Ganancia bruta de Codelco cae 29% a marzo 2024 y la producción sigue sin remontar: baja 9,6%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los mejores costos y las variaciones del tipo se cambio impactaron positivamente en Codelco, que generó un Ebitda (utilidades antes de impuestos, intereses y depreciación) de US$ 1.529 millones, lo que representa un alza de 33,7% con respecto a la cifra registrada en el primer trimestre de 2023 y un margen de 41% sobre las ventas.

Sin embargo, la ganancia bruta cayó en 29%, llegando a US$ 849 millones, siendo inferior en US$ 338 millones respecto a igual lapso del año anterior, cuando sumó US$ 1.187 millones. Esta menor ganancia bruta se explica por inferiores ingresos en venta de cobre propio y en menor medida por una reducción en el volumen de venta física de 4%, señaló la cuprera estatal en su análisis razonado.

El resultado consolidado antes de impuestos fue una utilidad US$ 452 millones, un aumento de US$ 377 millones en relación con el mismo periodo de 2023, en tanto que la ganancia líquida de la estatal a marzo 2024 fue de US$172 millones, la que se incrementa un 1.129% con relación al primer trimestre 2023.

La producción de estos primeros tres meses alcanzó 294 mil toneladas de cobre, 9,6% menos (aproximadamente 32 mil toneladas) en comparación al mismo período del año pasado, pero en línea con el presupuesto del año. La producción total, sumadas las coligadas El Abra y Anglo American Sur, fue 319 mil toneladas de cobre, reportó la estatal.

Esta baja se debe al estallido de roca ocurrido en 2023 en El Teniente, lo que se traduce en una menor área para explotar; la detención operacional de Radomiro Tomic, producto del accidente fatal que significó la paralización completa de la mina; restricciones operacionales en Ministro Hales, derivadas de eventos geotécnicos ocurridos en años anteriores, y el desfase en la entrada en operación del Rajo Inca en Salvador.

"Los eventos mencionados anteriormente fueron compensados, parcialmente, por una mayor continuidad operacional de la planta concentradora de Andina y un mayor apilamiento y ley de mineral en Gabriela Mistral", dijo Codelco.

En lo que va del año, la estatal reportó que el costo directo (C1) disminuyó 4,9% respecto del período enero-marzo de 2023, a 193,9 centavos de dólar la libra. Pese a la menor producción de cobre, el C1 se vio beneficiado por los menores costos operacionales y el tipo de cambio favorable, los menores precios de insumos (principalmente de energía eléctrica y combustible) y la acumulación de inventarios de productos en proceso.

El costo neto a cátodo (C3), en tanto, bajó 25,4%, a 276,7 centavos de dólar la libra, por las mismas razones que el C1, a las que se adiciona la variación de pasivos en pesos impactados positivamente por el tipo de cambio, informó Codelco.

Proyectos estructurales

En cuanto a los proyectos estructurales de Codelco, la estatal informó que la primera fase de la infraestructura del Nivel 1 de Chuquicamata Subterránea alcanzó un avance de 56,2%. En paralelo, continúa el proceso de definición del diseño minero para la continuidad de la explotación del Nivel 1.

Traspaso Andina, por su parte, registró un avance total de 99,8%. Este proyecto, que ya se encuentra finalizado y operando, fue entregado en abril a los equipos de la división Andina por parte de la Vicepresidencia de Proyectos. Asimismo, comenzó el ramp up de su Línea 2. Gracias al proyecto Traspaso se extenderá en, al menos, 30 años la vida útil de Andina, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo.

En cuanto a El Teniente, Codelco espera que Andes Norte inicie su producción en diciembre de 2024, mediante un sistema transitorio de manejo de minerales. El sistema definitivo contempla su puesta en marcha para 2028. En el caso de Diamante, la corporación reportó que presentó un avance de 39,1% y se proyecta el inicio de producción para julio de 2026, mientras que en Andesita la ejecución alcanzó 42,5%, con una estimación de inicio de producción para octubre de 2024.

En la división Salvador, Rajo Inca presentó un avance total de 76,1%. Continúa el desarrollo de las obras para optimizar las plantas concentradora e hidrometalúrgica, además del depósito de relaves Pampa Austral.