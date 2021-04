Candidatos a constituyentes en cinco claves (Cap. IX): Sub25 Chiaria Barchiesi, Angelo Perroti y Javiera Saldaña

DF Constitucional

Tres candidatos menores de 25 años nos darán sus definiciones sobre temas económicos relevantes de cara al debate por la nueva Constitución.

A la espera de que se oficialice, a través de la promulgación de la normativa, la postergación de las elecciones para el 15 y 16 de mayo, los candidatos a la Convención Constitucional aún están haciendo campaña en sus distritos, intentando ganarse el apoyo ciudadano para llegar a ocupar uno de los 155 escaños del organismo.

Adicionalmente, la campaña ha estado cruzada por la que podría ser la etapa más dura de la llamada segunda ola de Covid-19, con medidas más restrictivas que vuelven más compleja la relación con el electorado al que los candidatos aspiran a convencer.

Esta vez son tres jóvenes de menos de 25 años los nos entregan sus definiciones respecto de temas tan relevantes como el derecho de propiedad, medioambiente, derechos sociales, derechos laborales y reforma tributaria. Ellos son la demócrata cristiana Javiera Saldaña, la militante del Partido Republicano, Chiaria Barchiesi y el representante de Independientes No Neurales (INN), Angelo Perroti.

Chiaria Barchiesi, 24 años, (Partido Republicano): Pacto Vamos por Chile, distrito 6 (Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar)

1.Derecho de Propiedad: El derecho de propiedad es un derecho humano esencial que permite a las personas alcanzar el máximo de su potencial. Me gusta la forma como la Doctrina Social de la Iglesia trata el derecho de propiedad, es decir, los bienes están orientados al concepto de bien común; y, por lo tanto, no deben ser usados irracionalmente. Pero al mismo tiempo señala que la forma más eficiente de administrar esos bienes es por medio de la propiedad individual. Así, en la expropiación necesaria para el bien común, como la extensión del Metro o la construcción de una nueva carretera, el Estado debe indemnizar al propietario el valor comercial del bien y pagar al contado.

2.Medioambiente: La conservación y cuidado del medio ambiente es un bien que debe ser equilibrado con el desarrollo económico, que es el que mejora la calidad de vida de las personas. La naturaleza está al servicio del país, pero su uso y explotación debe ser racional, de forma sustentable, entendiendo que sus beneficios deben alcanzar también a las próximas generaciones. En este sentido, es fundamental que las empresas internalicen los daños producidos por la contaminación, si es necesario vía impuestos, y que el Estado sea un ejemplo por medio de sus empresas, cuestión que está muy lejos de ocurrir.

3.Seguridad social: Como país hemos sido un ejemplo de seriedad en materia previsional en los últimos 40 años, hasta los retiros del último tiempo. Creo en el ahorro individual, y en el hecho de que las personas sean dueñas de sus ahorros previsionales. Creo que nuestro sistema requiere ajustes, sin duda, principalmente ligados a aumentar la edad de jubilación, a disminuir las lagunas y a incrementar la contribución de cada ahorrante, que -a mi juicio- debe ser totalmente destinado a su cuenta individual. Finalmente, el pilar solidario debe financiarse con cargo a impuestos generales y no gravando el trabajo, menos aún en el actual escenario de fuerte desempleo.

4.Derechos laborales: Debemos acometer una modernización radical de la legislación laboral, que se haga cargo de los desafíos y oportunidades para los trabajadores en el siglo XXI. El derecho al trabajo será realidad en la medida que flexibilicemos los requisitos para trabajar formalmente dando libertad a las partes para convenir salario, beneficios, horarios, días de la semana, teletrabajo, entre otros. Además, deberíamos eliminar la indemnización por años de servicio y sustituirla por aportes del empleador a una cuenta de ahorro individual del trabajador que pueda utilizar en caso de despedido. Esta cuenta individual para el despido ya existe en el caso de las trabajadoras de casa particular. Mi propuesta es extenderla a todos.

5.Reforma tributaria: Como marco general, es fundamental que los impuestos, particularmente el impuesto a la renta, no desincentive el trabajo, el ahorro y la inversión. Eliminaría el impuesto de timbres y estampillas que afecta especialmente a los segmentos de mayor endeudamiento. Eliminaría los impuestos patrimoniales, creo que son injustos porque gravan lo que ya se tributó, como es el caso del impuesto a la herencia y del impuesto territorial. Reduciría el impuesto corporativo del 27% a 17% y el IVA de 19% a 17%.

Angelo Perrotta,19 años (Indep. No Neutrales): Lista Indep. por la Nueva Constitución, distrito 14 (Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro, Talagante)

1.Derecho de propiedad: Creo en el derecho de propiedad, sin embargo, pienso que primero está la protección del medio ambiente. Por lo tanto, una empresa no puede vulnerar ni pasar a llevar los derechos naturales por el simple hecho de tener una propiedad. No obstante, pienso que todos los individuos tenemos que tener derecho a tener una propiedad privada.

