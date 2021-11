Fernando Matthews, gerente general de Empresas Banmédica: “Invertimos alrededor de US$ 100 millones para enfrentar la pandemia”

DF Salud

Junto con cuadruplicar su capacidad de camas críticas en 2020 y seguir siendo parte activa en la estrategia país contra el Covid-19, el grupo impulsa este año planes por unos US$ 30 millones en el marco de la normalización de las atenciones de salud. Y en su otra gran área de negocios, redobla sus esfuerzos ante el complejo escenario para las isapres.

Como el mayor conglomerado de salud privada del país, Empresas Banmédica ha sido uno de los protagonistas de la primera línea en la batalla contra la pandemia, escenario en el cual se ha jugado buena parte de estos ya casi cuatro años en manos de la compañía estadounidense UnitedHealth Group.

Actor principal de la industria aseguradora de salud a través de las isapres Banmédica y Vida Tres, el grupo controla la red de atención ambulatoria Vidaintegra, el servicio de rescate médico Help, la firma de hospitalización Home Medical Clinic y cinco clínicas entre las cuales destacan tres de las más activas en Santiago: Vespucio, Dávila y Santa María.

Fue este último segmento el que ha recibido el mayor peso durante la crisis sanitaria como parte del sistema de manejo centralizado de la capacidades de hospitalización pública y privada para enfrentar las urgencias del Covid-19.

"En 2020 invertimos alrededor de US$ 100 millones para enfrentar la pandemia, lo cual significó casi cuadruplicar la capacidad de camas críticas y solventar todos los costos para apoyar al sistema, con más de un 60% de los pacientes hospitalizados por Covid provenientes del sector público. Pudimos responder mucho más allá de lo que habíamos previsto y estamos muy satisfechos del enorme esfuerzo profesional desplegado por nuestros médicos, enfermeras y todo el personal", señala el gerente general de Empresas Banmédica, Fernando Matthews.

En su primera entrevista desde que asumió el cargo hace tres años, el ejecutivo repasa las acciones desarrolladas por la compañía desde el inicio de la pandemia, como la ampliación del número de camas críticas desde 95 a casi 300 unidades, escalamiento que implicó subir la dotación en unas 1.000 personas. Así, han atendido a más de 12 mil pacientes en toda la red -8 mil de ellos en las clínicas Dávila y Vespucio donde se abrieron 164 de las 287 camas UCI que el grupo aportó durante la segunda ola del Covid-, e instalaron capacidad tecnológica en exámenes, lo que permitió realizar 2 mil test PCR diarios.

"Pese al desafío que ha supuesto la pandemia con todos los costos financieros que significó, era nuestro deber ético y profesional cumplir con el compromiso de prestar nuestros servicios de manera oportuna y con la más alta calidad", subraya.

Junto con hacer frente a esta contingencia, Empresas Banmédica ha seguido adelante con sus planes de desarrollo. Entre los más recientes, destaca la ampliación de la Clínica Bío Bío en Concepción; el crecimiento de capacidad de cirugía mayor ambulatoria en el Centro Clínico Bosques en Reñaca; la implementación de cuatro pabellones adicionales en esta misma área en el caso de Clínica Vespucio y la instalación de sistemas quirúrgicos robóticos de última generación en Clínica Santa María.

A esto, Matthews suma una "agresiva ampliación de la infraestructura ambulatoria", con la reciente entrada en operación de un centro médico de Clínica Santa María en La Reina y de un próximo establecimiento similar de Clínica Dávila en Las Condes en diciembre, los cuales serán seguidos de otras aperturas en la Región Metropolitana.

La cartera de proyectos desarrollados este año y actualmente en curso en ampliaciones y renovación tecnológica, asciende a $ 24.500 millones (unos US$ 30 millones) resume Matthews, quien a continuación aborda las claves que están marcando el futuro de la industria.

- ¿Cómo ha enfrentado la empresa la reactivación de las atenciones no Covid?

- Empresas Banmédica ha jugado un papel fundamental como un gran proveedor de Fonasa, no solo en la pandemia sino también en la actualidad para descongestionar el abultado número de cirugías postergadas en el sistema. En la medida que la pandemia fue cediendo, las cirugías electivas se han reactivado con un incremento de 64% con respecto al año anterior. Algo parecido está ocurriendo con la actividad ambulatoria, recuperando los niveles prepandemia tras haber tenido el año de mayor esfuerzo en prestación de servicios e inversión de recursos de capital de trabajo, con los peores resultados financieros.

- ¿Qué lecciones dejó la pandemia sobre el papel que juega el sector prestador privado dentro del sistema de salud del país?

- Es un ejemplo que debemos destacar como país. Durante este año y medio continuamos entregando un servicio de calidad, alejándonos del modelo inflacionario de pago por prestación, para abordar uno más innovador que atiende a una gran cantidad de pacientes del sector público; por ejemplo, Clínica Dávila es el prestador que más pacientes Fonasa atiende.

