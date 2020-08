El chileno "caza-historias" de Amazon

Cultura

A comienzos de este año Matías Amoçain pasó a formar parte de las ligas regionales de Amazon Studios.

“Es una locura trabajar en esto: desarrollamos ideas para que luego la gente vea una pantalla y se conmueva. Somos megalómanos, digámoslo”, con estas palabras Amoçain (42) abrió su presentación en BAM, Bogotá Audiovisual Market, en julio del año pasado. El entonces director de Asuntos Creativos de Fabula tv, y parte del equipo que desarrolló El Presidente y La Jauría, desde enero de este año ocupa el cargo de Scripted Development Executive de Amazon Studios para Chile, Colombia y Argentina. En esa misma sesión de BAM Talks, que dura 11 minutos y se titula Pensar en grande: cómo mantener los ideales cuando la compañía crece, Amoçain señala que una de las claves es saber rodearse de talentos.

Descripción que coincide con su propia manera de trabajar, según dicen quienes han compartido laboralmente con él. El periodista de la Universidad Católica colaboró para Televisa, trabajó en radio y fue consultor creativo de contenidos de TVN durante cuatro años. En 2009 formó la agencia Los Contenidos junto al publicista Javier Sanfeliú.

Los dos venían de trabajar en medios tradicionales y les interesaba crear estrategias digitales para distintas marcas y contenidos. “Matías combina muy bien lo creativo con lo ejecutivo, tiene los dos hemisferios muy desarrollados, lo cual es un valor muy raro en este circuito”, sostiene su ex socio.

Sanfeliú cuenta que juntos emprendieron aventuras extraordinarias y recuerda dos hitos posteriores al terremoto de 2010 en los que participaron como agencia: Chile ayuda a Chile y El abrazo.

Otra de las áreas de trabajo de Los contenidos fue el cine; participaron en la difusión de unos 45 estrenos, entre ellos Violeta se fue a los cielos y No. Exploraron el poder de comunicación de las redes sociales cuando este no resultaba tan evidente, y algunos incluso las tildaban de “moda pasajera”.

A la agencia se sumó Matías Camus quien también se refiere a las cualidades de Amoçain como compañero de trabajo. “Es un gestor con mucha disposición a la creación multidisciplinaria, además de tener un humor muy especial. Es comprometido y leal, mete los pies en el barro si es necesario. Y tiene mucha sensibilidad, se mantiene conectado con las emociones”, dice.

Luz, cámara y música

Los Contenidos se disolvió en 2015 y el creativo pasó a Fabula. En ese momento Ángela Poblete tenía como misión crear un área de televisión en la productora de Juan de Dios y Pablo Larraín. Amoçain la invitó a almorzar y le propuso formar un área creativa.

“Me pareció que tenía las ganas, la experiencia y el carácter para partir este proyecto desde cero, reunía todas las condiciones”, cuenta la actual directora ejecutiva de Fabula tv. Agrega: “Una de las grandes virtudes de Matías es que está siempre con los ojos muy abiertos y atento a su alrededor. Maneja mucha información, tiene una cultura pop impresionante y trabaja con sentido de compañerismo, siempre dando los créditos al resto”.

De los cuatro años que Amoçain estuvo en Fabula tv, uno de sus trabajos más emblemáticos fue La Vega, programa que emitió TVN y cuya idea original le pertenece. De la era streaming destaca El Presidente, serie estrenada por Amazon Prime Video que se inspira en la historia del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue. “Se enamoró del personaje”, comentan en la productora.

Otra de las características que destacan los cercanos al productor audiovisual es su multiplicidad de intereses: la música y el fútbol son dos de ellos. En paralelo a su quehacer profesional, Amoçain formó el proyecto musical Los Jardines Humanos, título inspirado en el verso de Violeta Parra, con el cual grabó un disco y se presentó en vivo los años 2011 y 2012.

Pero desde su época estudiantil -estudió en el Craighouse y llegó en primero medio al colegio Padre Hurtado- destacó como cantante y guitarrista, aunque sus compañeros también recuerdan que era buen arquero, histriónico actor y una de las plumas de la revista del colegio. Matías Camus es uno de quienes elogian sus dotes musicales y supone que el periodista sigue creando canciones que posiblemente dará a conocer en algún futuro próximo. Lo mismo cree Andrés Valdivia, socio de Noise Media y músico, que además fue productor ejecutivo de Los Jardines Humanos y que subraya el talento de Amoçain como compositor.

El paso prime

A partir de El Presidente y La Jauría, ambas coproducciones de Fabula tv estrenadas este año a través Amazon Prime Video, la compañía de streaming decidió fichar a Amoçain. Sus funciones como Scripted Development Executive para Argentina, Colombia y Chile contemplan buscar proyectos, ya sean series o películas, para presentarle a Amazon Central aquellos que podrían transformarse en contenido original de la plataforma.

Una vez aprobados le corresponde velar por el estándar de calidad del producto en sus distintas etapas de desarrollo: guión, casting de actores, equipo técnico y dirección de arte, entre otras. Le toca además trabajar directamente con otra chilena; Javiera Balmaceda, directora de Prime Originals para Argentina, Chile y Colombia (y hermana de los actores Pedro Pascal y Lucas Balmaceda).

Su ex compañera de Fabula tv, Ángela Poblete, celebra el nombramiento de Amoçain en Amazon. “Nos va a tocar trabajar juntos en la segunda temporada de La Jauría, ahora como cliente. Estoy muy contenta por su crecimiento y el desafío que representa su cargo. Matías es muy capaz, tiene mucho que entregar, y también va a aprender un montón porque se suma a un equipo consolidado y con una bonita mirada de los contenidos”, afirma Poblete, quien además destaca la capacidad del creativo de tomar historias locales que pueden funcionar a escala global.

“Creo que Matías no podría estar en un mejor lugar profesionalmente y me parece una muy buena elección por parte de Amazon”, opina también su ex socio Javier Sanfeliú.

“Fox, Netflix, Paramount, no son corporaciones solamente, son personas. Se trata de química y confianza. Hay seres humanos al otro lado, personas con obsesiones, historias familiares, gustos personales, cosas que los mueven y valores que los inspiran”, decía Amoçain en su presentación en BAM hace un año atrás refiriéndose a quienes representan a las grandes compañías de entretenimiento al momento de evaluar posibles proyectos audiovisuales. Ahora él es uno de ellos.