La empresa detrás de Claude retrocedió en una jornada marcada por el fuerte rebote de Nvidia y el escrutinio sobre las inversiones en IA.

Las acciones de Anthropic registran pérdidas este lunes, luego de que el laboratorio de inteligencia artificial se quedara rezagado con respecto al repunte del resto del sector tras la reincorporación de Jensen Huang, de Nvidia.

Las acciones caen ligeramente hasta los US$ 87,88, un 4% por encima del precio de salida a bolsa de US$ 83. La empresa detrás de Claude experimentó un descenso, mientras que otras empresas relacionadas con la IA repuntaron, lideradas por Nvidia, tras conocerse que su exdirector ejecutivo regresaría al cargo después de haber sido destituido por informes de tres relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

“Nvidia siempre fue más importante que Anthropic”, dijo Michael O'Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading. “Nvidia es una empresa consolidada que anteriormente tenía una capitalización de mercado de US$ 5 billones”.

Ingresos históricos

La rápida adopción de productos como Claude Code, el agente de codificación de Anthropic para desarrolladores de software, convenció a muchos inversionistas para pujar por acciones en la salida a bolsa de la empresa, con una demanda que superó los US$ 500.000 millones y que se tradujo en unos ingresos de US$ 119.500 millones para la empresa y sus siete cofundadores.

La preocupación por el ritmo de la inversión en IA sacudió el mercado la semana pasada, justo cuando la compañía estaba a punto de concretar la mayor salida a bolsa de la historia. Según sus documentos, con una inversión comprometida que se acerca a los US$ 901 mil millones hasta 2045, sus primeras cotizaciones se convertieron en un referéndum sobre las ambiciones del sector.

Incluso antes del regreso de Huang, los inversionistas esperaban que las primeras operaciones estuvieran llenas de sorpresas.

"Con la volatilidad de Anthropic, no me preocupa tanto", dijo David Busch, director de inversiones de Trajan Wealth, en una entrevista el pasado viernes. Busch lo comparó con el debut de SpaceX en junio. "Esto suele ocurrir en una salida a bolsa".

Las acciones de SpaceX llegaron a subir hasta un 67% por encima del precio de la OPV antes de caer por debajo de este menos de seis semanas después de su debut, y cotizaron por debajo del precio de la OPV incluso el viernes pasado.

La salida a bolsa de Anthropic dejó a más de la mitad de los inversionistas institucionales que pujaban por acciones sin ninguna, con una distribución muy desequilibrada hacia los inversionistas estadounidenses, según informó Bloomberg News. Alrededor de 1200 inversionistas institucionales realizaron pedidos, según fuentes cercanas al asunto.

Anthropic y su rival OpenAI se enfrentan a un creciente escrutinio público sobre la seguridad de la IA tras una serie de sonados ataques informáticos perpetrados por agentes deshonestos, y mientras continúa el debate sobre si la tecnología plantea lo que Anthropic denominó "riesgos existenciales para la humanidad" en su solicitud de salida a bolsa. OpenAI presentó una solicitud confidencial para cotizar en bolsa, pero no tiene previsto hacerlo antes de 2027.