DF Constitucional

También afirmó que “el diálogo entre los pueblos es el único camino para solucionar conflictos históricos”.

En su discurso de término de gestión al mando de la Convención Constitucional, la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, señaló que "la Nueva Constitución no está siendo una escritura solo de eruditos, sino que se ha transformado en un hecho cultural y democrático de grandes proporciones".

Agregó que "hemos tenido una política de puertas abiertas, hemos escuchado y dialogado, hemos aprendido y enseñado. Estamos elaborando una nueva forma de democracia para nuestro país".

Loncon señaló que "el diálogo entre pueblos es el único camino que tenemos para solucionar nuestros conflictos históricos".

La hasta hoy presidenta del organismo se refirió al conflicto mapuche y sostuvo que "en esta testera pienso en Wallmapu y en las oportunidades que se abren para construir un diálogo político para conversar de manera democrática de nuestras heridas y buscar sanarlas, sobre la base de nuestros derechos colectivos, culturales y territoriales".

Sobre lo realizado en la mesa, indicó que hace seis meses había comenzado "una extraña historia para la vida republicana de Chile". Y esa extrañeza, hoy familiar, también se debía "a un hecho que anteriormente hubiese parecido inverosímil: una mujer mapuche puede gobernar una institución que marca los destinos del país".

Planteó que "este es un hecho cultural y político sin precedentes en la historia de nuestra comunidad política, habla de un país paritario y plurinacional que ya da sus primeras luces".

Críticas al gobierno

La constituyente recordó que "todo esto no ha sido fácil. Desafortunadamente, tuvimos que lidiar con mezquindades de parte del poder constituido. A pesar de ser un mandato constitucional, el gobierno saliente fue un obstáculo, sobre todo en los primeros meses".

Y realizó un guiño a la administración entrante de Gabriel Boric: "Esperamos contar con el próximo gobierno de Chile para aligerar la carga, para contar con todas las condiciones para el mejor trabajo posible de esta Convención Constitucional".

En tanto, el saliente vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, también entregó un discurso, señalando que "no queremos renunciar a nuestras diferencias, queremos construir con ellas" y explicó que a su entender todo el proceso constituyente se debe a que "la idea del consenso al centro de los últimos 30 años en Chile fue un consenso artificial, forzado, donde se nos obligó a ir a un espacio de acuerdo sin preguntarnos sobre las renuncias que ese consenso significaba".

Planteó que hoy "se requiere redistribución del poder económico y político y social que se acumula de manera arbitraria en la sociedad chilena" y llamó a que "dejémonos transformar y no caigamos en la tentación de las elites de ningunear las voces que hemos escuchado de sectores postergados".

Afirmó que "no las podemos catalogar de ruido o porque no nos guste su vestimenta las vamos a ningunear. Estamos aquí para representar al pueblo y la voluntad popular, es nuestra obligación, incluso para los que no quieren una nueva Constitución".