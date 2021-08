Guía de Ocio

Vuelve Santiago Wild, online y gratuito. También dos centros culturales que celebran sus reaperturas y aniversarios con grandes muestras. Un libro y los esperados estrenos.

Un festival salvaje, y gratis

Santiago Wild, el primer festival de cine de vida salvaje y medioambiente de Chile y Latinoamérica, vuelve a la pantalla y será totalmente gratuito. Del 2 al 12 de septiembre se podrán ver todos los documentales que forman parte de la muestra oficial del festival y también los títulos de la competencia Nuevas Voces Latinoamericanas.

Una investigación que expone la cría ilegal de tigres en el sudeste asiático, las vivencias de una madre puma y sus cachorros en las Torres del Paine, la historia de los hipopótamos de Pablo Escobar, además de varias cintas que se refieren a los estragos del cambio climático, desde la estepa rusa hasta los arrecifes de corales, forman parte de esta variada selección sobre naturaleza.

El evento es organizado por Ladera Sur, con el apoyo de Jackson Wild y Smithsonian Channel. Las inscripciones se hacen directamente en santiagowild.com.

Polanski y Loach en cartelera

A partir de este fin de semana, Santiago, y muchas otras ciudades del país, avanzan a fase 4, lo que permite mayores aforos y actividades.

Para algunos llegó el ansiado momento de volver al cine y aunque la cartelera presencial ofrece principalmente títulos infantiles o de terror, destaca entre ellos la última cinta del director Roman Polanski, El oficial y el espía (J’accuse). Se trata de un drama histórico basado en una novela sobre el famoso Caso Dreyfus de 1894, y donde el actor francés Jean Dujardin interpreta al oficial francés Georges Picquart.

Para los que aún prefieren una alternativa virtual, pero están algo aburridos de la oferta del streaming, esta semana se estrenó en el cine online de Cinemark, Lazos de Familia (Sorry we missed you), película inglesa de 2019 dirigida por Ken Loach, el mismo de la excelente Yo, Daniel Blake. Loach una vez más se concentra en los dramas sociales y económicos, y cuenta la historia de Ricky y su familia, quienes acechados por las deudas deciden crear una franquicia de entregas a domicilio.

Diez días en un psiquiátrico, Nellie Bly

“El asilo para lunáticos de la isla de Blackwell es una ratonera para humanos. Fácil entrar, pero una vez ahí, es imposible salir”. A esta conclusión llega esta precursora del periodismo de investigación, que, con más de 60 años de antelación, prefigura eso que Tom Wolfe llamó new journalism.

En 1897, Nelly Bly logra internarse en un psiquiátrico ubicado en una isla de Nueva York (la que se encuentra entre lo que hoy es Manhattan y Queens) para realizar un reportaje sobre las condiciones en que vivían las internas de estos asilos, que más bien eran cárceles, por el maltrato de las cuidadoras o enfermeras y la indolencia de los médicos tratantes. Así, con una prosa directa y sin contemplaciones, relata sus días de encierro, lo que ocasionó un revuelo en su época y logró mejoras en la vida al interior de estos centros. Bly nos deja un testimonio tanto de la vida al interior de un psiquiátrico, como del rol que jugaron las mujeres pioneras de la prensa norteamericana. (Alquimia Ediciones). Por Felipe Gana.

20 años de Matucana 100

Políticas del espacio es la muestra con la que el Centro Cultural Matucana 100 celebra sus dos primeras décadas. El artista y curador de la muestra, César Gabler, tuvo el encargo de reunir a 20 artistas nacionales cuyas trayectorias rondaran también los 20 años, en torno al concepto de espacialidad. La exhibición abarca un conjunto de obras, algunas inéditas y otras de archivo, en distintos formatos: video, instalación, fotografía o pintura. Matías Movillo, Pablo Ferrer, María Elena Cárdenas, Consuelo Lewin, Ignacio Gumucio, Natalia Babarovic y Alejandro Quiroga, son algunos de los artistas que componen esta gran exposición que merece ser visitada.

Vuelve el arte a Cerrillos

Después de más 10 meses cerrado, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo abrió sus puertas con No Virar en U, muestra colectiva curada por Rocío Olivares que contiene obras de Nicolás Grum, Claudia del Fierro, Daniel Reyes, Lucía Egaña, Jaime Cuyanao, Marcela Moraga y Carlos Leppe. Todas ellas forman parte del archivo de consulta del Centro de Documentación de las Artes Visuales (CEDOC).

Y el 4 de septiembre, con ocasión de los 5 años del CNAC, se inaugurará Archivo Núcleo Cerrillos, muestra curada por el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Cristián Gómez-Moya, que propone una mirada histórica y política de esta facultad, la cual se emplazó en la comuna de Cerrillos entre 1957 y 1976, cuando fue intervenida por la dictadura militar. Además de la muestra se realizarán exhibiciones de material fílmico, visitas mediadas, talleres textiles, paneles de conversación, recorridos por el territorio, laboratorios y un fanzine.