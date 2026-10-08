IPSA cierra al alza sobre 11 mil puntos tras IPC de septiembre y mientras Trump asegura que no atacará a Irán antes de las elecciones
Agentes compraron acciones minoristas y renta fija nominal tras una leve sorpresa a la baja en los datos de inflación. Además, los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo recibieron una ola de demanda cuando sus tasas alcanzaron nuevos máximos en décadas.
Noticias destacadas
La bolsa chilena y sus pares regionales resistieron este jueves los mayores costos energéticos, mientras los inversionistas evalúan la posibilidad de que Estados Unidos reanude los bombardeos en suelo iraní.
Tras su fuerte caída de mitad de semana, el MSCI IPSA repuntó 0,2% hasta 11.024,22 puntos, apoyado en acciones como Banco de Chile (1,5%), Copec (1,2%), Enel Américas (1,1%), Falabella (0,9%) y Cencosud (0,8%).
El mercado local recibió temprano la noticia de que el IPC subió 0,4% mensual en septiembre, una décima por debajo de la estimación de consenso, y con una variación de 4,1% en 12 meses que es idéntica a la de agosto. Más aún, la inflación sin volátiles se moderó a 3,2%.
Los bonos de Hacienda en pesos se revalorizaron positivamente tras esta noticia, con lo que el rendimiento a 2033 disminuyó 6 puntos base (pb), contrario una ligera presión vendedora sobre los títulos en UF con vencimiento en 2030.
Bolsas internacionales
La del IPSA no fue una historia aislada, en una semana marcada por el optimismo en torno a Brasil, tras los resultados de la primera vuelta presidencial. De hecho, el Bovespa (1%) de Sao Paulo lideró las ganancias de toda la región, seguido por el mexicano IPC (0,5%) y el argentino Merval (0,5%).
Al cierre de Wall Street, el Nasdaq perdió 1,3% y el S&P 500 cayó 0,5%, mientras que el Dow Jones subió 0,1%. El mundo tecnológico sufrió un golpe tras la noticia de que, según el Financial Times, los ingresos anualizados de OpenAI -la firma detrás de ChatGPT- fueron US$ 20 mil millones más bajos de lo que inicialmente se había señalado.
Lo que capturó el apetito del mercado en esta sesión particular fue la renta fija, después de los nuevos máximos en décadas que tocaron los rendimientos del Tesoro durante la mañana. Ahora, las tasas caían 5,7 pb en el tramo a 10 años y 7 pb en el más largo plazo, de 30 años.
Esto, aun cuando el petróleo Brent repuntaba 3,8% hasta US$ 104 por barril, pues reportes señalaron que Donald Trump y su equipo de seguridad nacional están considerando la posibilidad de retomar las operaciones militares a gran escala contra Irán en las próximas semanas.
El portal Axios señaló que esto podría incluir "bombardeos masivos" de infraestructura nuclear y energética, lo que podría influir los resultados de las elecciones el 3 de noviembre. Sin embargo, recién el mandatario dijo a través de su red Truth Social que "no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato".
Todas son noticias que llegan tras un repunte de los ataques a embarcaciones que atraviesan el estrecho de Ormuz, y mientras Trump se ha mostrado ambiguo sobre la diplomacia con Teherán.
"Creo que el acuerdo no es algo que yo quiera, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que paremos", dijo este miércoles sobre los iraníes en un acto de campaña con candidatos republicanos en Texas. Según Trump, el enviado especial Steve Witkoff ha estado trabajando en un acuerdo y "le está yendo muy bien".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica, y recortes a la Ley Ricarte Soto en Presupuesto: “Es un ahorro mal entendido”
La dirigente de la asociación que agrupa a grandes multinacionales de esta industria en Chile sostuvo que se debe rediseñar el fondo para medicamentos de alto costo para adaptarlo a las realidades del sector salud.
La mayoría de las PYME y startups de Chile y la región gobiernan su IA de forma frágil, según Endeavor
El estudio concluyó que siete de cada 10 PYME tienen una baja madurez en la gobernanza de la inteligencia artificial con foco en agentes autónomos, un problema que no es tecnológico, sino organizacional.
Andrés Trivelli, CEO de LarrainVial y la oportunidad que representa el negocio en México: “Hoy es el centro de ahorro de América Latina”
Al abrir la segunda jornada del Alternatives Summit en Ciudad de México, Trivelli destacó la incursión de la firma en ese enorme mercado en medio de la expansión de los fondos de pensiones locales.
Inmobiliarias comienzan a mover sus fichas tras cambios a la OGUC: preparan nuevos proyectos y modificaciones a los ya existentes
Los cambios permitirán incorporar viviendas más pequeñas y de menor precio total en barrios donde hasta ahora predominaban departamentos de mayor tamaño y valor.
La flexibilidad laboral mejora la conciliación familiar, pero su uso es acotado y el cuidado recae en las mujeres
Según un estudio de Labofam, el teletrabajo registró el mayor nivel de satisfacción con el equilibrio entre trabajo y hogar, pero solo 8% de los encuestados declaró utilizarlo.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete