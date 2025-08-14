El precio del bitcoin alcanza un nuevo récord histórico y se luce con un 30% de ganancia en lo que va del año

El mayor activo digital del mundo ha despegado por la competencia de numerosas empresas por la criptomoneda y el firme apoyo del gobierno estadounidense a la industria.

El bitcoin alcanzó un máximo histórico el jueves tras un repunte del verano en el Hemisferio Norte, impulsado por la competencia de numerosas empresas por la criptomoneda y el firme apoyo del gobierno estadounidense a la industria.

El mayor activo digital del mundo subió un 1,3% en las primeras operaciones, hasta los US$ 124.480, lo que eleva sus ganancias este mes a casi el 7%. El bitcoin se ha visto impulsado por la avalancha de empresas que se están volcando a la criptomoneda y por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que abre los planes de jubilación estadounidenses a las inversiones en criptomonedas.

Para la comunidad inversionista en general, el bitcoin se ha convertido en un barómetro del nivel de asunción de riesgos en los mercados financieros.

Andrew Pease, director de inversiones para Asia-Pacífico en Russell Investments, afirmó que se estaba comportando como una "versión mejorada del Nasdaq", el índice bursátil estadounidense con un fuerte componente tecnológico.

El máximo histórico de bitcoin se produce después de que Bullish, una plataforma de intercambio de criptomonedas respaldada por el multimillonario tecnológico Peter Thiel, debutara en la Bolsa de Valores de Nueva York el miércoles en una oferta pública inicial que recaudó US$ 1.100 millones. Las acciones cotizaban a US$ 37 y subieron a US$ 118 por la tarde, antes de cerrar a US$ 68.

La semana pasada, Trump ordenó a las agencias estadounidenses que permitieran que el mercado de jubilación, valorado en US$ 9 billones (millones de millones), invirtiera en activos alternativos, incluyendo criptomonedas, lo que allanó el camino para un aumento repentino de la inversión institucional en el sector.

Trump ha defendido con vehemencia la industria de las criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca, y los ejecutivos de la industria, a su vez, han recaudado millones de dólares para el fondo electoral del presidente.

El precio del bitcoin ha subido un 30% en lo que va de año, impulsado por la prisa de empresas de todo el mundo por comprar.

Las llamadas empresas de tesorería de bitcoin están en auge en popularidad, ya que las empresas en dificultades buscan reactivar el precio de sus acciones adquiriendo la moneda, y los inversores en activos digitales encuentran una manera de valorar sus tokens por encima de su tenencia directa.

A nivel mundial, 165 empresas públicas poseen bitcoin, según el proveedor de datos Coinkite.