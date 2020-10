Todo lo que debes saber para ir a votar el día del plebiscito

DF Constitucional

¿Necesito un permiso para ir votar? ¿Cuál es el aforo permitido dentro de los locales de votación? Son algunas de las 22 preguntas que contesta la Segpres en una guía de preguntas en torno a la votación del próximo domingo 25 de octubre.

A días de la realización del plebiscito en el que los chilenos decidirán si se elabora una nueva Constitución o no, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) publicó una guía que apunta a despejar algunas dudas en torno al proceso de votación.

I. ¿Qué se vota el 25 de octubre?

Ese día los ciudadanos recibirán dos papeletas:

A) En una deberán decidir si Aprueban o Rechazan la redacción de una nueva Constitución.

B) En la otra, deben definir quién redactará esta nueva Constitución en caso de ganar la opción Apruebo. Tendrás dos opciones: que sea redactada por una Convención Constitucional, cuyos 155 integrantes serán elegidos en un 100% para este efecto, o por una Convención Mixta, donde participan 86 parlamentarios en ejercicio junto a 86 ciudadanos electos para esta función.

II. ¿Qué es la Constitución?

La Constitución es la norma interna más importante de un Estado de derecho soberano y está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. También se le conoce como Carta Magna o Carta Fundamental. En ella se determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos, los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, entre otros asuntos.

III. ¿Qué debo llevar para el día de la votación?

Los ciudadanos deben llevar su cédula de identidad o pasaporte, lápiz de pasta color azul y su

mascarilla. También se recomienda llevar alcohol gel para desinfectar las manos.

IV. ¿Qué pasa si olvido llevar mi lápiz azul?

El llamado es a que cada uno lleve su propio lápiz de pasta azul, pero en caso de que se olvide, el Servicio Electoral tendrá disponibles lápices para los electores, además de disponer de alcohol gel y elementos de desinfección para poder sanitizarlos posterior a su uso.

V. ¿Puedo votar si tengo mi cédula de identidad vencida?

Se permitirá votar con documentos de identidad que hayan expirado desde noviembre de 2019. En caso de que haya vencido antes, ese documento no te permite votar.

VI. ¿Cómo se realizará el procedimiento de identificación del elector y la votación?

Al momento de votar, el elector deberá mostrar su cédula de identidad, pero esta no deberá ser manipulada por el vocal de mesa. La persona deberá poner su documento en la mesa y quitarse la mascarilla por no más de tres segundos para que se pueda identificar a la persona. En ese momento, también deberá retroceder un metro de la mesa. Emitidos los votos, el elector deberá mostrarlos doblados y sellados, para que el presidente de la mesa revise que los

números de serie corresponden a las cédulas entregadas.

VII. ¿Cómo debo doblar y sellar el voto?

El voto normalmente tiene marcas para que doblarlo no sea difícil. Lo importante es doblarlo dentro de la cámara secreta y luego acercarlo al vocal de mesa para que éste verifique que está bien doblado y que el número de serie es el correspondiente. Una vez que el presidente de mesa autorice, el propio elector deberá desprender las colillas y depositarlas donde se le indique, para luego depositar los votos en la urna.

VIII. ¿En qué horario se puede ir a votar?

Para evitar aglomeraciones, se votará en un horario extendido, que va desde las 08:00 hasta las 20:00 horas. En caso de que a la hora de cierre de la mesa aún queden personas en la fila para votar, se les debe permitir sufragar. Sin embargo, ninguna mesa podrá realizar la declaración de cierre pasadas las 24:00 del día del Plebiscito. Como medida de protección adicional para los adultos mayores, quienes tengan más de 60 años tendrán un horario especial y exclusivo de votación, el que irá desde las 14:00 hasta las 17:00 horas. Además de los adultos mayores, las embarazadas y las personas que requieran asistencia especial tendrán prioridad para votar durante todo el día.

IX. ¿Necesito un permiso para ir a votar si estoy en una comuna en cuarentena?

Los ciudadanos podrán votar en el Plebiscito Nacional, sin importar si viven en comunas con cuarentena o no. Esto se permitirá incluso si se vive o se vota en zonas que se encuentran en Fase 1 (Cuarentena) y Fase 2 (Transición). Ese día todo lo que se requerirá para trasladarse hasta el lugar de votación será la cédula de identidad. En caso de realizar otras actividades o trámites deberán contar con el permiso correspondiente de Comisaría Virtual.

X. ¿Podrán votar los contagiados con Covid-19?

Tal como lo ha establecido la autoridad sanitaria, quienes se encuentren contagiados por Covid 19 y quienes sean contactos estrechos de un poseedor del virus, deberán guardar cuarentena y aislamiento obligatorio, por lo que no podrán asistir a los lugares de votación y considerando que en nuestro país el voto es voluntario, no tendrán ninguna sanción por no concurrir a votar. Es importante señalar que Carabineros estará afuera de los locales de votación realizando controles aleatorios a quienes vayan ingresando para verificar que no estén incumpliendo una cuarentena obligatoria.

XI. ¿Cuántas personas podrán estar al interior de un espacio de votación?

En el caso de espacios de votación cerrados, solo se permitirá a dos electores a la vez, además de los cinco vocales de mesa y los cuatro apoderados por cada alternativa. Afuera podrá haber 10 personas en una fila con distanciamiento esperando ingresar. Uno de los cinco vocales de esa mesa, estará encargado de controlar el ingreso de los electores de acuerdo con el aforo permitido. En cuanto al aforo permitido en cada centro de votación, este dependerá del número de mesas receptoras de sufragio que tiene multiplicado por 10.

