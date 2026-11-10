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SoftBank registra pérdidas de US$ 7.000 millones tras la depreciación de sus centros de datos en EEUU

Un grupo japonés especializado en inteligencia artificial atribuye sus primeras pérdidas trimestrales en casi dos años a la "evolución de las exigencias" en sus proyectos en Estados Unidos.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 12:32 hrs.

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SoftBank registra pérdidas de US$ 7.000 millones tras la depreciación de sus centros de datos en EEUU

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