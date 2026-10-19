Justicia de EEUU pide negar la fianza a exingeniero que espiaba en OpenAI por alto riesgo de fuga a Arabia Saudita

Los abogados del gobierno argumentaron que Abdulrahman Alfozan tiene "pocos incentivos" para permanecer en los EEUU hasta la conclusión del caso penal en su contra.

El Departamento de Justicia instó a un juez federal a denegar la solicitud de libertad bajo fianza del ingeniero de software de OpenAI acusado de utilizar un dispositivo de grabación oculto en una de las oficinas de la empresa.

En un documento presentado ante el tribunal este domingo por la noche, los abogados del gobierno argumentaron que Abdulrahman Alfozan tiene "pocos incentivos" para permanecer en los EEUU hasta la conclusión del caso penal en su contra y representa un "grave riesgo de fuga si es puesto en libertad bajo fianza", después de que fuera despedido de su trabajo y su esposa y su hijo pequeño abandonaran los EEUU en un vuelo de ida a Arabia Saudita.

El gobierno argumentó que Alfozan había planeado reunirse con su familia en un vuelo a Arabia Saudita el pasado 12 de octubre, pero fue arrestado tres días antes después de que empleados de OpenAI descubrieran un dispositivo de grabación de audio colocado detrás de un televisor en una sala de conferencias ejecutiva, según el Departamento de Justicia.

Riesgo de fuga

Alfozan, ciudadano saudí, comparecerá ante un juez de instrucción este lunes. Su caso atrajo la atención internacional y podría aumentar la preocupación por la seguridad en las principales empresas tecnológicas en un momento en que las naciones compiten agresivamente por desarrollar sistemas de IA más potentes.

OpenAI declaró que despidió a Alfozan el mismo día de su arresto. Su esposa e hijo partieron un día antes de lo previsto, en un vuelo que, según el Departamento de Justicia, fue pagado por el gobierno saudí.

“El acusado tiene todos los motivos para huir”, declaró el gobierno en la denuncia. “Se enfrenta a una pena de prisión en Estados Unidos. Su esposa e hijo se encuentran en Arabia Saudita y no tienen intención de regresar. Cuenta con los recursos para huir. Tiene los contactos necesarios no solo para huir, sino también para rehacer su vida en Arabia Saudita”.

El consulado de Arabia Saudita con sede en Los Ángeles no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

También recalcaron que Alfozan representa un “peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos” debido a la naturaleza de las acusaciones en su contra.

En un documento presentado ante el tribunal el viernes, sus abogados argumentaron que sus planes de viaje a Arabia Saudita se realizaron mucho antes de su arresto y no demuestran que tuviera la intención de huir del país.

En cambio, según los abogados defensores, la decisión de reservar un vuelo para el 12 de octubre se tomó para facilitar la estancia de su esposa, quien no podía permanecer en Estados Unidos después de esa fecha debido a las normas de inmigración, una vez que expirara su autorización de trabajo.

Fue residente permanente de Estados Unidos desde 2020, viajó a Arabia Saudita 20 veces en los últimos cinco años y está a punto de obtener la ciudadanía estadounidense, según la documentación presentada el viernes. Alfozan tiene un hijo pequeño que es ciudadano estadounidense y tenía previsto comenzar su licencia de paternidad el 19 de octubre, según informaron sus abogados.

En la documentación presentada este domingo, el gobierno argumentó que Alfozan tiene vínculos de larga data con Arabia Saudita y que había estado buscando oportunidades allí.

El Departamento de Justicia afirmó que una investigación realizada a través de su teléfono reveló que había estado en comunicación frecuente con "un miembro de la familia real saudí", quien había estado trabajando para reclutar a Alfozan para una iniciativa de inteligencia artificial que se estaba desarrollando en Arabia Saudí.

También reveló que Alfozan estaba en proceso de solicitar su ingreso al programa "Líderes 2030" de la Fundación Misk, con sede en Riad.