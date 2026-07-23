Más que una cuota: la mujer como motor estratégico de la movilidad

Durante décadas, la industria automotriz relegó a la mujer a un rol secundario: el de acompañante o, en el peor de los casos, el de un accesorio estético en el asiento del pasajero. Este paradigma cambió.

Hoy las mujeres no solo son conductoras activas, sino que también influyen en cerca del 70% de las decisiones de compra de un vehículo. Esta transformación nos desafía como industria a replantear la forma en que concebimos, diseñamos y ofrecemos soluciones de movilidad que respondan a sus necesidades y expectativas.

La importancia de las mujeres en el mercado actual no responde a un ejercicio de relaciones públicas, sino a una realidad del negocio. Cuando una parte tan relevante de quienes toman la decisión de compra son mujeres, su ausencia en los espacios donde se definen los vehículos y la estrategia, como ingeniería, diseño, marketing o la alta dirección, genera una mirada incompleta.

Incorporar más mujeres en estos equipos enriquece la toma de decisiones, aporta nuevas perspectivas sobre usabilidad, seguridad y sostenibilidad, y nos permite conectar más con sus requerimientos.

Avanzar hacia una mayor participación femenina en toda la cadena de valor es un desafío que requiere un compromiso más amplio de la industria y de la sociedad. Para impulsar este cambio, es fundamental generar instancias que promuevan el desarrollo, la colaboración y el intercambio de experiencias.

En Toyota hemos consolidado la Comunidad Mujeres Toyota, una red de más de 250 profesionales que busca generar un espacio donde distintas perspectivas puedan compartir, aportar y enriquecer la cultura de la organización.

Que las mujeres conversen entre sí es, en sí mismo, valioso, porque permite entender los desafíos y las barreras que enfrentan y, a partir de ahí, generar cambios reales. No se trata solo de potenciar que más mujeres lideren, sino de ampliar la mirada y reconocer que muchas experiencias son compartidas. Poder decir "esto no me pasa solo a mí, no soy solo yo la que se siente así", también impulsa el cambio.

Justamente desde esta comunidad ha surgido una conversación relevante: lo difícil que resulta para las estudiantes de mecánica automotriz y autotrónica acceder a oportunidades laborales una vez egresadas, lo que ha provocado que muchas mujeres ni siquiera se planteen estudiar estas carreras.

Por eso, en Toyota hemos impulsado iniciativas como la primera edición de la Beca Toyota Impulsa Pioneras. Es una forma de incorporar la mirada femenina en la mecánica y de abrir más oportunidades, entregando financiamiento a estudiantes junto con la posibilidad de realizar su práctica profesional en un concesionario Toyota y proyectarse laboralmente en la industria. Así contribuimos a romper este ciclo.

La industria automotriz debe reconocer el rol que tienen las mujeres en las decisiones de movilidad. El futuro de las compañías estará fuertemente ligado a su capacidad para reflejar, en sus equipos y en su cultura organizacional, la diversidad de sus propios clientes. Solo a través de una representación real podremos construir una industria que refleje mejor la realidad de quienes hoy toman las decisiones de movilidad.