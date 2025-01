SoftBank en conversaciones para invertir hasta US$ 25.000 millones en OpenAI

SoftBank está en conversaciones para invertir hasta US$ 25.000 millones en OpenAI, en un acuerdo que lo convertiría en el mayor respaldo financiero del creador de ChatGPT, mientras ambas partes colaboran en un ambicioso proyecto de infraestructura de inteligencia artificial.

La semana pasada, ambas compañías anunciaron que liderarán una empresa conjunta que destinará US$ 100.000 millones a Stargate, un extenso proyecto de centro de datos respaldado por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, con una inversión que podría aumentar hasta US$ 500.000 millones en los próximos cuatro años.

Según varias fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, SoftBank está en conversaciones para invertir entre US$ 15.000 millones y US$ 25.000 millones directamente en OpenAI, además de su compromiso de más de US$ 15.000 millones para Stargate.

En total, la compañía japonesa podría destinar más de US$ 40.000 millones a su asociación con OpenAI. “Las conversaciones están en curso y la cantidad que SoftBank podría invertir en capital primario en OpenAI sigue siendo una variable en movimiento”, señaló una persona familiarizada con el asunto.

Por su parte, OpenAI también planea invertir unos US$ 15.000 millones en Stargate. La inversión en acciones de SoftBank en OpenAI podría cubrir el compromiso de esta última con el proyecto de infraestructura de IA en EEUU, según varias personas con conocimiento directo del acuerdo.

El acuerdo, que aún no ha sido finalizado, representa una apuesta ambiciosa del fundador de SoftBank, Masayoshi Son, por convertirse en una figura clave en la inteligencia artificial, fortaleciendo su relación con OpenAI y su CEO, Sam Altman.

Una inversión de US$ 15.000 millones o más convertiría al conglomerado japonés en el mayor inversionista individual de OpenAI. Microsoft, que realizó su primera inversión en OpenAI en 2019, es actualmente el mayor accionista de la startup.

Figuras tecnológicas destacadas, como Elon Musk, han cuestionado anteriormente cómo se financiarán los enormes costos de construcción de Stargate.

Múltiples fuentes cercanas al proyecto señalaron que el plan de Son para adquirir una participación importante en OpenAI y cumplir con sus compromisos en Stargate ha sido evaluado por ejecutivos de alto nivel y el directorio de OpenAI.

El magnate japonés lleva años buscando estrechar lazos con Altman, en su intento de posicionarse como un actor clave en el desarrollo y avance de la inteligencia artificial.

Son ve la adquisición de una mayor participación en OpenAI como la pieza central de una estrategia más amplia para cumplir su autoproclamada misión de desarrollar la llamada superinteligencia, una tecnología que supere las capacidades cognitivas humanas.

Las ambiciones de Son en inteligencia artificial abarcan desde la generación de energía y los robots hasta los centros de datos. Personas cercanas al fundador de SoftBank señalan que todavía cree que Arm, la empresa británica de diseño de semiconductores, puede desarrollar sus propios chips de IA.

A lo largo de su carrera, Son ha realizado apuestas de gran escala, incluidas inversiones altamente apalancadas que fracasaron de manera dramática antes de lograr regresos triunfales.

Las posibles inversiones de SoftBank en Stargate y OpenAI han estado en discusión durante meses. Si Son destina US$ 40.000 millones o más, sería una de sus mayores inversiones, superando los US$ 16.000 millones de dólares que SoftBank inyectó en WeWork, la empresa de espacios de oficina que terminó en un fracaso.

OpenAI ha recaudado aproximadamente US$ 20.000 millones en varias rondas de financiamiento, incluidos cerca de US$ 13.000 millones de su principal inversor, Microsoft, lo que llevó a una valoración de US$ 157.000 millones en 2024. SoftBank adquirió una participación de US$ 2.000 millones en OpenAI el año pasado.

Sin embargo, Sam Altman ha estado explorando formas de reducir la dependencia de su empresa en Microsoft para recursos de computación, incluyendo el desarrollo de sus propios chips y alianzas con otros proveedores de nube, como Oracle. Como parte del acuerdo de Stargate, Microsoft aceptó renunciar a su posición como proveedor exclusivo de servicios en la nube para OpenAI.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, se espera que alrededor de una quinta parte de la financiación total de Stargate provenga de capital. Además, Stargate necesitará pedir prestados cientos de miles de millones de dólares respaldados por sus activos y flujo de caja, utilizando una estructura financiera común en proyectos de infraestructura a gran escala.

El directorio de OpenAI también está en medio de negociaciones complejas para convertirse en una empresa con fines de lucro, un cambio diseñado para permitirle recaudar decenas de miles de millones de dólares adicionales de inversionistas.

SoftBank y OpenAI declinaron hacer comentarios.