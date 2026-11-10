SoftBank registra pérdidas de US$ 7.000 millones tras la depreciación de sus centros de datos en EEUU

Un grupo japonés especializado en inteligencia artificial atribuye sus primeras pérdidas trimestrales en casi dos años a la "evolución de las exigencias" en sus proyectos en Estados Unidos.

Por David Keohane

Tokio

SoftBank ha registrado su primera pérdida trimestral en casi dos años tras asumir un cargo vinculado a su ambiciosa apuesta por los centros de datos en Estados Unidos, a medida que la enorme apuesta del fundador Masayoshi Son por la inteligencia artificial se ve sometida a una presión cada vez mayor.

La inesperada pérdida de 1,1 billones de yenes (US$ 7.000 millones) en los tres meses hasta septiembre quedó muy por debajo del beneficio de 84.000 millones de yenes previsto por los analistas y subraya cómo la agresiva apuesta de Son por la IA ha vinculado el futuro del grupo japonés a esta tecnología.

Como muestra de los obstáculos a los que se enfrenta la industria de la IA, SoftBank afirmó que la amortización de US$ 3.700 millones reflejaba "las necesidades cambiantes de sus proyectos existentes y planificados", incluida la ampliación de un centro de datos en Ohio.

SoftBank afirmó que se refería a los "pagos anticipados no reembolsables" que la empresa había realizado para adquirir equipos destinados a generar energía para proyectos de centros de datos, incluido uno en el Ports-Pike Technology Campus en el condado de Pike, Ohio.

Según fuentes cercanas al asunto, la depreciación abarcaba pedidos de "turbinas de gas y equipos relacionados para la red eléctrica, incluidos equipos de transmisión y subestaciones, así como reservas para la capacidad de fabricación de turbinas de gas".

El centro de datos en Ohio se alimentará mediante una central eléctrica de gas de US$ 33.000 millones, que SoftBank está desarrollando en el marco de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón.

En marzo, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, elogió los planes para el centro de datos en Ohio, afirmando que sería el "mayor proyecto de construcción del país".

Según el plan de Son, SB Energy, la empresa de infraestructura energética de SoftBank en Estados Unidos, construirá y operará el centro de datos en Ports-Pike, y OpenAI firmará un contrato de arrendamiento de 20 años para convertirse en su principal cliente. SoftBank ha comprometido alrededor de US$ 65.000 millones en OpenAI, lo que convierte al creador de ChatGPT en la mayor apuesta de Son en el campo de la inteligencia artificial.

A pesar de la acusación, el director financiero de SoftBank, Yoshimitsu Goto, insistió el martes en que no se había hablado de reducir el tamaño del centro de datos principal en Ohio. También afirmó que SoftBank podría obtener reembolsos de hasta US$ 2.100 millones en futuras compras de equipos, sujetos a ciertas condiciones.

El crecimiento explosivo de los centros de datos se ha convertido en un punto álgido de la política estadounidense, con votantes indignados porque su expansión dispara los precios del agua y la electricidad. Esta reacción negativa contribuyó a que los demócratas recuperaran el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Las acciones de SoftBank se han desplomado más del 50% desde junio, ya que los desafíos que enfrenta el auge de la IA amenazan con descarrilar varios de los proyectos de la compañía.

SB Energy se enfrenta a un posible retraso en su salida a bolsa prevista con una valoración de US$ 50.000 millones, lo que también podría afectar a los planes de Son de sacar a bolsa Roze, una empresa de inteligencia artificial y robótica destinada al desarrollo de centros de datos.

Los resultados del segundo trimestre de SoftBank también mostraron una pérdida de 270.100 millones de yenes en la valoración de sus participaciones en Intel y los derivados vinculados a dicha participación. En general, sus fondos Vision Funds, con una fuerte presencia en el sector tecnológico, registraron una ganancia de inversión de 85.000 millones de yenes, debido en parte a sus participaciones en ByteDance.

La pérdida global de la compañía en el trimestre contrasta con las ganancias de 347.300 millones de yenes del trimestre anterior y las ganancias de 2,5 billones de yenes del mismo período del año pasado.

Las acciones de SoftBank, que publicó sus resultados tras el cierre de la bolsa japonesa el martes, habían subido casi un 14%, tras el repunte de las acciones tecnológicas de Wall Street el lunes.

Se espera que el grupo japonés participe en una próxima ronda de financiación que podría valorar OpenAI en 1,25 billones de dólares, mientras que los inversores también están atentos a las perspectivas de una eventual salida a bolsa y una posible oferta pública inicial de su rival Anthropic.

Goto declaró el martes que cualquier revalorización de la participación de SoftBank en OpenAI no se produciría hasta que finalizara la ronda de financiación y podría reflejarse en el próximo trimestre.

La caída del valor de las participaciones de SoftBank, en particular del diseñador de chips británico Arm, ha incrementado su deuda en relación con el valor de sus activos, si bien los analistas estiman que el grupo aún cuenta con una capacidad de endeudamiento significativa. Su ratio de endeudamiento se situaba en el 15,9 % a finales de septiembre.

Los diferenciales de los swaps de incumplimiento crediticio de SoftBank han aumentado drásticamente, mientras que el grupo captó la cifra récord de 11.000 millones de dólares en bonos basura en septiembre. Goto afirmó que la compañía había captado la cifra récord de 56.500 millones de dólares en el último trimestre y había amortizado por completo un préstamo puente de 40.000 millones de dólares, la mayor parte del cual se utilizó para completar sus inversiones en OpenAI.