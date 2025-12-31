El ascenso imparable de YouTube

Brittany Broski trabajaba en un banco en Dallas en 2019 cuando publicó un breve y divertido video en TikTok con su reacción al probar kombucha. Ese clip se propagó por todo el mundo. “Me hice viral por accidente”, recuerda Broski.

El banco la despidió de inmediato. Así que se mudó a Los Ángeles para lanzar su carrera en video. Desde entonces, ha aparecido en un comercial del Super Bowl, lanzó un podcast que figura entre los 50 más escuchados de Estados Unidos y creó Brittany Broski’s Royal Court, una exagerada serie de YouTube. La revista Time la nombró una de las 50 principales creadoras de contenido de 2025.

“Esto partió en el dormitorio de mi casa y ahora tengo un estudio completamente equipado”, dice. “Hay solicitudes de actores de primera línea que quieren participar en el programa. El límite es el cielo”.

Broski forma parte de un número creciente de creadores de contenido de YouTube que han lanzado sus propios estudios independientes a la sombra de Disney, Universal y Warner Bros. Ejecutivos de YouTube, encabezados por su CEO, Neal Mohan, dicen que estos creadores están a la vanguardia de “el nuevo Hollywood”, que está transformando la industria del entretenimiento.

La idea de que una división de Alphabet -con una capitalización bursátil de US$ 3,75 billones (millones de millones)- declare el amanecer de un “nuevo Hollywood” resultaría chocante para las empresas que durante décadas han dominado la producción de programas de televisión y películas. Pero es especialmente inquietante en este momento particular del viejo Hollywood, que lleva años contrayéndose debido a la pandemia, las huelgas laborales, una taquilla estancada y, sobre todo, el impacto disruptivo del streaming.

US$ 100 mil millones ha pagado Youtube a creadores desde 2021.

“Durante el último año más o menos, todo el mundo en Hollywood despertó y se dio cuenta de lo competitivo y lo grande que es YouTube”, dice Michael Nathanson, veterano analista de medios y entretenimiento en MoffettNathanson, una firma de research. “Todos comenzaron a prestarle atención. La gente de Hollywood fue demasiado despectiva con los creadores, pero estos creadores son estrellas”.

En una era en la que la moneda de cambio en el mundo del entretenimiento es la capacidad de retener la atención de una audiencia, YouTube se ha convertido en una de las pocas plataformas esenciales, capaces de unir nuevos contenidos que atraen a una generación online con el tipo de programación que alguna vez fue la columna vertebral de la TV por cable. Para Broski y algunos de sus colegas, la clave del éxito ha sido ofrecer nuevas versiones de viejas fórmulas televisivas -en su caso, el late-night chat show- para audiencias criadas con memes, videos de TikTok y el propio YouTube.

YouTube, que cumplió 20 años este año, ya es la plataforma dominante de podcasting, una fuerza relevante en la música y una presencia creciente en el deporte en vivo.

Sin que casi nadie lo notara, también conquistó el living estadounidense. Desde 2024, los estadounidenses ven YouTube principalmente en televisores, y no en teléfonos u otros dispositivos. YouTube lidera ahora todo el consumo de TV y streaming en EEUU, por encima de Netflix, Disney y Amazon Prime.

“Parte de la razón por la que la NFL firmó un acuerdo con YouTube fue porque buscaban audiencias más jóvenes y diversas. Ojalá veamos que ese éxito se repita con los Oscar”, dice Tara Walpert Levy, vicepresidenta para las Américas de YouTube.

“Epicentro de la cultura”

Sin embargo, no todo ese tiempo de visualización se dedica a contenidos creados específicamente para YouTube. Al igual que otras empresas tecnológicas que operan en Hollywood -incluidas Apple, Amazon y Netflix-, YouTube intenta hacerse con los derechos de deportes y otros eventos en vivo que aún convocan grandes audiencias en la televisión tradicional. Ha asegurado derechos de partidos de fútbol americano de la NFL y transmitió gratis, en vivo y desde Brasil, el primer partido de la NFL de esta temporada.

En diciembre, YouTube también aseguró los derechos de otro evento que, al menos en el pasado, tenía la capacidad de atraer audiencias masivas: a partir de 2029, YouTube comenzará a transmitir en exclusiva la ceremonia de los premios Oscar, poniendo fin a una relación de 50 años entre la cadena ABC y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Para YouTube, los Oscar serán una forma de atraer a una audiencia global y de ofrecer una plataforma a sus creadores más populares mientras entrevistan a las estrellas en la alfombra roja. La transmisión también debería impulsar el objetivo declarado por Mohan de situar a la plataforma en el “epicentro de la cultura”, además de ampliar potencialmente la audiencia de los premios, que ha venido cayendo durante décadas.

“Tendremos creadores que atraerán a personas que de otro modo no habrían visto los Oscar”, dice Tara Walpert Levy, vicepresidenta para las Américas de YouTube. “Parte de la razón por la que la NFL firmó un acuerdo con YouTube fue porque buscaban audiencias más jóvenes y diversas. Ojalá veamos que ese éxito se repita con los Oscar”.

YouTube, al igual que Netflix antes, intenta abrirse paso en otras instituciones prestigiosas de Hollywood. Este verano (boreal), respaldó campañas de algunos de sus creadores que aspiraban a ganar premios Emmy, el máximo galardón de la televisión estadounidense. Por primera vez, YouTube organizó un evento For Your Consideration para llamar la atención sobre sus nominados. Ninguno ganó, pero como declaración de intenciones de YouTube respecto de Hollywood, el mensaje fue claro.

