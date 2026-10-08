IPSA cierra al alza sobre 11 mil puntos tras IPC de septiembre y mientras Trump asegura que no atacará a Irán antes de las elecciones

Agentes compraron acciones minoristas y renta fija nominal tras una leve sorpresa a la baja en los datos de inflación. Además, los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo recibieron una ola de demanda cuando sus tasas alcanzaron nuevos máximos en décadas.

La bolsa chilena y sus pares regionales resistieron este jueves los mayores costos energéticos, mientras los inversionistas evalúan la posibilidad de que Estados Unidos reanude los bombardeos en suelo iraní.

Tras su fuerte caída de mitad de semana, el MSCI IPSA repuntó 0,2% hasta 11.024,22 puntos, apoyado en acciones como Banco de Chile (1,5%), Copec (1,2%), Enel Américas (1,1%), Falabella (0,9%) y Cencosud (0,8%).

El mercado local recibió temprano la noticia de que el IPC subió 0,4% mensual en septiembre, una décima por debajo de la estimación de consenso, y con una variación de 4,1% en 12 meses que es idéntica a la de agosto. Más aún, la inflación sin volátiles se moderó a 3,2%.

Los bonos de Hacienda en pesos se revalorizaron positivamente tras esta noticia, con lo que el rendimiento a 2033 disminuyó 6 puntos base (pb), contrario una ligera presión vendedora sobre los títulos en UF con vencimiento en 2030.

Bolsas internacionales

La del IPSA no fue una historia aislada, en una semana marcada por el optimismo en torno a Brasil, tras los resultados de la primera vuelta presidencial. De hecho, el Bovespa (1%) de Sao Paulo lideró las ganancias de toda la región, seguido por el mexicano IPC (0,5%) y el argentino Merval (0,5%).

Al cierre de Wall Street, el Nasdaq perdió 1,3% y el S&P 500 cayó 0,5%, mientras que el Dow Jones subió 0,1%. El mundo tecnológico sufrió un golpe tras la noticia de que, según el Financial Times, los ingresos anualizados de OpenAI -la firma detrás de ChatGPT- fueron US$ 20 mil millones más bajos de lo que inicialmente se había señalado.

Lo que capturó el apetito del mercado en esta sesión particular fue la renta fija, después de los nuevos máximos en décadas que tocaron los rendimientos del Tesoro durante la mañana. Ahora, las tasas caían 5,7 pb en el tramo a 10 años y 7 pb en el más largo plazo, de 30 años.

Esto, aun cuando el petróleo Brent repuntaba 3,8% hasta US$ 104 por barril, pues reportes señalaron que Donald Trump y su equipo de seguridad nacional están considerando la posibilidad de retomar las operaciones militares a gran escala contra Irán en las próximas semanas.

El portal Axios señaló que esto podría incluir "bombardeos masivos" de infraestructura nuclear y energética, lo que podría influir los resultados de las elecciones el 3 de noviembre. Sin embargo, recién el mandatario dijo a través de su red Truth Social que "no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato".

Todas son noticias que llegan tras un repunte de los ataques a embarcaciones que atraviesan el estrecho de Ormuz, y mientras Trump se ha mostrado ambiguo sobre la diplomacia con Teherán.

"Creo que el acuerdo no es algo que yo quiera, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que paremos", dijo este miércoles sobre los iraníes en un acto de campaña con candidatos republicanos en Texas. Según Trump, el enviado especial Steve Witkoff ha estado trabajando en un acuerdo y "le está yendo muy bien".