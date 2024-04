El mundo político recibe la participación de Boric en Enade 2024 con dispares reacciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Con una gran convocatoria se desarrolló este jueves una nueva jornada de Enade, en la que participó el presidente Gabriel Boric. Con un discurso enfocado en tender puentes hacia el mundo empresarial, el mandatario planteó su mirada sobre una serie de temas que preocupan a los gremios representados en el encuentro y asumió también algunos compromisos que espera cumplir de aquí hacia el fin de su administración, asegurando que si bien no se conforma con un crecimiento económico del 2%, eso es mejor que enfrentar una recesión.

A la salida, la candidata presidencial de Chile Vamos, alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, se refirió a los dichos de Boric respecto de la necesidad de avanzar en una serie de materias, entre ellas la reforma de pensiones, señalando que en su sector “no hay ningún problema, siempre que sea una buena reforma de pensiones” y que lo que ha dicho su sector es que la que propone el Gobierno “es una mala reforma”. No obstante, afirmó que “el diálogo siempre es bueno”, para alcanzar un acuerdo.

En la misma línea, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, insistió en que Chile Vamos aspira a que los jubilados tengan mejores y más altas pensiones, pero coincidió con Matthei en la que se tramita en el Congreso no apunta a ese objetivo; haciendo énfasis en que es necesario aumentar la cotización y que “si hay consenso en que hay que aumentar la cotización en, al menos, 3 puntos avancemos en eso”.

Pero más relevancia le dio a la importancia de avanzar en una reforma política que le dé estabilidad, certezas y reglas del juego a largo plazo al mundo empresarial.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, diputada Karol Cariola (PC) valoró el dialogo con el empresariado y relevó la importancia de “poner en el centro que el desarrollo del país va de la mano del crecimiento económico, pero también va de la mano del crecimiento de los trabajadores y trabajadoras en sus mejores condiciones de vida”.

Y ante el llamado del mandatario a acelerar la agenda legislativa, Cariola manifestó que el miércoles en su encuentro con el presidente del Senado, José García, “abordamos la idea de desarrollar, de aquí a la próxima semana legislativa, una agenda conjunta de tres áreas: de desarrollo económico, de búsqueda de caminos legislativos para la seguridad pública y también de la seguridad social”.

“Con harta humildad”

Desde el PPD, el senador Ricardo Lagos Weber señaló que “vi un Gobierno y a un Presidente con la decisión de ahondar en temas muy importantes y con harta humildad. Primero, seguridad ciudadana, que es la agenda número uno; segundo, pensiones para Chile; tres, crecimiento económico, porque cuando un país crece, se crea empleo, hay oportunidades y se genera inversión” y añadió que como un cuatro elemento agrega “la posibilidad de generar una reforma al sistema político”.

Por su parte, el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado socialista Jaime Naranjo, criticó la actitud del empresariado en Enade, asegurando que “volvieron a hablarse a sí mismos y no al país” y que los gremios “ven los problemas de ellos, pero no que tiene que sumarse y colaborar para enfrentar las tareas y desafíos que tiene Chile, en materia social y económica”, por lo que estima que el sector perdió la oportunidad de hacer aquello.

En Renovación Nacional (RN), el diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo, señaló que “la conducción del país está muy lejos de ser igual a un partido de fútbol, como lo sugirió el Presidente. Acá son las expectativas y los proyectos de vida de las familias chilenas los que están en juego, si es que no se ponen de acuerdo el mundo público y el mundo privado para sacar al país adelante en seguridad, crecimiento y reformas sociales”. Sin embargo, desde su punto de vista, “la discusión de las reformas políticas es para la clase política, pero realmente no le importa mucho a la gente”. En contraste, su compañero de partido, Diego Schalper, valoró que el mandatario haya relevado la importancia de las reformas políticas, pues –a su juicio- “si no corregimos la caja de herramientas difícilmente vamos a corregir la casa”.