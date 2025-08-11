Principal fabricante de baterías del mundo suspende producción en mina clave de litio en China

CATL detuvo la operación de Jianxiawo tras no obtener el permiso de las autoridades. Es el mayor yacimiento del país asiático.

El gigante Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) paralizó la producción en una importante mina de litio en la provincia china de Jiangxi durante al menos tres meses, según fuentes familiarizadas con el asunto.

US$ 5.300 millones fue el debut en bolsa de CATL CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, anunció internamente que la mina Jianxiawo suspenderá temporalmente sus operaciones. Una de las fuentes indicó a Bloomberg que la detención se produjo después de que la compañía no extendiera un permiso minero clave que venció el 9 de agosto.

El yacimiento es el más grande del país asiático y puede llegar a representar el 3% del mercado mundial de litio, según distintas estimaciones.

En un mercado volátil, la operación de Jianxiawo ha sido objeto de especial atención, dadas las dudas sobre la renovación de su permiso que existían en el último tiempo. La compañía asegura que el cierre será temporal y que ya tramita la renovación de la licencia, aunque no ha precisado plazos.

Los problemas con el permiso y la suspensión de CATL se producen en un momento en que Beijing está tomando medidas enérgicas contra el exceso de capacidad en diversas industrias y aumenta el escrutinio de las operaciones mineras. Para una industria que ha estado plagada de un exceso de producción durante más de dos años, esta pausa puede ser una ventaja.

Los ingresos de CATL provenientes de su negocio de recursos minerales para baterías se desplomaron un 29% en 2024, una caída que pone de relieve los desafíos que enfrentan las inversiones upstream de la compañía china, incluyendo una caída abrupta en los precios del litio.

Estas inversiones se concibieron originalmente como una forma de asegurar el suministro y gestionar los costos, y CATL había buscado agresivamente participaciones mineras, incluso en el extranjero.

El cierre de Jianxiawo afectó positivamente a la competencia. En Hong Kong, las acciones de Tianqi Lithium y Ganfeng Lithium se dispararon hasta un 19% y un 21%, respectivamente. En Australia, Liontown Resources llegó a subir un 25%, mientras que Pilbara Minerals y Mineral Resources avanzaron un 19% y un 14% en la jornada del lunes.

CATL debutó en la Bolsa de Hong Kong en mayo de 2025, con la mayor salida del año, alcanzando los US$ 5.300 millones.