte de Beijing.

Atrapados en el fuego cruzado

Los fabricantes tradicionales de automóviles están atrapados en el fuego cruzado geopolítico. Dado que los aranceles han tenido un impacto limitado, Bruselas ha propuesto un esquema "Made in EU", con normas estrictas que exigen utilizar componentes automotrices y mano de obra de origen europeo.

Según las propuestas actuales, la Transit eléctrica de Ford, perteneciente a la marca de furgonetas más vendida de Europa, probablemente no cumpliría los requisitos para recibir subsidios de la Unión Europea, pese a haber sido diseñada y desarrollada en Reino Unido y Alemania y a que la mitad de sus componentes proviene de la UE, debido a que su ensamblaje final se realiza en Turquía.

BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, está construyendo una nueva planta en Hungría para asegurarse de no verse afectado por las normas. También está retrasando sus planes para una fábrica en Turquía y, en cambio, está buscando una segunda instalación en España o Francia.

"No importa lo que ocurra. BYD sigue su propio camino para invertir fuertemente en Europa", afirma Stella Li, la principal ejecutiva internacional del grupo.

BYD ya desplazó a Tesla como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos el año pasado. Pero recientemente sufrió un revés después de que un tribunal neerlandés le prohibiera vender su SUV Ti7 en Europa, argumentando que copiaba el diseño del Defender de Jaguar Land Rover. BYD afirmó estar en profundo desacuerdo con la sentencia preliminar del viernes y que apelará la decisión.

Los ejecutivos automotrices de todo el mundo coinciden en una cosa: la próxima frontera de la batalla automotriz estará en la implementación de inteligencia artificial (IA) y software de conducción asistida. Este cambio podría dar origen a nuevos líderes de la industria e impulsar la consolidación a escala mundial.

Tesla, que perdió frente a BYD su posición como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, está reorientando su negocio hacia los robotaxis autónomos, mientras que su rival chino Xpeng se prepara para llevar su tecnología de conducción semiautónoma a las ciudades europeas el próximo año.

Mientras la electrificación transforma la industria hasta volverla casi irreconocible, Gamboni sostiene que Europa, al igual que el resto del mundo occidental, todavía puede imponerse, pero ya no queda tiempo que perder.

"Esto depende exactamente de cómo nos comportemos y de cómo actuemos ahora".