YouTube ante la batalla por Warner Bros

El tono público más agresivo de YouTube, liderado por Mohan, coincidió con el momento en que dos de los estudios legendarios de Hollywood -Paramount y Warner Bros- se habían debilitado al punto de convertirse en objetivos de adquisición. La venta de ambas compañías pareció acentuar el hecho brutal de que los negocios tradicionales del cine y la televisión, el sustento de Hollywood, han sido absorbidos por los grandes streamers.

En agosto, el estudio Paramount, con 103 años de historia, fue adquirido por Skydance, un estudio dirigido por David Ellison, cuyo padre es el multimillonario cofundador de Oracle, Larry Ellison, en una operación valorada en unos US$ 8 mil millones. Y a comienzos de diciembre, Warner Bros Discovery acordó venderse a Netflix en una transacción por US$ 83 mil millones, superando múltiples ofertas de Paramount. Ahora Netflix persigue una oferta hostil por US$ 108 mil millones para Warner.

La idea de que Warner Bros se convierta en una división de Netflix, el pionero del streaming al que muchos en la industria del cine aún culpan de haber vaciado las salas, ha sacudido a Hollywood. Pero también existen temores de que, si Paramount prevalece, se produzcan severos recortes de empleo a medida que ambos estudios se fusionen.

Ambos escenarios han alimentado la ansiedad sobre una inminente contracción de la producción cinematográfica y televisiva, donde los ejecutivos llevan tiempo preocupados por una eventual toma de control tecnológica por parte de Apple, Amazon o Google.

Nuevo paradigma

Para Broski, sin embargo, el drama en los estudios tradicionales de Hollywood parece pertenecer a un mundo distinto de su vida como creadora de YouTube. “No dependo de una cadena. No dependo de nadie”, dice. “Yo soy la CEO, soy la showrunner, soy la anfitriona, soy el talento. Soy todo eso”.

Los comentarios de Broski reflejan la lógica de la ley de la selva que rige para los creadores de YouTube, donde 20 millones de nuevos videos compiten cada día por la atención. Los creadores producen un video, lo suben y solo reciben pagos si la audiencia aparece para verlo. Si los espectadores llegan en cantidades suficientes, los avisadores los siguen, y YouTube paga a los creadores el 55% de esos ingresos.

“YouTube cumple un rol distinto en este ecosistema”, dice Levy. “Nos vemos a nosotros mismos como quienes construyen el escenario, no el estudio”.

Netflix sacudió a Hollywood al pagar al talento por adelantado en lugar del modelo antiguo, que permitía a actores y productores recibir pagos de back end vinculados al éxito de su obra. El modelo de YouTube es una desviación aún mayor de la norma del viejo Hollywood.

“La diferencia fundamental es que Netflix paga por sus programas, mientras que YouTube entrega a los creadores las herramientas, la plataforma, el algoritmo y la monetización, a partir de lo cual ellos pueden invertir en crear contenido”, dice Ben Davis, codirector del área digital de la agencia de talentos WME.

“Es, sin duda, un cambio de paradigma, que conlleva muchas oportunidades para que el talento tenga más poder y control del que jamás ha tenido, al menos para quienes cuentan con una audiencia”.

Los números de los creadores

En septiembre, YouTube dijo que había pagado más de US$ 100 mil millones a creadores, artistas y grupos de medios desde 2021. En el trimestre más reciente, los ingresos publicitarios de YouTube aumentaron 15%, a US$ 10.300 millones. El número de canales de YouTube que generan más de US$ 100 mil desde televisores conectados creció 45% respecto del año anterior.

El modelo de YouTube ha hecho muy ricos a muchos creadores, ninguno más que Mr Beast (nombre real: Jimmy Donaldson), cuyos desafíos y concursos le han generado ingresos por US$ 85 millones, según Forbes. El canal de Donaldson tiene 455 millones de suscriptores que siguen videos como $456,000 Squid Game In Real Life!, que acumula 892 millones de visualizaciones.

Aun así, ser un creador exitoso implica un trabajo arduo: son responsables de producir videos que la gente quiera ver, atraer avisadores y desarrollar acuerdos de patrocinio con marcas. “No son solo creadores, son emprendedores”, dice Sean Downey, presidente de Google para las Américas y socios globales.

La buena noticia es que el mercado sigue creciendo. Se espera que el mercado publicitario de la economía de los creadores alcance los US$ 37 mil millones este año, un alza de 26% respecto del año anterior, según estimaciones del Interactive Advertising Bureau. El grupo prevé que el mercado crecerá otro 18% en 2026.

YouTube está avanzando lentamente sobre el tipo de programación que durante mucho tiempo fue el pilar de las cadenas de televisión.

En 2015, Sean Evans reinventó el formato del chat show para la era de YouTube con su programa Hot Ones. En cada episodio, entrevista a una celebridad mientras ambos comen alitas de pollo cada vez más picantes. Entre los invitados han estado Gordon Ramsay, Jennifer Lawrence, Billie Eilish y Shaquille O’Neal, y el programa cuenta con 15 millones de suscriptores. La empresa matriz del show, First We Feast, fue vendida el año pasado por US$ 82,5 millones.

Las nuevas versiones de los chat shows televisivos están captando una audiencia mayor justo cuando el futuro de los programas de comedia nocturna en televisión está en duda. La presión política sobre los conductores de talk shows y sus cadenas ha llevado a cuestionamientos sobre si YouTube es un hogar más natural para ellos.

Muchas personas ya ven clips de los monólogos nocturnos en YouTube, a menudo saltándose el resto del programa.