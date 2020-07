Joe Biden robustece plan de energías limpias en su carrera por la Casa Blanca

Cambio Climático

El plan del demócrata incluye US $ 2 billones (millones de millones) en gastos durante cuatro años y establece la meta de un estándar de energía limpia del 100% para 2035.

Joe Biden presentará hoy los planes de infraestructura y energía limpia que buscan equilibrar las demandas de los progresistas de una acción audaz sobre el clima contra la protección de los empleos de estado oscilante en una economía alterada por el coronavirus.

El plan de Biden incluye US $ 2 billones (millones de millones) en gastos durante cuatro años y establece la meta de un estándar de energía limpia del 100% para 2035, dijeron personas informadas sobre las propuestas. Eso es más gasto en un período más corto que el plan de 10 años de US $ 1.7 billones (millones de millones) que Biden había ofrecido durante las primarias demócratas.

La propuesta es otro elemento clave del plan más amplio de Biden para sacar a Estados Unidos de la recesión provocada por la pandemia mientras desarrolla su argumento en las elecciones de noviembre contra el presidente Donald Trump. Con el plan de energía, el candidato demócrata buscará revivir la economía y abordar problemas sistémicos más profundos que existían antes del ataque del virus.

Sin embargo, el desafío para Biden radica en convencer a los votantes progresistas de que no los ha dejado cortos incluso cuando dejó de lado algunas de las medidas más ambiciosas exigidas en el Green New Deal promovido por los demócratas de izquierda, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

Durante una recaudación de fondos virtual anoche, con docenas de desarrolladores y defensores de la energía renovable, Biden dijo que la energía limpia ofrecería una oportunidad para que los trabajadores estadounidenses se recuperen de múltiples dificultades.

"Hace que todo sea más fácil de una manera extraña", dijo. "Nos enfrentamos a un conjunto histórico de crisis: una pandemia, una crisis económica y racismo sistémico. Y la crisis más radical de todas, el cambio climático, afecta a cada una y exacerba las amenazas a la salud global, a la economía y la justicia racial".

Biden también dijo que comprende la urgencia de actuar, y aseguró a los donantes que "2050 es un millón de años en la mente de la mayoría de las personas. Mi plan se centra en tomar medidas ahora, esta década, en la década de 2020". En su propuesta climática inicial de junio de 2019, 2050 era el objetivo de las emisiones netas cero.

Planes

Los planes que describirá en un discurso en Wilmington, Delaware, se sumarán a los US $ 3 billones (millones de millones) que se comprometió el año pasado a gastar en infraestructura y energía limpia, así como a los US $ 700 mil millones en nuevos gastos para estimular la fabricación y la innovación que presentó la semana pasada.

También solicitará la creación de un cuerpo de conservación del clima y adoptará el objetivo del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de entregar rápidamente la flota de automóviles de la nación al atraer a los contribuyentes con vales en efectivo para que intercambien sus automóviles a gasolina por enchufes eléctricos, híbridos o autos a batería de combustible de hidrógeno.

El trabajo organizado, aliado clave para los demócratas, podría surgir como un obstáculo para cualquier plan de energía limpia que ponga en peligro los empleos en la industria de los combustibles fósiles. En 2016, el comentario de Hillary Clinton de que iba a "sacar a muchos mineros y compañías de carbón del negocio" dañó su campaña y le dio a Trump una línea de ataque fácil.

Eso deja a Biden buscando seguir la línea de los sindicatos, gran parte de su candidatura se basa en su atractivo para los votantes de la clase trabajadora, enfatizando que trabajará para crear "empleos sindicales bien remunerados" en infraestructura y energía.

Biden se enfrenta al enigma de ganarse el ala progresista de su partido con ambiciosas propuestas climáticas sin alienar a los votantes indecisos en estados como Ohio y su Pennsylvania natal. No apoya la prohibición de la fracturación hidráulica, y ha indicado que ve un papel futuro para los combustibles fósiles como el carbón y el gas natural. Aún así, ha pedido prohibir nuevos proyectos de petróleo y gas en tierras y aguas públicas, y poner un precio a las emisiones de dióxido de carbono.

No está lo suficientemente limpio

Las nuevas propuestas de energía limpia de Biden se basan en un plan climático de US $ 1.7 billones (millones de millones) que lanzó el verano pasado que exigía un 100% de energía limpia y emisiones netas cero para 2050, pero no fue lo suficientemente lejos para algunos progresistas.

RL Miller, cofundador del comité de acción política Climate Hawks Vote y miembro electo del Comité Nacional Demócrata, dijo que se espera que la nueva propuesta de Biden se alinee con el objetivo del clima y la energía emitido la semana pasada convocada por el candidato y su principal rival, el senador Bernie Sanders. Miller agregó que las propuestas del grupo de trabajo no fueron lo suficientemente agresivas.

Si bien esas recomendaciones exigían la eliminación de las emisiones de carbono de las centrales eléctricas para 2035 y que todos los edificios nuevos no emitan gases de efecto invernadero para 2030, Miller dijo que se necesitaba más.

"Me sorprendió lo mal que estaba", dijo Miller en una entrevista telefónica. "No nos impresionó".

Miller dijo que el plan no menciona mantener el cambio climático a 1.5 grados centígrados, el nivel que los científicos dicen que es necesario para evitar los peores impactos ambientales del fenómeno.

"El consenso científico no debe ser ignorado descaradamente por un candidato que se esfuerza por restablecer la confianza en la ciencia", dijo Miller.