Jorge Rodríguez: "No hay espacio para gastos no solo en los dos años que le queda a este Gobierno, sino que prácticamente en todo el Gobierno siguiente"

Cada semestre, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acude al Congreso a entregar su visión para el panorama de las finanzas públicas. Una dinámica que en el pasado reciente se había caracterizado por emplazamientos directos al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres), pero que en esta oportunidad tuvo un cambio de tono.

El martes, el organismo presidido por Jorge Rodríguez Cabello lanzó duras advertencias en Valparaíso, planteando que la situación fiscal está en un límite y que sin nuevos ingresos permanentes el panorama seguirá deteriorándose, pasando de las luces amarillas que están encendidas hoy, a luces rojas.

El destinatario del mensaje no era ya solo el Ejecutivo, sino que también el Legislativo, a quienes Rodríguez y su Consejo pidió alcanzar acuerdos para que el Fisco recomponga su capacidad de enfrentar una eventual crisis externa.

Ingeniero comercial de la UC y máster en administración pública de Harvard, Rodríguez profundiza en las señales que lo tuvieron como uno de los protagonistas de la semana económica.

- Uno percibe un tono de mayor preocupación de parte del Consejo. ¿Es así?

- Efectivamente, venimos haciendo advertencias desde hace varios informes, y esta vez concluimos que teníamos que hacer un llamado a los distintos actores para ya pasar a la acción. Eso fue lo que cambió. No es que tengamos una cifra nueva adicional, sino que tomamos una definición de ser más proactivos en llamar a la acción.

- Los números fiscales no han cambiado sustancialmente respecto del informe que publicaron en marzo.

- Claro, y también quisimos poner esto en perspectiva de más largo plazo, porque queremos que se entienda que el deterioro fiscal no es solo un tema de la pandemia, ni tampoco es algo que haya pasado en este Gobierno, sino que es algo que empezó poco a poco desde la crisis financiera global del 2008.

Como ha ido pasando poco a poco, quizás no nos hemos ido dando cuenta como país y siempre pensamos que podemos endeudarnos un poquito más, tener un poco más de déficit, pero llega un punto en que hay que detener eso y actuar; y creemos que estamos ya en ese punto.

- Uno tiene instalado un discurso de que Chile es el alumno aventajado en la región en materia fiscal. ¿Hemos perdido ese sitial?

- Hemos sido aventajados en materia fiscal en muchos aspectos y por eso hemos tenido buenas calificaciones crediticias, donde lo fiscal siempre ha sido una fortaleza.

- ¿Ese pilar se ha descuidado?

- Se ha ido usando a través de los años lo máximo posible y hemos llegado al límite.

O sea, tuvimos por mucho tiempo espacio para endeudarnos, espacio para gastar nuestros ahorros y llegamos a un punto en que ya se nos está acabando ese espacio.

También mencionamos que encontrábamos pertinente que se actuara ahora cuando teníamos luces amarillas, y no cuando estuviéramos con las luces rojas, porque ahí ya es mucho más complicado.

No hemos hablado de que estamos en situación crítica, hemos hablado que estamos en una situación de estrés, pero creemos que es mejor actuar ahora antes de que sea una situación crítica.

- Los primeros tres meses del año han sido positivos en materia de crecimiento. ¿Eso no es suficiente para darle un poco más de holgura a las arcas fiscales?

- Algunas buenas noticias de los últimos meses pueden dar un poco de respiro transitorio, pero lo que estamos observando es una trayectoria de mucho más largo plazo y de temas mucho más estructurales. Entonces, cuando uno piensa que hay demandas ciudadanas insatisfechas en áreas muy importantes como pensiones, salud y educación, eso no se va a solucionar porque en algunos meses hay unas cifras un poco más positivas.

- ¿Y el precio del cobre? Se ha sostenido sobre US$ 4,5 la libra.

- Siempre hay que recordar que tenemos una regla de balance estructural. Entonces, la primera pregunta es cuánto de eso es una mejora cíclica y cuánto permanente. Lo mismo respecto del crecimiento.

- ¿Qué nivel de crecimiento le daría un poco más de holgura a las arcas fiscales?

- Nos preocupamos de poner énfasis en cuatro líneas para mejorar la situación fiscal a largo plazo. Una de ellas es el crecimiento. Un mayor crecimiento va a dar mayores recursos fiscales. Pero también dijimos que había que ser mucho más proactivo en lograr una mayor eficiencia del gasto. También dijimos que había que combatir la evasión y la elusión y hacer una reforma tributaria bajo ciertos principios.

Lo que quisimos transmitir al Congreso es que pudiera haber una agenda equilibrada con esas cuatro líneas de financiamiento fiscal.

