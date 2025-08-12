Investigan incidente en planta de litio La Negra de Albemarle cerca de Antofagasta que no dejó heridos

La compañía declaró que "no hubo personas lesionadas y no esperamos que las ventas a nuestros clientes se vean afectadas”.

Albemarle Corp. sufrió un incidente en su planta de procesamiento de litio en Chile la semana pasada, el cual está siendo investigado y constituye la última amenaza para el suministro global de este metal para baterías.

No se reportaron heridos en la planta La Negra, cerca de la ciudad de Antofagasta, según informaron personas con conocimiento del asunto, quienes pidieron no ser identificadas debido a que se trata de información no pública. Una solicitud de comentarios presentada a la sede corporativa de Albemarle no fue respondida de inmediato.

Sin embargo, cerca de las 14:00 horas de Chile, la compañía de litio declaró: "la planta La Negra de Albemarle se encuentra actualmente operativa, tras un incidente ocurrido la semana pasada".

La compañía agregó que "no hubo personas lesionadas y no esperamos que las ventas a nuestros clientes se vean afectadas”.

De todas formas, el evento y sus posibles implicancias en la operación será de gran interés para los participantes del mercado afectados por el cierre de una importante mina en China y sus implicaciones para el enfoque de suministro de Beijing.

En los últimos años, los precios se han mantenido bajos debido a un exceso de oferta global tras la entrada en producción de nuevas minas y la desaceleración del crecimiento de la demanda.

Albemarle representa aproximadamente una cuarta parte de la producción de litio de Chile, y la mayor parte se envía a China, según publicó Cameron Perks de Benchmark Mineral Intelligence en su cuenta de LinkedIn.

Las acciones de la compañía bajaron un 1,1% a las 11:32 a. m. en Nueva York, tras haber caído hasta un 6,6%. El precio de las acciones ha subido cerca de un 30% en los últimos tres meses.