2. Medioambiente: Creo que un medio ambiente sano y limpio debe ser un artículo transversal, o sea, que cruce por toda la Constitución. No basta con establecer un mero artículo como hoy en día existe, es necesario que todos los otros artículos se discutan en base a este; para que ninguno lo pase a llevar. Creo que es muy importante darle a los gobernadores atribuciones para que puedan tomar medidas que permitan combatir las zonas de sacrificio; los municipios también deben jugar un rol fundamental en ese papel. El distrito 14 incluye a alguna de las comunas más afectadas producto de las zonas de sacrificio en la RM, comunas que se llevan el coste del progreso. Tendremos que descentralizar Chile cuando de administración se trate, darle las atribuciones que le corresponden a los municipios e instituciones gubernamentales y que el Estado se encargue de los problemas a nivel del territorio nacional.

3.Seguridad social: Con respecto a las pensiones, la Constitución debe garantizar la libertad del individuo a escoger entre varios modelos de pensiones y no sólo las AFP, de manera de generar competencia. Algo parecido a lo que existe en EEUU. En esos modelos de pensiones, deben existir opciones Estatales y privadas. Creo que el artículo 19 número 9 debe reformarse para que no se constitucionalice la salud privada. De esta forma, todos los esfuerzos del Estado se destinarán a la salud pública y pudiéramos tener un sistema único de salud, como en Inglaterra. Con esto no deja de existir la salud privada, sino que el Estado no tenga que gastar recursos para que exista.

4.Derechos laborales: No estoy a favor de plagar la Constitución de derechos sociales que luego no se pueden cumplir, pero sí creo que debemos garantizar ciertos derechos básicos importantes, incluyendo el trabajo. Hay ciertos ejes de materia Constitucional que sí se pueden discutir en la convención, como el derecho a pertenecer a un sindicato y cómo será esa negociación: colectiva o individual. O el derecho a ir a huelga en el servicio público. Con respecto a la segunda opción, creo que permitir que el servicio público se vaya a huelga puede ser catastrófico en momentos de crisis como los de hoy en día.

5.Reforma tributaria: Pienso que en Chile se paga por todo: salud, educación, por usar las autopistas, para medicarse, etc. Creo que los impuestos deben ser eliminados de algunos productos esenciales como los medicamentos, el agua o la luz. De esta forma, estaríamos abaratando los costos en un 20%. Por otro lado, también podemos copiar el modelo de algunos países europeos, en donde los impuestos son elevados, pero cubren todas las necesidades básicas.

Javiera Saldaña, 22 años, (DC): Pacto Lista del Apruebo, distrito 15 (Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo, Requínoa)

1.Derecho de propiedad: Planteo la protección del derecho de propiedad sin afectar los demás derechos garantizados. Ya que actualmente la Constitución Política plantea una protección desigual de la propiedad frente a otros derechos, como serían la educación o protección de la salud, por ejemplo. Por ello, creo que una adecuada conceptualización del derecho de propiedad debe admitir como límite la protección y garantía de los demás derechos consagrados, lo que necesariamente redunda en dotar a este derecho del real fin social que debe comprender en materia de bien común, desarrollo comunitario y económico.

2. Medioambiente: Apunto a la priorización del derecho del consumo humano del agua y al desarrollo de la pequeña agricultura, garantizando el debido acceso a este recurso vital para el desarrollo humano y agrícola. Además de promover el desarrollo económico sustentable y ecológicamente amigable con el medioambiente y la chilenización de las concesiones mineras. Esto último, como forma de concebir a estas concesiones bajo la mirada de protección del medioambiente y condicionar su explotación al manejo responsable con el entorno.

3.Seguridad social: Propongo la eliminación de las actuales AFP y la instalación de un sistema mixto y tripartito de cooperativas. Es decir, aumentaremos el porcentaje de cotización a un treinta por ciento, distribuido proporcionalmente entre Estado, empleador y trabajador o trabajadora, dirigiéndose los dos primeros a un Fondo solidario intergeneracional de reparto y, por medio de las Cooperativas de Pensiones, se administrarán los fondos recaudados por los cotizantes quienes, a su vez, concurren en la toma de decisiones y reparto de excedentes, siendo verdaderos dueños de sus propios fondos.

4.Derechos laborales: Propongo ampliar su contenido orientado hacia el trabajo como un derecho, instalando mayores garantías que propicien un desarrollo adecuado de la vida como trabajador. De este modo busco promover el respeto por el correcto desarrollo de la personalidad y su recreatividad. Así como también garantizar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a salario, posicionamiento en cargos e igual desarrollo profesional y laboral. Por último, establecer el principio de realidad en materia laboral instaurando la garantía expresa de las labores realizadas por el trabajador.

5.Reforma tributaria: En relación a los tributos, la Constitución no puede hacerse cargo directamente de una reforma tributaria. En sentido de regularla, ya que esto al ser materia de ley escapa de las atribuciones de los constituyentes. Sin embargo, la Constitución deberá establecer ciertos lineamientos tributarios, garantizando derechos en materia de tributos y líneas para la aplicación de reformas que permitan al Estado recaudar los impuestos suficientes para un desarrollo integral de las políticas sociales, sin generar un impacto profundo en el desarrollo económico.