- ¿Cuál es el riesgo de que no se haga nada?

- Que las presiones sociales y necesidades sociales con mayor gasto van a seguir existiendo. Y si no se satisfacen, habrá un tema pendiente que se va a arrastrar en el tiempo.

- ¿Esto será un dolor de cabeza para el próximo Gobierno?

- A este Gobierno le quedan dos años y, cuando hacemos proyecciones de mediano plazo, ya estamos incluyendo también parte importante del periodo del próximo Gobierno. Entonces, esto le debiese interesar no solo a este Gobierno, sino que a todos los sectores políticos que tienen la probabilidad de ser Gobierno en el futuro, porque estamos hablando de que las proyecciones para varios años más adelante están estrechas.

O sea, no hay espacio para gastos no solo en los dos años que le queda a este Gobierno, sino que prácticamente en todo el Gobierno siguiente tampoco.

- ¿La política está contribuyendo a que se deteriore esta capacidad del Fisco de afrontar nuevas crisis?

- Por eso estamos incluyendo un llamado amplio a todos los sectores y al Poder Legislativo y Ejecutivo, porque los programas de gasto y las reformas que generan ingresos pasan también por el Congreso. Entonces, es necesario un acuerdo ahí y no solo por eso, sino que también para que perdure, porque tampoco nos hace bien estar discutiendo estos temas tan seguido, sino que ojalá podamos llegar a un acuerdo más permanente y que genere certidumbre por un periodo más largo de tiempo.





Codelco, CAE y los millonarios vencimientos del Fisco

- El Fisco enfrenta millonarios vencimientos de deuda en 2025 y 2026. ¿Ven una señal de alerta ahí, pensando en las alzas de las tasas de interés en el exterior?

- Efectivamente, hay altos vencimientos para 2025 y 2026 y existe el riesgo de que se tengan que renegociar a tasas más altas. Chile va a hacer los esfuerzos para obtener las mejores tasas posibles. Y por eso es importante que antes de esas renegociaciones también podamos mejorar toda esta situación: un proyecto de responsabilidad fiscal aprobado, reformas procrecimiento, eficiencia del gasto. Todo eso ayudará también a generar una renegociación con mejores tasas. Ahora, si no se logra eso, lo que pasará es que nos van a seguir aumentando el gasto en intereses y nos seguiremos endeudando a tasas más caras. Eso implica que pagas más intereses y quita espacio para otras prioridades de gasto. Se vuelve un círculo vicioso.

- ¿Qué mensaje quieren entregar respecto al proyecto que modifica el Crédito con Aval del Estado? Si bien no se conocen detalles, el CAE implica importantes recursos fiscales.

- No analizamos proyectos de ley sectoriales específicos, eso se sale un poco de los bordes del mandato del Consejo Fiscal. Pero lo que sí hacemos es mirar las cifras agregadas y lo que quisimos destacar es que la deuda ha venido aumentando desde el año 2008, pero no solo porque hemos tenido déficits fiscales, sino que también porque hemos tenido que hacer otros financiamientos de capital, que son movimientos de activos financieros. Y esos movimientos tienen algunos elementos bien importantes. Uno de ellos ha sido la capitalización de empresas públicas, y otro la recompra de cartera del Crédito con Aval del Estado.

Entonces, son elementos que han incidido en las necesidades de financiamiento del Fisco de los últimos 15 años y que, por lo tanto, han incidido también en la deuda. Ese es el tipo de mirada que pondríamos en un proyecto de esa naturaleza. Primero, si va a haber gastos permanentes, se tienen que financiar con ingresos permanentes; y segundo, poder dimensionar cuántas necesidades de financiamiento del Fisco va a implicar respecto de la situación actual. Y ojalá pudiera mejorarse esa situación y que significara una menor carga.

- A propósito de las empresas públicas, ¿es una preocupación del Consejo la situación de Codelco? Es un aporte importante a las arcas fiscales. Incluso, sus resultados tienen implicancias sobre el balance estructural.

- Codelco es un gran aportante de ingresos al Fisco. Ha ido perdiendo peso relativo a lo largo de los últimos 20 años y, por lo tanto, es una preocupación para el Fisco cuántos ingresos le rendirá esa empresa en los próximos 10 o 20 años. Por lo tanto, hay que tener una preocupación en esa materia desde el punto de vista fiscal.

- ¿Pero también es una preocupación para ustedes?

- Nosotros no hemos analizado en específico el caso de Codelco, pero sí hemos hecho notar que su aporte en la actualidad es mucho menor que el que tenía hace 15, 20 años.