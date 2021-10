Guía de Ocio

Una nueva temporada de la intrigante familia Roy, además de otros estrenos y anuncios como la serie documental de loa Beatles, los 30 años de Mala Onda y más.

Esperados estrenos y el fenómeno coreano

Uno de los más grandes estrenos de la temporada, por cuya espectacularidad y elenco vale la pena el retorno a las salas de cine, es El último duelo, de Ridley Scott. Este épico relato histórico protagonizado por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck cuenta tres distintas versiones de lo que llevó a dos caballeros medievales y ex amigos, a enfrentarse como rivales producto de un triángulo amoroso. La cinta tuvo su estreno mundial en el último Festival de Venecia y este jueves debutó en salas.

No son pocos los que andan en modo cuenta regresiva esperando la tercera temporada de Succession, que finalmente llega este domingo a HBO Max. La familia Roy con sus luchas de poder e intrigas, logra que el espectador se encariñe con sus zafados personajes. La historia creada por Jesse Armstrong incluirá nuevas incorporaciones, como Alexander Skarsgård y Adrien Brody. Para quienes aún no ha visto la serie, se trata de una excelente opción para maratón de fin de semana.

Una cinta latinoamericana que llegó esta semana a Netflix es Distancia de rescate, dirigida y escrita por la realizadora peruana Claudia Llosa, y basada en la aclamada novela homónima de la autora argentina Samanta Schweblin. Un diálogo en off entre una mujer que agoniza y un niño, abre paso a una trama con elementos inquietantes.

Pero sin duda en esa misma plataforma es El Juego del Calamar, la serie coreana que aborda la profunda desigualdad de ese país, la que ha batido todos los récords de audiencia, transformándose en la producción más vista de Netflix y en un verdadero fenómeno: las zapatillas Vans que visten sus protagonistas han aumentado sus ventas en un 7.800 %.

Beatles eternos

La década de actividad de Los Beatles, de 1960 a 1970, se ha multiplicado ya varias veces, cobrando distintas vidas en forma de nuevos discos y películas. Cuando uno pensaría que ya no queda material inédito, aparece el director Peter Jackson anunciando una serie documental compuesta de tres partes bajo el título The Beatles: Get Back. Este miércoles el trailer full HD de la producción emocionó a los millones de seguidores de la banda que están esperando que llegue el 25 de noviembre para ver los capítulos liberados en Disney +. La miniserie documental mostrará a Lennon, McCartney, Starr y Harrison en una faceta íntima y creativa, con imágenes que además fueron sometidas a un acabado trabajo de restauración.

Y para prepararse recomendamos un excelente artículo publicado esta semana en el New Yorker, titulado Paul McCartney Doesn’t Really Want to Stop the Show. Un fascinante relato que repasa el pasado y presente del cantante que avanza al futuro. www.newyorker.com

Onda revival

Hace 30 años, el crítico literario y sacerdote José Miguel Ibáñez Langlois, que escribía sus reseñas dominicales bajo el seudónimo de Ignacio Valente, destrozó Mala onda de Alberto Fuguet sentenciando: “...la inanidad de estos peleles que protagonizan la peor onda de la novela actual”.

Hoy, con esta edición de aniversario, queda claro que esos personajes vacíos y su lenguaje cercano hicieron escuela e influenciaron la narrativa chilena contemporánea. Consciente o inconscientemente, porque para muchos de los menores de 45 años, esta fue una “lectura obligatoria” en sus colegios.

La historia se centra en Matías Vicuña, un personaje casi prototípico que hoy llamaríamos “zorrón”, pero con una vida escindida y una sensibilidad quebrada, en las que la música y la cocaína son los compañeros de ruta para aventuras y desventuras.

Durante los meses anteriores y los días posteriores al plebiscito nacional de 1980, con la política como ruido de fondo, el protagonista medita: “…ahora entendía mejor a los del Sí, a los que votaron por mantener todo igual, porque, ahora lo sé, lo que más asusta es el cambio, la posibilidad de que todo se quiebre”, comenta hacia el final de la novela reflejando temores y angustias que parecen contemporáneos.

Un clásico que podemos revisitar sin que haya perdido el resplandor de la primera lectura. (Literatura Random House, 2021) Por Felipe Gana.

Los vinos veganos de Aresti

Chile es uno de los países que destaca en la producción de vinos con la certificación V-Label, símbolo registrado y reconocido internacionalmente para etiquetar productos y servicios veganos y vegetarianos, y Aresti se suma a esta tendencia con una línea que incluye siete títulos.

¿Qué significa que un vino sea vegano? Son aquellos en cuya elaboración no se han empleado productos de origen animal. Espíritu de Chile Explorador Cabernet Sauvignon, Family Collection Assemblage, Trisquel Series Merlot Altitud, Trisquel Gran Reserva Cabernet Sauvignon, Reserva Cabina ‘56 y el vino ícono de esta viña familiar del Maule, Código 380 Assemblage.

Aresti hoy pone el foco en el creciente nicho de población vegana, que en nuestro país sigue cobrando fuerza. Disponibles en supermercados y en www.acwstore.cl.

Un monólogo antisocial

La protagonista de Isabel desterrada en Isabel es una mujer que se encuentra abandonada en su propio cuerpo. El monólogo escrito por Juan Radrigán en 1982, dirigido en esta oportunidad por Alexandra von Hummel y protagonizado por Tamara Acosta, mantiene su vigencia aplicada a la sociedad de hoy.

La soledad se pone en escena como un motor que hace transitar por el temor, la esperanza y la desesperación. Funciones presenciales en Teatro La Memoria, hasta el 24 de octubre: jueves, viernes, sábado y domingo a las 19:30. Entradas en ticketplus.cl