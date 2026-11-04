Apple limita el gasto de sus empleados en IA mientras sus costos de investigación suben 32%

La tecnológica redujo de US$ 300 a US$ 200 el límite diario de gasto en inteligencia artificial de algunos ingenieros y estudia nuevas rebajas. La medida se produce mientras promueve el uso de estas herramientas y sus gastos en investigación y desarrollo aumentan 32%.

El mes pasado, Apple redujo discretamente de US$ 300 a US$ 200 el límite de gasto diario de algunos ingenieros que usan modelos de IA, según personas con conocimiento del cambio. La empresa ahora planea nuevos recortes para algunos equipos de ingeniería, que podrían dejar sus asignaciones diarias en apenas US$ 100, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

Los cambios reflejan el desafío de Apple para contener costos mientras aleja a sus empleados a incorporar más IA en su trabajo diario. La empresa busca modernizar sus procesos de ingeniería y otras operaciones internas con esta tecnología, al tiempo que impone mayores restricciones al gasto.

Muchos equipos fuera de ingeniería ya tienen un límite diario de US$ 100, pero Apple consideró reducirlo hasta US$ 25 para algunos, dijeron las personas. Los empleados que necesiten gastar más para realizar su trabajo podrán solicitar excepciones a la alta dirección.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

Topes a presupuestos

Los presupuestos cubren tokens, las unidades de texto y otros datos que procesan los modelos de IA al responder solicitudes. Los proveedores suelen cobrar según la cantidad de tokens utilizados, y los modelos más avanzados generalmente son más caros. Las tareas complejas, como escribir y depurar código, pueden consumir grandes cantidades de tokens.

Las restricciones reflejan un cambio más amplio en la industria tecnológica: las empresas que inicialmente alentaron la experimentación con IA ahora prestan cada vez más atención a sus costos. El desafío es determinar cuánto pueden recortar sin sacrificar las mejoras de eficiencia que impulsaron la adopción de esta tecnología.

Las reacciones internas fueron dispares. Algunos empleados señalan que pocos trabajadores agotaban sus asignaciones diarias de US$ 300, por lo que los límites anteriores eran innecesariamente altos. Otros ven las reducciones como una señal de recortes más amplias, lo que aumenta la preocupación por posibles despidos.

Algunas divisiones de Apple ya contrataron consultores externos para evaluar su eficiencia y operaciones, lo que aumentó la inquietud de los empleados ante posibles reestructuraciones. El nuevo CEO, John Ternus, busca una empresa más ágil y eficiente, con menos niveles gerenciales, según informó Bloomberg News.

El ahorro que generarán los recortes sigue sin estar claro, especialmente porque algunos empleados ni siquiera se acercaban a sus límites anteriores. El impacto podría ser mayor si Apple avanza con nuevas reducciones, lo que obligaría a los usuarios más intensivos a solicitar excepciones para mantener el acceso a estas herramientas.

Al mismo tiempo, el gasto general de Apple aumentó. La empresa dijo esta semana que sus gastos de investigación y desarrollo crecieron un 32% en el año fiscal 2026, impulsados ​​por mayores costos de infraestructura e IA. Los gastos operativos aumentaron un 22%, a US$ 75.500 millones, equivalentes al 16% de las ventas netas.

Los empleados de Apple tienen acceso a varios servicios de IA, entre ellos Claude de Anthropic PBC, ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. Algunos equipos recibieron instrucciones de utilizar modelos más baratos o modelos de IA que funcionan localmente en los dispositivos.

Apple no es la única empresa que busca controlar el gasto en IA. Microsoft también redujo los límites internos, mientras que Tesla impuso un máximo semanal de US$ 200 por empleado. Uber Technologies fijó un límite de US$ 1.500 mensuales para determinadas herramientas de IA para programación, y Meta Platforms introdujo presupuestos de tokens y alentó a sus empleados a usar herramientas desarrolladas internamente.