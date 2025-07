Jara sobre Etcheberry: “Está en él dar lo antes posible un paso al costado”

La candidata de los partidos oficialistas, Jeannette Jara, lamentó este jueves los hechos conocidos en las últimas horas que involucran al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien no pagó contribuciones por nueve años debido a una propiedad en Paine que no fue regularizada.

“Creo que está en él dar lo antes posible un paso al costado”, dijo la exministra del Trabajo, tras sostener una reunión con los representantes de las colectividades que conforman el pacto ahora bautizado como Unidad por Chile.

Eso sí reconoció que fue un funcionario que en la década del 90 y principios del 2000 “hizo una importante modernización de la institución”.

Emplazamiento a la derecha

Ante consultas de la prensa, Jara también calificó como de extrema gravedad el caso del sicario que fue liberado por la justicia chilena.

“Aquí algunos han planteado que esto podría ser un hecho en el cual se puede asumir una negligencia. Y la verdad es que tiendo a creer que no es una negligencia, que esto es algo organizado”, opinó.

Pero incluso si fuera una negligencia, agregó que es “igualmente grave, una negligencia gravísima”.

Lo anterior, sumado a los antecedentes de tráfico en elementos de la Fuerza y del Ejército, afirmó que “van configurando un cuadro para el país del cual hay que hacerse cargo con toda la fuerza que la ley le otorga. Y creo que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, así como el Ejecutivo, tienen que jugar un rol en esto preponderante”.

A su juicio, el país ha vivido situaciones en el último tiempo que han estado alertándonos de varias cosas. “Se han dictado varias leyes, pero hoy día, con esta presencia en las instituciones, hay que tomar medidas que sean más rigurosas”, dijo.

Jara señaló que desde la derecha se ha tratado de caricaturizar que la única medida que ha propuesto su sector es el levantamiento del secreto bancario, pero insistió en que eso “no es así” y emplazó a José Antonio Kast y Evelyn Matthei a que “digan por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario”.

La candidata expresó que este paso no va a solucionar solo el problema. “Aquí hay que meter más inteligencia policial, fortalecer las policías, crear una nueva fuerza de tarea especializada en crimen organizado y tomar muchas medidas más. Pero hay cosas que se pueden hacer mucho más rápido. Y, como lo he dicho reiteradamente, el narco y el crimen organizado no viven de consumir droga, viven del dinero y el dinero tiene una ruta y esa es la que hay que levantar”.

Sorpresa por Carmona

Jara explicó que en la reunión de este jueves se avanzó principalmente en temas que tienen relacionados con la conformación del comando, con los ejes programáticos de un eventual futuro gobierno y que también se analizó la contingencia política vinculada con el devenir del país.

En este sentido, y haciéndose eco de la inquietud de la prensa, que desde la primaria en adelante ha habido un reseteo, “por lo que los equipos y quienes hablen a nombre de la candidatura van a ser nombrados oficialmente por nosotros”.

A mayor abundamiento, descartó “cualquier apuro que nosotros tengamos, porque -como he dicho reiteradamente-, la confianza y la unidad es un camino que se construye paso a paso y no se pega a la fuerza”.

En opinión, “en esto hay que integrar las distintas visiones y que hay personas que quieren aportar sobre la lista parlamentaria. Es una tarea que están llevando adelante los secretarios generales de los partidos”.

En particular sobre las declaraciones de su exvocero económico Fernando Carmona, reconoció su sorpresa e insistió en que el comando está hoy día en proceso de conformación.