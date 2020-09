Julio Ponce vuelve a la banca y al mercado para capitalizar las cascadas

Personaje

El 95% de los accionistas de las cascadas acudieron al aumento de capital, y los bancos prestaron dinero a tasas más que convenientes. Todo, en medio de una pandemia, de un precio del litio a la baja y con un “caso cascadas” recién terminado. El mercado habló, y dobló la apuesta por Ponce.

En un campo en María Pinto, a una hora de Santiago, con cientas de palmas chilenas plantadas, un laboratorio químico hecho en casa y cabalgatas dos veces por día. Así vive desde marzo Julio Ponce, en una especie de lockdown natural.

Pero mientras uno de los accionistas principales de SQM pasa su tiempo en tierras rurales, en Santiago la actividad financiera de sus sociedades cascadas o el Grupo Pampa, a través de las cuales participa en la minera no metálica, viven días agitados. Solo entre agosto y esta semana se anunciaron financiamientos y refinanciamientos por US$ 220 millones, mientras en paralelo está en marcha un aumento de capital por otros más de US$ 200 millones, cuyo periodo de adquisición preferente de acciones terminaba esta semana.

Quienes conocen de estas operaciones cuentan que todas han sido encabezadas por quien es la mano derecha de Ponce, Patricio Contesse Fica, director ejecutivo de las sociedades y representante de las mismas en la mesa de SQM, así como por Rafael Guilisasti, presidente del Grupo Pampa y ejecutivos del grupo.

El 20 de agosto primero, y el 25 después, Pampa Calichera informó que obtuvo créditos con el Security por US$ 64 millones con plazo de pago a 2025, y con BTG Pactual por US$ 46 millones y que se pagará en tres cuotas hasta 2023. Y con ello, pudo pagar tres vencimientos que tenía con el banco de origen brasileño para septiembre y noviembre de este año, y enero de 2021. Mientras que con el Security refinanció créditos que vencían en julio de 2022 y enero de 2023, a una mejor tasa.

El 20 de agosto también, Potasios informó de un crédito que obtuvo del Security por US$ 11 millones con pago a 2025 para refinanciar un crédito que había pedido con el mismo banco. Y el 25 de agosto con BTG por US$ 21 millones, para pagar US$ 11 millones en créditos que tenía, y el saldo para la sociedad.

El 8 de septiembre Pampa Calichera informó de un tercer crédito. Esta vez por US$ 60 millones con Banco Consorcio, con vencimiento a 2022. Ello, para poder tener la caja y pagar los mismos US$ 60 millones al banco Consorcio y cuyo vencimiento era este año. Ese mismo día se informó de un crédito por US$ 20 millones con vencimiento a 2022, que Consorcio dio a Oro Blanco, la cascada inmediatamente arriba de Pampa. Este último, a diferencia de los otros créditos, se utilizará para que la sociedad suscriba una parte del aumento de capital de Pampa Calichera, además de pagar otros pasivos.

El de Consorcio, además, ha sido clave en la bolsa. Según ha quedado registrado en Bloomberg, Consorcio lideraba con fuerza las órdenes de compra de opciones preferentes de Norte Grande y Oro Blanco, mientras que en la punta vendedora estaban BTG Pactual y LarrainVial. Hasta ahora, nadie sabe a ciencia cierta quién está detrás de esas compras y ventas masivas.

En el mercado quedó una cosa clara: las ganas de apostar por el Grupo Pampa están de vuelta. Con el revuelo de las platas políticas ya casi superado, con el conocido como “caso cascadas” cerrado en la arista penal, tanto los bancos como la bolsa volvieron a apostar. Tanto así, que al viernes, el 95% de los actuales accionistas habían suscrito su opción preferente y pusieron más plata de su bolsillo para concurrir al aumento de capital.

Pero esos refinanciamientos y aumentos de capital no van solos, porque también ha presionado para que SQM, el único activo en el que invierten las cascadas, reparta más dividendo.

El 27 de agosto Pampa Calichera pidió modificar la política de dividendos que habían aprobado en abril. Y solicitó que se realice un segundo dividendo provisorio con las utilidades a septiembre de SQM. Todo ello, sujeto a que SQM acepte el pago de un dividendo eventual, cuya junta de accionistas está citada para el 29 de septiembre, aunque todo indica que los votos están. Y esto, principalmente porque el otro accionista de la minera, otrora enemigos de Ponce y hoy amigos, la china Tianqi, vive sus propios días complicados.

La compañía, que recientemente anunció la salida de su presidenta, Vivian Wu, está tratando de saldar sus más de US$ 6 mil millones en deudas y para ello está en un proceso de venta de activos, aunque SQM no estaría en la lista de eventuales enajenaciones.

Y eso, además, porque la relación ha sido todo felicidad en la mesa. Desde que asumieron los directores designados por Tianqi en SQM, todas las decisiones han sido tomadas de manera unánime.

Las opciones de la A a la Z

Las razones detrás de todo este proceso financiero de las sociedades de Ponce son dos: primero, quería aprovechar las mejores tasas que ofrecían los bancos para refinanciar sus deudas, que en total se acercan a los US$ 1.000 millones y así dejar de estar asfixiado con los vencimientos encima.

Y segundo, como no sabía si obtendría refinanciamientos a tasas convenientes, siguió adelante con el aumento de capital. La sorpresa fue absoluta, porque tanto el mercado dio su voto de confianza concurriendo al aumento de capital, y los bancos prestaron dinero a tasas menores e incluso con garantías más bajas. “Esto es una nueva etapa para el Grupo”, dice un conocedor.

Así que ahora, con deudas refinanciadas y recursos frescos entrando por el aumento de capital, las sociedades seguirán prepagando deudas con vencimientos en años posteriores.

Como siempre, rumores en torno a Ponce y sus cascadas en el mercado hay por montones. Uno de ellos es que hay un tercero comprando acciones preferentes para ser socio de Ponce. Nada hostil, nada sin el beneplácito del ex presidente de SQM, sino que con su venia.

Asimismo, otro actor dice que ahora sí que sí Ponce podría estar pensando en simplificar la estructura de las cascadas y dar una salida sin un precio tan descontado a inversionistas como las AFP o Moneda. De hecho, en marzo, cuando se aprobó el aumento de capital, AFP Capital aprobó la operación y Moneda, el histórico rival de Ponce, se abstuvo. Habitat y Cuprum se opusieron, terminando así ese día con la actuación en bloque que siempre tenían los minoritarios.

Todavía no se sabe bien si las AFP saldrían en esta pasada de las cascadas, o si hay un nuevo inversionista tratando de entrar a la propiedad o si se simplificará la estructura. “Mire, el abecedario tiene desde la A a la Z. Con Julio todas esas letras son las opciones de lo que puede hacer”, reconoce un cercano al empresario.