Las acciones del fabricante registraron su mayor caída desde mayo, luego de que Washington planteara el gravamen para presionar a Brasil en la negociación comercial.

Por R. Gamarski, B. Reis y S. Philip

Las acciones de Embraer registraron su mayor caída en más de seis meses después de que Estados Unidos propusiera un arancel del 10% a los aviones procedentes de Brasil, lo que amenaza el negocio del fabricante de aviones en uno de sus mercados más importantes.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, mencionó el posible arancel como parte de un anuncio más amplio sobre nuevos impuestos a las importaciones de China, la Unión Europea y otros países. El anuncio se produce tras una investigación iniciada en julio del año pasado sobre las prácticas comerciales de Brasil y si este país estaba restringiendo injustamente las exportaciones estadounidenses.

“Tras más de un año de conversaciones, Brasil no ha logrado avances significativos” para abordar las prácticas comerciales perjudiciales, declaró Greer el miércoles en un comunicado. El arancel sobre los aviones terminados “tiene como objetivo lograr que Brasil se siente a la mesa de negociaciones”.

Embraer afirmó que está analizando la propuesta estadounidense y que sigue abogando por el mantenimiento del régimen de arancel cero que se aplica a la industria aeroespacial mundial desde la década de 1980. El fabricante de aviones, cuyos productos actualmente ingresan a Estados Unidos libres de aranceles, indicó que cuenta con activos por valor de US$ 3.500 millones y más de 2.500 empleados en el país, y que se espera que sus inversiones generen un superávit comercial de US$ 8.000 millones para Estados Unidos en los próximos cinco años.

La presidencia de Brasil no hizo comentarios de inmediato sobre la propuesta ni sobre las declaraciones de Greer. El Ministerio de Comercio de Brasil tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de Embraer se desplomaron hasta un 9,6%, la mayor caída en el índice bursátil de referencia de Brasil y el descenso intradía más pronunciado del fabricante de aviones desde mayo. Las acciones han subido cerca de un 15% este año.

La propuesta intensifica las tensiones comerciales entre ambos países tras meses de negociaciones que aún no han llegado a una resolución. El arancel a las aeronaves podría tener importantes repercusiones para Embraer, uno de los mayores exportadores brasileños de bienes manufacturados de alto valor y un importante proveedor de aerolíneas estadounidenses.

El avión regional E175 de Embraer representa aproximadamente el 80% del mercado estadounidense de aeronaves regionales, y la compañía lo considera la "columna vertebral de la conectividad regional en todo Estados Unidos".

Estas últimas medidas se producen después de que la administración Trump impusiera a principios de este año un arancel del 25 % a una amplia gama de importaciones brasileñas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una investigación sobre presuntas prácticas comerciales desleales relacionadas con el comercio digital, la propiedad intelectual, el acceso al mercado y las políticas medioambientales. Una investigación independiente sobre la aplicación de la ley en materia de trabajo forzoso también dio lugar a aranceles adicionales sobre ciertos productos brasileños.

Esta escalada se produce tras la decisión del Presidente Donald Trump el año pasado de imponer aranceles de hasta el 50% a una amplia gama de productos brasileños, una medida ampliamente interpretada como un intento de presionar a las autoridades brasileñas por el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro. La mayoría de esos aranceles específicos para cada país fueron posteriormente eliminados tras negociaciones entre ambos gobiernos.