Esta evidencia, como tantas otras, muestra que somos un actor indispensable en el cumplimiento de una función pública y social de la máxima importancia y que debemos fortalecer en el futuro. Como sistema debemos tener convicción sobre las bondades de la complementariedad público-privada.

- En el Congreso se tramita un proyecto que busca fijar los precios de los exámenes médicos en las clínicas ¿qué consecuencias ve en una aprobación de esa normativa?

- La fijación de precios va en el sentido contrario al desarrollo de cualquier sistema y genera incertidumbre. Me preocupa que se piense en soluciones que fijen precios, pues nunca funcionan y siempre dañan finalmente al que se busca beneficiar, en este caso al paciente, disminuyendo su capacidad de elegir e inhibiendo inversiones.

- ¿Qué fórmula propone para generar mejores condiciones?

- Creo en la mayor transparencia y competitividad, junto a una regulación que favorezca a nuestros pacientes, pero que a su vez permita la sustentabilidad del sistema. Sería muy importante entender y actualizar primero, y fiscalizar después. También queda mucho por avanzar en certificaciones de calidad, y en normas técnicas de interoperabilidad que permitiría al personal clínico en cualquier parte ver un examen realizado en cualquier otro prestador.

Los riesgos para las isapres

- En contraste con el repunte de la actividad prestadora, las cifras del sector asegurador de salud han retrocedido este año con fuertes pérdidas en el primer semestre. ¿Cómo se ha reflejado este escenario en el caso de las dos isapres de Empresas Banmédica?

- En general, el resultado en Colombia y Perú ha sido positivo. En Chile, hemos sentido el impacto del resultado de las isapres, lo que en parte era esperable para todo el sistema producto de la postergación de atenciones en 2020. Esto se ha agravado por algunas decisiones de las autoridades políticas –como la extensión del postnatal y la eliminación del alza de precios por dos años– pero también por sus omisiones frente a graves distorsiones del sistema como la emisión de licencias médicas fraudulentas.

- ¿Qué efectos ha tenido el incremento general de las licencias médicas ?

- Solo durante el primer semestre de 2021, el gasto de nuestras isapres por licencias médicas Covid fue de $ 14.700 millones y el gasto por extensión del postnatal parental fue de $ 8.600 millones. Para el resto del subsidio, el gasto fue de $ 86.700 millones, un 24% más que el año anterior. Y el gasto total en materia de subsidios fue de $ 110 mil millones, un 42% más que en 2020.

- El director médico de Banmédica, Pedro García, advirtió que "el sistema de salud, público y privado, está en riesgo". ¿Ud. también ve así de grave este impacto?

- El llamado que hace el dr. García es indesmentible. El gasto total por subsidios de incapacidad laboral entre 2019 y 2021 aumentó 42% a $ 219.847 millones, además de incrementarse el gasto por afiliado en 37,8%. Durante el último año, 2,6 puntos de la cotización del 7% se destinaron a pagar licencias médicas. Esto es completamente insostenible, y no tengo duda de que si esta situación no se corrige rápidamente, habrá actores en riesgo de dejar la industria.

Sorprende que el mal uso de la licencia médica y el fraude no hayan estado en las prioridades de la autoridad, cuando esto mismo está pasando en Fonasa.

- ¿Cuáles deben ser las medidas que deberían implementar los organismos a cargo?

- ¡Que se cumpla la ley! Esto está absolutamente descontrolado en el sistema público y privado. Las autoridades como la Suseso, también Fonasa y las isapres, tienen la obligación de asegurar el buen uso de este instrumento implementando mayores controles y las sanciones que consagra la ley. El Ministerio de Salud debe actualizar los protocolos médicos para evitar pacientes con licencias médicas prolongadas sin recibir el tratamiento o la consulta con un especialista.

- Banmédica interpuso querellas contra 120 médicos por fraudes en otorgamiento de licencias y desafilió a beneficiarios por esta causa ¿profundizarán estas acciones?

- Seguiremos tomando todas las medidas necesarias, por difíciles que sean. Estamos hablando de menos del 1% de los médicos y solo considerando a Banmédica y Vida Tres, estimamos el fraude en alrededor de $ 26 mil millones durante el último año.

- ¿Cuál es el efecto para la industria?

- Sin ninguna duda, este será un año muy complejo en términos de desempeño financiero del sistema y donde ya estamos observando que hay isapres realizando aumentos de capital para cumplir los índices de solvencia, y probablemente la mayoría tenga que recurrir a este mecanismo para evitar caer en situaciones de insolvencia.

- ¿Qué consecuencias ha tenido el congelamiento de los reajustes de los precios de los planes de las isapres por dos años?

- La situación financiera de las isapres ha ido empeorando progresivamente a lo largo de este año debido al inusual aumento del gasto producto del explosivo incremento de la emisión de licencias médicas y la normalización de las atenciones de salud postergadas durante la pandemia. Es imposible sostener este aumento de costos cuando se congelaron los precios de los planes por segundo año consecutivo. En nuestro caso, tuvimos la capacidad de anticipar parte de estos efectos negativos y tomar medidas de mitigación que nos han permitido enfrentarlos, por ahora, sin afectar a miles de clientes y proveedores.

