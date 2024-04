Exportadora de fruta de capitales chilenos y de EEUU logra su reorganización con pasivos por $ 33 mil millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La productora y exportadora de fruta Chisa -Chilean South Apple, controlada por capitales chilenos y estadounidenses- logró que sus acreedores aprobaran por unanimidad su propuesta de reorganización judicial.

La empresa había solicitado a la justicia a principios de año, la apertura de un proceso de reestructuración financiera. Sus pasivos superan los US$ 202 millones. De éstos, US$ 167 millones corresponden a cuentas por pagar a empresas relacionadas, mientras que poco más de US$ 34 millones son deuda bancaria y sus principales acreedores son los bancos Bci, Chile, Santander y Bice.

La firma partió en 2012, en Angol, con foco en manzanas y cerezas, y dijo que su compleja situación financiera se debió a inversiones realizadas en años anteriores en campos y plantaciones de nuevas variedades de fruta que no rindieron los retornos esperados en los primeros años. Añadió que la sociedad efectuó un cambio en la gestión de la administración societaria y operacional.

La firma destacó en su solicitud de reorganización que, desde 2022, trabajó en alternativas que le permitan reestructurase, intentando llegar a un acuerdo voluntario con la banca: “Esta negociación directa no logró la unanimidad requerida para este tipo de acuerdos en el plazo determinado por la administración, razón por la cual resulta indispensable iniciar un procedimiento de reorganización judicial para lograr distintas condiciones de pago de sus deudas y adecuarlas a los flujos de caja que la empresa actualmente mantiene y proyecta”.

Así, y tras meses de negociaciones bajo protección judicial, la empresa sacó su reorganización, asesorada por el Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores. El acuerdo considera pasivos por $ 33.117 millones, de los cuales $ 31.649 millones corresponde a los bancos BCI, Santander, De Chile y Bice.

Los acreedores aprobaron la continuación efectiva y total del giro de las actividades comerciales de la empresa deudora, con el objeto de pagar íntegramente la totalidad de sus créditos.

Además, se contempla la venta ordenada de todos los bienes que componen la unidad económica denominada Planta Frutícola Angol, actualmente de propiedad de su filial Frutícola Angol SpA, cuyo producto neto será destinado al pago del acreedor garantizado Banco BCI, quien detenta la hipoteca y prenda de los activos que la componen.

Las condiciones del acuerdo para los acreedores bancarios consideran el pago de intereses devengados y no pagados, además de amortizaciones extraordinarias obligatorias, entre otros puntos.

Para el acreedor BCI, se fijó que el total de los créditos serán reprogramados en una cuota bullet con vencimiento el 8 de abril de 2025.

En cuanto a los proveedores, éstos no se vieron afectos al acuerdo de reorganización y sus facturas serán pagadas en las fechas originalmente pactadas.