- ¿Cuál es el estado del equilibrio financiero a nivel de la industria?

- La industria hoy está totalmente en riesgo. Al primer semestre, el sector anotó pérdidas por $ 47.828 millones, entre otras cosas por el gasto en licencias médicas que escaló 35,7% con un gasto para las isapres de $ 455 mil millones. Si de una vez por todas no se discute una reforma en serio al sistema, el futuro del sistema isapre, siendo optimista, es totalmente incierto.

- ¿De que manera Empresas Banmédica está enfrentando este escenario?

- Haremos todos los esfuerzos necesarios para no comprometer nuestra operación en Chile, pero no podemos hacerle el quite a estos factores que afectan al sistema de salud en su conjunto. En el caso de nuestras isapres, aún contamos con una situación de caja que nos permite seguir cumpliendo nuestros compromisos, pero esto ha estado acompañado de decisiones lamentables como reducción de personal, acudir a tribunales para combatir el fraude y cambios en las estructuras administrativas. Pero si la situación financiera de la industria de las isapres no mejora, el impacto en todos los actores del sistema de salud será muy fuerte para pacientes, médicos y clínicas.

- ¿Con qué criterios se debe abordar el próximo ajuste de los planes de las isapres para el período junio 2022-junio 2023?

- Espero que las autoridades garanticen las condiciones para reajustar el precio base de los planes de salud. Considerando que para el próximo ajuste ya se habrán cumplido tres años en que las isapres no han modificado sus precios base, si este proceso se pusiera en duda se compromete seriamente el funcionamiento del sistema privado.

- ¿Qué sensación tiene frente a la paralización en que se encuentra el proyecto de reforma a las isapres en el Congreso?

- Decepción. Hace 10 años que se discute y la industria ha dado señales permanentes en avanzar hacia un sistema que se alinea con los conceptos de seguridad social que vemos en cualquier país desarrollado del mundo.

- En momentos en que el país está definiendo sus bases para las próximas décadas y existe un amplio cuestionamiento a las isapres entre los integrantes de la Convención ¿qué expectativas tiene de ese proceso?

- Estos espacios deben mirarse como una oportunidad para aplicar los cambios necesarios para una mejor salud para todos. Lo relevante es cómo mejorar el acceso y las isapres queremos ser un aporte en la discusión. Somos parte de la Seguridad Social de Chile y, como privados, no está en nuestro plan renunciar a ello.

Es importante hacer reformas que recojan la tremenda experiencia público-privada en este período de pandemia y donde la prioridad fue siempre el paciente, historia de la que somos parte. Las personas deben poder elegir si su Plan de Salud Único -estamos todos de acuerdo hace tiempo- sea administrado por un asegurador público o privado.

Los próximos pasos del grupo

en el negocio asegurador de salud

Ad portas del cuarto aniversario del acuerdo de venta de Empresas Banmédica a UnitedHealth Group, los controladores han venido profundizando sus lineamientos en todas las áreas del conglomerado, lo cual a nivel corporativo se ha expresado en acciones como la reducción en el número de directores de cinco a tres al año pasado. "Al igual que otras decisiones adoptadas, va en la línea de generar mayor eficiencia y flexibilidad en la gobernanza de la compañía, y, a su vez, está acompañada de una efectiva disciplina de compliance", señala Fernando Matthews.

Esta estructura también dirige los negocios de Empresas Banmédica en Colombia y Perú, países en los cuales "hemos hecho inversiones, principalmente creciendo en nuestras clínicas", indica el ejecutivo, destacando la "profundización del modelo de cirugías ambulatorias buscando hacer este tipo de procedimientos de la manera más efectiva, con altos estándares de calidad y disminuyendo costos". Asimismo, en las respectivas áreas de seguros "se han hecho importantes inversiones en tecnología para desarrollar canales de atención digitales", señala.

En Chile, Banmédica profundizó este año su presencia en el negocio asegurador con la compra de HDI Seguros de Vida S.A., que cambió su nombre por Help Seguros. "Queremos complementar el actual modelo que brindan las isapres y Fonasa, donde esperamos ser una compañía que se distinga por su cercanía y empatía con algo tan sensible como la salud. Queremos plasmar en Help Seguros nuestra mirada de futuro, haciéndonos cargo de muchas demandas a las cuales no pudimos responder como el sistema nos pedía", explica. Para lograr este objetivo, anticipa que "vamos a desarrollar una manera más simple, quizás disruptiva, de acceder a la salud aprovechando nuestro conocimiento para seguir entregando beneficios de calidad y productos más flexibles y personalizados a todos nuestros beneficiarios y clientes en general, consolidando nuestro liderazgo como aseguradores y prestadores de salud a lo largo de Chile".